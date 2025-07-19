Rüşvet çarkına dolandırıcı sızmış

‘Lvbel C5’ adıyla bilinen ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur (24), şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla 5 Mayıs 2025’te gözaltına alınmıştı. Gebze Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanıp Kandıra Cezaevi’ne konulmuştu.

Ramazan Özcan isimli bir kişi, Süleyman Burak Bodur’un tahliye edilmesi için Gebze Adliyesi’nde Başsavcı Vekili M.A.S. ve tutukluluğa itirazı inceleyecek hakim O.Y. ile görüşmüştü. Hakim O.Y., Ramazan Özcan’a Avukat E.A.’nin telefon numarasını vermişti. Avukat E.A. ise yargı mensuplarına vereceğini söyleyerek 500 bin dolar rüşvet istemişti. Daha sonra bu rüşvet miktarını 100 bin dolara düşürmüştü. Rüşvet istenen kişilerin, Adalet Bakanlığı’na başvurusu üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı suçüstü yapmak için polise haber verdi.

RÜŞVET BULUŞMASI KAYDEDİLDİ

Sancaktepe’deki bir lokantada rüşvet için buluşulduğu sırada Avukat E.A.’nın konuşması polislerce kaydedildi. Avukat E.A., buradaki görüşme sırasında İstanbul ve Gebze’deki adliyelerde yargı mensuplarıyla bir rüşvet çetesi oluşturduklarını anlatmıştı.

Seri numarası kaydedilmiş 50 bin doları aldığı sırada Avukat E.A. gözaltına alındı ve tutuklandı. Hakimler Savcılar Kurulu ise Hakim O.Y. ve ismi geçen diğer yargı mensupları hakkında inceleme başlattı.

Hakim O.Y. ise HSK savunmasında Ramazan Özcan’ı Gebze Adliyesi Başsavcı Vekili M.A.S.’nin kendisine yönlendirdiğini anlattı.

Odasında bu kişi ile görüşürken Başsavcı Vekilinin cep telefonundan aradığını anlatan Hakim O.Y. “Avukat E.A.’nın telefon numarasını bu şahıslara vermemi Başsavcı Vekili istedi. Ben kesinlikle rüşvet almadım. E.A. ile rüşvet görüşmesi yapmadım” dedi.

‘FAHRETTİN ALTUN’UN KARDEŞİYİM’

Skandal olayda şikayetçi Ramazan Özcan’dı. Ancak HSK incelemesinde ifadesi alınan yargı mensupları ve Avukat E.A., Ramazan Özcan’ın kendisini o dönem Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı görevindeki Fahrettin Altun’un akrabası olarak tanıttığını anlatıyordu.

Hakim O.Y., Ramazan Özcan’ın kendisini Fahrettin Altun’un üvey kardeşi olarak tanıttığını anlattı. Savunmasında şunları söyledi:

“Süleyman Burak Bodur için odama gelen şahıs, Fahrettin Altun’un üvey kardeşi olduğunu, babaları ayrı annelerinin bir olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’nda, Adalet Bakanlığı’nda, HSK’de önemli tanıdıklarının olduğunu söyledi. Tayin gibi konularda yardımcı olabileceklerini anlattı. Ben ‘ağzı olan konuşuyor’ diye düşündüm. Ama yanıt vermedim.”

HÂKİMİ GİZLİCE KAYDETTİ

İddiaya göre; Ramazan Özcan, tanık olarak verdiği ifadede Hakim O.Y. ile makam odasında yaptığı görüşmenin son bölümünü gizlice kaydettiğini anlattı. Bu kaydı HSK müfettişlerine verdi. Hakim O.Y. ise bu kayıtta Başsavcı Vekilinin sorumluluğunu ortaya koyan bölümlerin silindiğini öne sürdü. Ses kaydında sadece Avukat E.A.’nın telefon numarasını verdiği bölümün yer aldığını ve böylece kendisinin suçlu gösterildiğini iddia etti. Ayrıca Ramazan Özcan’ın masasındaki isimliğin fotoğrafını çektiğini anlattı.

‘ÇAKARLI ARAÇLA GELİYORDU’

50 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalanan ve tutuklanan Avukat E.A. ise Ramazan Özcan’ın, Hakim O.Y.’nin yönlendirmesinden sonra yanına geldiğini anlattı. Şunları söyledi:

“Ramazan Özcan isimli şahıs görüşmelerimiz esnasında çok özgüvenli ve nüfuzlu biri olarak görünüyordu. Kendisi yanıma çakarlı aracı ve korumaları ile gelirdi. Kendisinin devlet büyükleriyle akrabalıkları olduğunu söylüyordu… Ramazan Özcan yanıma ilk geldiğinde bana cep telefonundan birkaç resim göstermişti. Bu resimlerde Ramazan Özcan’ın yanında Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili M.A.S. ve devlet büyüğü olduğunu düşündüğüm kişiler yer alıyordu. Kalabalık bir gruptu. Bu resim bir yatın içinde çekilmişti. Yine bu şahsın yat ticareti yaptığı, varlıklı biri olduğu, bu yönüyle bana da faydası olabileceği kanaatine ulaşmıştım… Ramazan Özcan, bana tahliye için 1-2 milyon civarında para verebileceğini, şarkıcının tutukluluğu dolayısıyla 250 bin dolar civarında zararının olduğunu söylemişti. Tahliye gerçekleşmezse ‘Yoksa işi parti üzerinden halledeceğim ya da başka avukatlarla işi halledeceğim şeklinde söylemlerde bulundu.”

‘HÂKİM, TAYİN İÇİN YARDIM BEKLİYORDU’

Avukat E.A. cezaevinde HSK müfettişlerine verdiği ifadesinde Ramazan Özcan’ın siyasi güç gösterisinin Hakim O.Y.’yi etkilediğini iddia etti. Şunları söyledi:

“Hakim O.Y. Gebze’de ya da başka bir yerde Ağır Ceza Mahkemelerinde ya da Sulh Ceza Hakimliklerinde görev almak istediğini, kendisini ziyarete gelen Ramazan Özcan ile bu tayin meselesi üzerine konuştuklarını, Ramazan Özcan’ın kendisine tayin konusunda yardımcı olabileceğini ifade etti. Lvbel C5’in tahliyesi gerçekleşirse kendisinin tayin talebinin gerçekleşebileceği şeklinde bir düşüncesi olduğu izlenimi uyandıran söylemlerde bulundu.”

Tutuklu Avukat E.A. HSK ifadesinde Hakim O.Y.’nin rüşvet istemediğini anlatırken Ramazan Özcan’dan tayin beklentisi içinde olduğunu iddia ediyor.

FAHRETTİN ALTUN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bu durumda şöyle bir soru ortaya çıkıyor:

“Ramazan Özcan, gerçekten Fahrettin Altun’un üvey kardeşi ya da akrabası mı? Aralarında bir bağlantı var mı?”

Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, net yanıt veriyor:

“Kesinlikle hayır. Aralarında hiçbir bağlantı, akrabalık ilişkisi yok. Hatta sizin haberiniz yayınlandıktan sonra konudan haberdar olduk ve Ramazan Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şikayetçi olduk. Daha önce de Fahrettin Bey’in adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan çok kişi oldu ve biz hepsinden şikayetçi olduk.”

Özetle; rüşvet skandalının içinden dolandırıcılık vakası da çıktı. Üstelik Fahrettin Altun ile akraba olduğunu söyleyen dolandırıcı, hakim ve savcıları ağına düşürmüştü. Tayin ve meslekte yükselmeyi vadetmişti. Bu durum; bağımsızlığını yitirmiş yargının geldiği hali de gözler önüne seriyor.

Peki, Avukat E.A.’nın gördüğünü söylediği Ramazan Özcan, Başsavcı Vekili M.A.S.’nin de bulunduğu yatta çekilmiş fotoğrafta başka kimler vardı? Bu sorunun yanıtını şimdilik bilmiyoruz.

Adalet Bakanlığı kaynakları, bu soruşturmanın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla başladığını ifade ediyor. Konunun derinlemesine incelendiğini söylüyorlar. Acaba; Avukat E.A.’nın kayıt altına konuşmalarında ismi geçen tüm yargı mensupları hakkında inceleme yapılacak mı?

Ayrıca Avukat E.A.’nın siyasi bağlantıları konusunda da bilgiler var. E.A., MHP Tuzla İlçe Başkanlığı’nda Hukuk ve Seçimden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.