Rüşvet skandalında ikinci perde | Hâkimden itiraf: Başsavcı Vekili yaptırdı

Önceki gün yayınlanan haberimizde anlattık: ‘Lvbel C5’ adıyla bilinen ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur (24), şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla 5 Mayıs 2025’te gözaltına alınmıştı. Şarkıları sosyal medyada on milyonlarca kişi tarafından dinlenen Lvbel C5, Gebze Adliyesi’nde Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanıp Kandıra Cezaevi’ne konulmuştu.

Bir gün sonra Süleyman Burak Bodur’un ‘nüfuzlu’ bir yakını tutuklama kararına itirazı inceleyecek Hâkim O.Y. ile makamında görüştü. Hâkim O.Y., bu kişiye Avukat E.A.’nın telefon numarasını verdi ve onunla görüşmelerini istedi. Avukat E.A. ise Süleyman Burak Bodur’un yakınlarından tahliye için 500 bin dolar istedi. Bu paranın yargı mensuplarına verileceğini iddia etti. Bu kabul edilmeyince rüşvet talebini 100 bin dolara kadar indirdi. Ancak Süleyman Burak Bodur’un yakınları Adalet Bakanlığına gidip üst düzey bürokratlarla görüşerek olayı anlattı. Bunun üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı suçüstü yapılmasına karar verildi. Avukata ilk etapta teslim edilecek 50 bin doların seri numaraları kayıt altına alındı.

Lvbel C5

SUÇÜSTÜ YAPILDI

8 Mayıs 2025 günü İstanbul Sancaktepe’deki bir lokantada Süleyman Burak Bodur’un yakınlarından 50 bin doları alan Avukat E.A. tutuklandı. Paranın verilmesinden önce polis E.A.’nın konuşmalarını kaydetmişti. Avukat E.A. Gebze ve İstanbul’daki adliyelerde büyük bir rüşvet ağını anlatmıştı. Bu parayı yargı mensuplarına paylaştıracağını ve kendisine küçük bir meblağ kalacağını söylemişti. Hâkimler Savcılar Kurulu ise skandalda adı geçen yargı mensupları hakkında inceleme başlattı.

Bu skandalın çok daha derin olduğu iddia ediliyor.

‘BAŞSAVCI VEKİLİ GÖNDERDİ’

Yargı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre; Hâkim O.Y., HSK müfettişlerine yaptığı savunmada hakkındaki rüşvet iddialarını reddetti. Hatta olayda kendi isminin öne çıkarılarak bir kumpasa uğradığını savundu. Gebze Başsavcı Vekili M.A.S’nin talebi üzerine Süleyman Burak Bodur’un yakınlarıyla görüştüğünü anlattı.

‘BAKANLIKTAN ARADILAR’

Hâkim O.Y., HSK’ye gönderdiği savunmasında özetle şunları söylemiş:

“Mesai saatinin bitmesine yakın Başsavcı Vekili M.A.S. dahili hattan makam telefonumu aradı. Yanında önemli bir tanıdığının olduğunu, ceza mahkemeleriyle ilgili bir probleminin olduğunu, danışması için bana göndermek istediğini söyledi. Kısa süre sonra bu şahıs geldi. Kamuoyunda rapçi olarak tanınan Süleyman Burak Bodur’un tutuklandığını ve itiraz edeceklerini söyledi. Hukuki desteği ve avukat desteğine ihtiyaçları olduğunu anlattı. Bu görüşme sürerken Başsavcı Vekili M.A.S cep telefonumdan aradı. Bana arkadaşa yardımcı olabileceğimizi söyleyerek ‘Avukat E.A. da hukuki destek verebilir arkadaşa. İsterseniz onu söyleyebilirsiniz, konu ile ilgili bakanlıktan da aradılar, bilginiz olsun’ dedi. Bunun üzerine ‘Başsavcı Vekili de tanıyor’ diyerek Avukat E.A.’nın telefon numarasını bu şahsa verdim.”

‘BAŞSAVCI VEKİLİ OLDUBİTTİYE GETİRDİ’

Hâkim O.Y. kendisinin kesinlikle bir para ve rüşvet ilişkisine girmediğini, sadece Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili M.A.S.’nin ricası üzerine avukatın telefonunu Süleyman Burak Bodur’un yakını olan kişiye verdiğini anlattı. Savunmasında şöyle dedi:

“İtirazın nöbetçi mahkeme olarak önüme gelmediği bir aşamada Başsavcı Vekili beni aradı ve Avukat E.A.’nın ismini zikrederek, beni bir oldubittiye getirdi. Avukatın ismini bana verdirdi. Kendisi de bu avukatın ismini bu şahsa verebilirdi. Bu hususları sorguladım. Bir süre düşününce özellikle bu şekilde davrandığını ve Avukat E.A. ile işbirliği içerisinde olabileceği yönünde kafamda şüpheler oluştu. Maşa olarak kullanıldığımı hissettim. Başsavcı Vekilinin, Avukat E.A. ile özel bir çıkar ilişkisi olup olmadığının takdirini müfettişliğinize bırakıyor ve böyle bir çıkar ilişkisinin avukat ile benim aramda olduğu iddiasını şiddetle reddediyorum.”

Hâkim O.Y. savunmasının devamında; tanıkların Başsavcı Vekili M.A.S. ve bazı yargı mensuplarını korumaya yönelik ifadeler verdiğini, kendisi hakkında yalan beyanlarda bulunduklarını savundu. HSK incelemesinde de kendisinin hedef alındığını anlatan Hâkim O.Y. günah keçisi ilan edildiğini ifade etti.

‘GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YOK’

Avukat E.A.’nın 50 bin doları almak için gittiği lokantadan Hâkim O.Y. ile görüntülü konuştuğu iddia edilmişti. Hâkim O.Y. bu iddiaları yalanlayarak “Kesinlikle böyle bir görüşme yok. Bu anlara ilişkin dinleme ve görüntü tutanaklarında böyle bir durum yok. Avukat E.A. da şikayetçi kişi de benim para talep ettiğime ve rüşvet aldığıma dair bir beyanda bulunmuyor” dedi.

‘FAHRETTİN ALTUN’UN

ÜVEY KARDEŞİYİM’

Peki Süleyman Burak Bodur için Başsavcı Vekili M.A.S. ve Hâkim O.Y. ile görüşen hatırı sayılır kişi kimdi?

Hâkim O.Y., bu kişinin kendisini O dönem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olan ve geçen hafta görevden alınan Fahrettin Altun’un üvey kardeşi olarak tanıttığını anlattı. Savunmasında şunları söyledi:

“Süleyman Burak Bodur için odama gelen R.Ö. isimli şahıs Fahrettin Altun’un üvey kardeşi olduğunu, babaları ayrı annelerinin bir olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’nda, Adalet Bakanlığı’nda, HSK’de önemli tanıdıklarının olduğunu söyledi. Tayin gibi konularda yardımcı olabileceklerini anlattı.”

HÂKİMİ GİZLİCE KAYDETTİ

İddiaya göre; rüşvet istenen kişi, Fahrettin Altun’un kardeşiydi ve Adalet Bakanlığı’ndaki yetkililere bu sayede ulaşmıştı. R.Ö., tanık olarak verdiği ifadede Hâkim O.Y. ile makam odasında yaptığı görüşmenin son bölümünü gizlice kaydettiğini anlattı. Bu kaydı HSK müfettişlerine verdi. Hâkim O.Y. ise bu kayıtta Başsavcı Vekilinin sorumluluğunu ortaya koyan bölümlerin silindiğini öne sürdü. Ses kaydında sadece Avukat E.A.’nın telefon numarasını verdiği bölümün yer aldığını ve böylece kendisinin suçlu gösterildiğini iddia etti. Ayrıca R.Ö. Hâkimin masasında isminin yazılı olduğu isimliğin fotoğrafını çekmişti.

‘ÇAKARLI ARAÇLA GELİYORDU’

50 bin doları aldığı sırada suçüstü yakalanan ve tutuklanan Avukat E.A. ise R.Ö.’nün, Hâkim O.Y.’nin yönlendirmesinden sonra yanına geldiğini anlattı. Şunları söyledi:

“R.Ö. isimli şahıs görüşmelerimiz esnasında çok özgüvenli ve nüfuzlu biri olarak görünüyordu. Kendisi yanıma çakarlı aracı ve korumaları ile gelirdi. Kendisinin devlet büyükleriyle akrabalıkları olduğunu söylüyordu… R.Ö. yanıma ilk geldiğinde bana cep telefonundan birkaç resim göstermişti. Bu resimlerde R.Ö.’nün yanında Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili M.A.S. ve devlet büyüğü olduğunu düşündüğüm kişiler yer alıyordu. Kalabalık bir gruptu. Bu resim bir yatın içinde çekilmişti. Yine bu şahsın yat ticareti yaptığı, varlıklı biri olduğu, bu yönüyle bana da faydası olabileceği kanaatine ulaşmıştım. Ben R.Ö. ile tutuklu olan şarkıcı Süleyman Burak Bodur’un tahliyesi ve itiraz süreci hakkında işleri yapmak için 50 bin dolar karşılığında anlaştım. R.Ö. bana tahliye için 1-2 milyon civarında para verebileceğini, şarkıcının tutukluluğu dolayısıyla 250 bin dolar civarında zararının olduğunu söylemişti. Tahliye gerçekleşmezse ‘Yoksa işi parti üzerinden halledeceğim ya da başka avukatlarla işi halledeceğim şeklinde söylemlerde bulundu.”

EZHEL ÖRNEĞİ

Avukat E.A., Hâkim O.Y.’nin bu süreçte kendisini birkaç kez telefonla aradığını anlatarak şöyle devam etti:

“Hâkim O.Y. bu sırada beni arıyor ve R.Ö. ile dosyayı almak için anlaşıp anlaşmadığımı soruyordu. Hâkim O.Y., Gebze’de ya da başka bir yerde ağır ceza mahkemelerinde ya da sulh ceza Hâkimliklerinde görev almak istediğini, R.Ö.’nün kendisinin tayinine yardımcı olabileceğini söyledi. Rapçi Lvbel C5 tahliye olursa kendisinin tayin talebinin gerçekleşeceğini düşünüyordu. Daha önce rapçi Ezhel’in bu suçtan tutuklandığını ama kısa sürede serbest kaldığını anlattı. Bu söylemlerinden Lvbel C5’in kısa sürede tahliye olacağı kanaatine ulaştım.”

‘YARGI MENSUPLARINI TANIMIYORUM’

Avukat E.A. HSK müfettişlerine verdiği ifadede 50 bin doları aldığı gün polislerce kaydedilen ses kayıtlarını doğruladı. Bu kayıtlarda Hâkim O.Y.’yi tanıdığını, bu sayede Süleyman Burak Bodur’u kısa sürede tahliye ettireceğini söylüyordu. Çok sayıda yargı mensubunun adını sıralıyor ve hepsini tanıdığını anlatıyordu. HSK ifadesinde “Bunları söylediğimden Hâkim O.Y. ve diğer yargı mensuplarının haberi yoktur. Rüşvet suçuna ilişkin Hâkim O.Y. ya da başka bir yargı mensubuyla iştirak şeklinde bir yakınlığım yoktur. Konuşma kaydında ismini söylediğim yargı mensuplarını tanımıyorum” dedi.

Avukat E.A. Gebze Adliyesi’nin kararıyla halen tutuklu. Hâkim O.Y. ve ismi geçen diğer isimler açığa alınmadı. Şimdi Avukat E.A.’nın gözaltına alındığı gün kayıt altına alınan konuşmalarının ne kadar derinlemesine araştıralacağı merak konusu. Çünkü orada tüm adliyeleri saran bir rüşvet çarkından bahsetmişti.

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ANADOLU BAŞSAVCI VEKİLİ TANIŞTIRDI

Suçüstü yakalanan ve tutuklanan Avukat E.A., ilk ifadelerinde Hâkim O.Y. ile hiç görüşmediğini savunmuştu. Hâkim O.Y. ise HSK müfettişlerine verdiği savunmada; İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili S.İ.’nin kendisini Avukat E.A. ile tanıştırdığını anlattı. Şunları söyledi: “6-7 ay kadar önce halen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan S.İ. beni Pendik’te bir lokantada yemeğe çağırdı. Gittiğimde masada Avukat E.A. da vardı. Beni Avukat E.A ile İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili S.İ. tanıştırdı. O zaman Avukat E.A., Gebze Başsavcı Vekili M.A.S. ile çok iyi dost olduklarını, evinde ailecek görüştüklerini, Gebze’deki Hâkim ve savcılarla arasının çok iyi olduğunu anlattı. Sonra makam odama uğramaya başladı. Her zaman çok saygılıydı. Başsavcı Vekili M.A.S. bana Avukat E.A.’den bahsetmiş, bu avukatın dürüst, çalışkan bir insan olduğunu söylemişti.”

HSK müfettişine ifade veren Avukat E.A. da polis ve savcılık ifadelerinin aksine Hâkim O.Y. ile birbirlerini tanıdıklarını anlattı. Uzaktan akrabası olan İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili S.İ.’nin kendisini Hâkim O.Y. ile tanıştırdığını söyledi.

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NE OLMUŞTU?

‘Lvbel C5’ adıyla bilinen ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur (24), şarkı sözlerinde uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla 5 Mayıs 2025’te gözaltına alınmıştı. Şarkıları sosyal medyada on milyonlarca kişi tarafından dinlenen Lvbel C5, Gebze Adliyesi’nde Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanıp Kandıra Cezaevi’ne konulmuştu.