Rusya-Ukrayna savaşında sona doğru

Etki Can Bolatcan

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş üç yılı geride bıraktı. ABD’nin Sovyetler’in yıkılışında verdiği sözü tutmayarak geçtiğimiz otuz senede yeni kurulan Rusya Federasyonu’nun tüm çevresini NATO üsleriyle çevirme stratejisi, Ukrayna’da Meydan eylemleri sonrasındaki dönüşümle yeni bir boyut kazanmıştı. Kiev’de Neonazi örgütlenmelerinin başı çektiği bir “turuncu devrim” ile iktidar ABD yanlılarının eline geçtiği 2015’ten beri, Ukrayna adım adım daha fazla Batı’ya yaklaştı. En son 2022’de Ukrayna’nın NATO üyesi olma konusundaki girişimlerini hızlandırmasına karşılık olarak Rusya bu yılın şubat ayında Ukrayna’yı işgal etti. 2022 Şubat’ından bu yana savaş sürüyor, her iki tarafta da insani, ekonomik ve siyasi krizler büyüyor.

2022’deki savaş, Biden ABD’si döneminde başladı, bugün Trump’ın ikinci döneminde sürmeye devam ediyor. Bu savaş aynı zamanda AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin sıfırlanmasının da miladı oldu. Esasen Rusya’yı böyle bir hamleye “provoke eden” ABD’nin en önemli hedeflerinden biri de zaten Moskova ve Brüksel arasındaki hatları tamamen koparabilmekti. ABD savaşın ilk yılında Almanya’yı Rusya’yla doğalgaz anlaşmasından çıkarmaya zorladı, bunun sosyal-siyasal şartlarını hazırlamak için “hür” Avrupa’nın her kurumunda absürt bir Rus histerisi başladı. Dostoyevski’nin yasaklanmasından Rus öğrencilerin üniversitelerden atılmasına kadar latent bir ırkçılık bir sene içinde liberal Avrupalı hükümetlerin en önemli değerlerinden biri haline geldi.

On yıllar sonra Avrupa’da bu çapta bir savaş, yaşanan yıkım, can kaybı ve insani krizlere rağmen, her iki tarafın da diplomatik çekinceleri sebebiyle belirli bir “ölçü” içerisinde sürdü. Sivil kaybın Batı’nın Ortadoğu’da on yıllardır yaşattığı kan gölüyle yarıştırılamayacağı bu “medeni” savaşın Kiev tarafında, ABD ve AB direksiyonu da freni de tutmaya devam etti. Rusya içlerine saldırmak, Biden yönetiminin hükümeti devretmeden önce savaşı sürdürebilmek adına bir sabotaj hamlesi olmasının dışında hiçbir zaman ciddi olarak tartışılmadı. Rusya ise ağır ambargo ve uluslararası prestij kaybı sebebiyle daha ağır ve daha az kanlı bir yöntem seçti. Bu tercihin Avrupa ve ABD için “maliyeti” üç yıldır Rusya’yı bu bataklıkta tutabilmek için hiçbir ekonomik ve askerî yatırımdan çekinmeyen liberal hükümetleri, Batı’da yaşanan enflasyon ve yoksullaşmanın birinci sorumlusu haline getirdi, savaş karşıtı neofaşist siyasetlerin elini güçlendirdi. Rusya ise üç yıldır süren ekonomik ambargo ve dışlanmanın ağır sonuçlarını çekmeye uzun süre devam etti.

Bugün büyük oranda Ukrayna topraklarında süren savaşın dengesini değiştiren en önemli gelişme ise Avrupa sınırlarında değil, 14 yıldır savaşın yıktığı Şam’da gerçekleşti. Batı destekli cihatçıların 4 günde, Rusya’nın herhangi bir önemli müdahalesiyle karşılaşmaksızın Şam’ı düşürmesinin ardından, Trump Ukrayna savaşında Putin Rusya’sını gözetecek koşullar için hamle yapmaya başladı. Bu “tesadüfi” gelişmelerin sonucu, Zelenski’nin Washington’da Trump ve kurmayları tarafından canlı yayında aşağılanmasına kadar gitti. Sonuç olarak Batı’daki yeni nizam değişiminin en önemli gündemlerinden biri, Ukrayna’daki savaşın bitmesi. Hem Çin’in ABD açısından öncelikli odak haline gelmesi hem de İsrail’in Suriye ve Filistin’de boyut atlayan işgali, üçüncü cephenin kapanmasını gerektiriyor.

Bu yönde bir hamle olarak, İstanbul’da olası bir ateşkes görüşmesi gündeme gelse de ne Trump ne Putin ne de Zelenski tarafının şehre gelmemesi, hiçbir şeyin bu kadar kolay olmayacağını gösterdi.

Bu hafta, Rusya-Ukrayna Savaşındaki gelişmeleri ve savaşın geleceğini, Doç. Dr. İkbal Dürre ve Ukrayna: Dünyanın Siyasi Fay Hattı kitabının yazarı Deniz Berktay ile konuştuk.

TRUMP’IN TERCİHİ PUTİN OLDU

Rusya-Ukrayna savaşında gelinen durumda Trump’ın Rusya’ya yakın davranmasının sebebi ne? ABD’nin Rusya politikası neden değişti?

İkbal Dürre: Trump Ukrayna’dan alacağını aldı. Nadir madenler anlaşması bu anlamda önemliydi. Bu aşamadan sonra bir tarafta Trump için artık yük olmaktan başka bir şey vaat etmeyen Zelenski, diğer tarafta ise Trump’a “reddedemeyeceği” teklifler sunabilecek bir Putin var. Bu teklifler Rusya’dan AB ye satılan enerji kaynaklarında ABD’li firmalara verilebilecek aracılık rollerinden Kuzey Kutbunda işbirliği olanaklarına kadar geniş bir yelpazeyi içerebilir.

İkbal Dürre

Ayrıca Transatlantik güvenlik sisteminde Trump sonrası oluşan çatlak Moskova’yı Washington’a karşı dengeli olmaya zorlayan bir durum. Çünkü Putin, Ukrayna Savaşı bağlamında atacağı adımların bu çatlağın ortadan kalkmasına sebep olmasını istemiyor. Zelenski ise yaptığı hamlelerle tam tersini başarmak istiyor. Bu anlamda Zelenski’ye, Rusya’ya karşı Ukrayna’nın yanında yalnız kalmak istemeyen Avrupalı müttefikleri her türlü desteği veriyor.

Deniz Berktay: Benim savaşın en başından beri söylediğim bir husus var: Üç yıldan fazla zamandır devam eden bu savaşın iki farklı boyutu var. Birinci açıdan baktığımızda, bir Rusya-Ukrayna Savaşının olduğunu görüyoruz, ki bu açıdan bakıldığında, Rusya’nın Ukrayna’nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği görülüyor. İkinci açıdan baktığımızdaysa, bu savaş bir Rusya-Batı çatışması ve bu açıdan bakıldığında, ABD ve İngiltere’nin, Rusya’yı çevrelemek için Ukrayna’yı kullandığını görüyoruz. Yine Batı dünyası, bu savaşı, Rusya’yı yıpratmak için bir vesile olarak görüyor. Nasıl ki Sovyetler Birliği’nin 1979’da giriştiği Afganistan macerası, Sovyet yönetiminin sonunu getiren bir bataklığa dönüştüyse, ABD ve İngiltere, Ukrayna’daki mevcut savaşı, şimdiki Rusya yönetimini güçsüzleştirmek için bir vesile olarak görüyor. Yoksa bu savaş, daha erken bir tarihte sona erebilir, taraflar, çok daha erken bir tarihte belli bir uzlaşmaya varabilirdi. İşte, bu savaşa bakarken, bu iki açının ikisini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Deniz Berktay

Diğer taraftan, üç yılı aşan savaş, Batı dünyasında da pek çok kesimin bu savaştan yorulmasına neden oldu ve Trump, bu kesimlerin de desteğini alarak iktidara geldi. Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte, Batı dünyasında büyük bir çatlağın ortaya çıktığını ve iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Birinci grupta, Trump’ın liderliğindeki ABD ve özellikle Cumhuriyetçiler ve kıta Avrupa’sında Macaristan, Slovakya ve Sırbistan gibi, bu politikaya açık destek veren ülkeler var. Bu kampta yer alanların kimisi asıl düşman olarak Çin’i gördükleri ve bu nedenle Rusya’yla çatışmayı sona erdirmeyi istediklerinden, bir kısmı ise Rusya ile ekonomik ilişkilerden ötürü, bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor. Diğer grupta ise, ABD’deki demokratlar (ki bunların hâlâ basında çok büyük etkilerinin olduğu görülüyor) ile Avrupa’da İngiltere ve Fransa gibi ülkeler yer alıyor. Bunlar, Rusya ile zıtlaşmanın devam etmesini savunuyor.

Ukrayna yönetiminin tutumu, ikinci gruba biraz daha yakın. Ancak, İngiltere’nin başını çektiği bu kesim, ABD yönetimine bir alternatif oluşturabilecek durumda değil. Bu kesim, Trump yönetimini ikna edebilmeyi umuyor. Bu kesimin etkisinin sınırlı olduğunu, Zelenski ile Trump arasında şubat ayında Beyaz Saray’da yaşanan krizde gördük. Bu krizin hemen ardından Londra’da düzenlenen zirvede ne İngiltere ne de diğer Avrupa ülkeleri Zelenski’ye, "biz senin arkandayız," diyemedi. Bunun yerine, Zelenski’ye, Trump’la barışmasını tavsiye etti. İstanbul sürecinden kısa süre önce de Ukrayna yönetimi, genel kapsamlı ve uzun süreli bir ateşkes olmadan müzakerelere başlayacaklarını söylüyordu, fakat Trump’ın açık müdahalesi sonrasında Zelenski, İstanbul’a gelmeyi kabul etti.

“BATI TÜRKİYE’YE BASKI YAPIYOR”

Savaşın bitme aşamasında Türkiye’nin konumu ve Türkiye’ye atfedilen rol ne?

İkbal Dürre: Genel itibarıyla bir yıpratma savaşına dönüşen Ukrayna meselesinde zaman herkesin aleyhine işliyor ama en çok Ukrayna’nın aleyhine. Ukrayna ateşkes sağlayarak kendini toparlamak için fırsat yaratmaya çalışırken, ateşkes dönemi sonrası cephelerde aynı ivmeyi yakalamayacağı endişesi taşıyan Rusya ise daha kalıcı bir çözüm peşinde. Ele geçirdiği topraklar resmî olarak tanınmasa bile o bölgeleri geri vermek istemeyen Rusya yaptırımlar devam ettiği sürece bu bölgeleri kalkındıramayacağı için, bu toprakların uluslararası alanda tanınmasından çok yaptırımların kaldırılmasının peşinde. Türkiye bu savaş bağlamında ekonomik açıdan çok avantajlı bir süreç yakaladı. Türkiye-Rusya ticaret hacmi iki misli arttı. Fakat gelinen noktada Batılı müttefikleri Türkiye üzerinde bu yöndeki baskılarını artırdılar. Dolayısıyla savaşın bitmesi ve Ukrayna’nın yeniden yapılandırılmasından pay alabilmek gelinen aşamada Türkiye için çok daha cazip.

Deniz Berktay: Aslına bakarsak, Trump’ın Rusya ile zıtlaşmaya son vermek istemesi, Türkiye için de uygun bir ortam yaratıyor. Zira, Türkiye’nin otuz yıldan beridir, Karadeniz’de denge politikası var. Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler içinde ve bu durum, Türkiye’nin arabuluculuk yapmasına imkân sağlıyor. Çünkü, sonuçta, arabuluculuk yapacak tarafın, çatışmanın her iki tarafıyla da iyi ilişki içinde olması gerekir. Fakat, ABD’de, savaşın devamından yana olan Biden yönetiminin iktidarda olduğu dönem, arabuluculuk girişimleri için uygun değildi. Trump’ın gelmesi ise uygun ortamı sağladı. İstanbul’da yeniden müzakerelerin başlaması, bunun önemli bir göstergesi.

ABD VE AB ERDOĞAN’DAN MEMNUN

Ukrayna ve NATO konusunda ABD ve Avrupa arasındaki gerilimde Türkiye nasıl bir pozisyonda kalıyor?

İkbal Dürre: Görüşmelerin İstanbul’da yapılması kuşkusuz Türkiye’nin uluslararası arenada prestijini artıran bir durum. PKK’nin silah bırakması, Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna görüşmeleri içerde hem siyaseten hem de ekonomik olarak zorlanan iktidar için pozitif bir dalga etkisi yaratıyor. Rusya durumun böyle olmasından memnun. Çünkü tabii ki Türkiye-Rusya ilişkileri sadece Ukrayna meselesi ile sınırlı değil, Ortadoğu ve Kafkasya, Genelde Orta Asya, Libya vb denklemlerde Rusya’nın Türkiye’nin “anlayışlı” tutumuna ihtiyacı var. Aynı şey Türkiye için de söylenebilir. O yüzden Putin görüşmelerin İstanbul’da yapılmasını teklif ederek bu anlamda bir “jest “ yaptı.

Tabii ki bu altyapısı olmayan bir hamle değil. Öncesinde Trump da Erdoğan’dan Ukrayna konusunda elinden geleni yapmasını istemişti. Kaldı ki ilk görüşmeler de Türkiye’de yapıldığından bir tecrübe oluştu. Son gelişmeler uluslararası konjonktürün Türkiye’de şimdilik bir iktidar değişikliği istemediğini gösteriyor. En azından Ortadoğu ve Ukrayna’da taşlar yerine oturana kadar. Ama iç dinamikler nereye götürür onu izleyip görmek gerekecek.

Deniz Berktay: Bu müzakere sürecinin olması güzel, fakat buradan acil bir sonuç beklemek, acelecilik olur. Trump’ın iktidara gelmesi sonrasında hem Rusya hem de Ukrayna, "biz barış istiyoruz, fakat karşı taraf masadan kaçıyor," demeye başladı. İstanbul’da da her iki tarafın da birbirine, kabul edilmesi pek mümkün olmayan şartlar öne sürdüklerini gördük. Her iki taraf da "biz müzakerelere geldik, fakat diğer taraf kaçtı," demek, böyle bir görüntü çizmek istiyor. Rusya, kendi tutumunu kabul ettirebilmek için, önümüzdeki günlerde, cephede şiddeti daha da artırabilir. Ancak, ben her şeye rağmen, bu yılın sonuna doğru barışa ulaşılabileceğini düşünüyorum.