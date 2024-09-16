Rusya ve ABD savaşın eşiğinde

ABD ve Rusya açık bir savaşın eşiğinde. ABD ve Birleşik Krallık’ın yakında Ukrayna’nın Rusya’nın içlerinde NATO füzeleri kullanmasına izin vereceğine dair haberlerin işaret ettiği hakikat bu.

Cuma günü, Amerikan Başkanı Joe Biden ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer buna dair planları tartışmak için buluştu. New York Times, toplantıya dair “Biden’ın Ukrayna’ya geçtiğimiz iki buçuk yılda savunma amaçlı askeri desteğinden çok daha nihai sonuçları olabilecek bir karar üzerine müzakere edildiğini” yazdı.

Aslında Starmer ve Biden arasındaki görüşme, çoktan verilmiş bir kararın imzalanması olarak da okunabilir. Starmer’ın görüşme sonrası yorumlarına binaen Times’ta yayımlanan bir makaleye göre Başbakan, “füzelerle ilgili bir kararın yakında verileceğini beklediğini ima etti.”

The Guardian çarşamba günü “Ukrayna’nın Storm Shadow seyir füzelerini Rusya içlerindeki hedefler için kullanmasına çoktan izin verildiğini” yazdı.

Starmer, Washington’a 24 Eylül’de gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan (BMGK) iki hafta erken uçtu. İşçi Partili Başbakan’ın Demokrat Partili Başkan ile bu planı sonuçlandırmak için acil görüşmeye gitmek zorunda kaldığı çok belli.

BATI’NIN KARARLARI

Biden ve Starmer arasındaki görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO silahlarıyla Rus şehirlerine saldırılmasının, NATO’yu savaşın tarafı haline getireceği ve Rusya’nın da NATO üyelerine karşılık verme ihtimalini doğuracağı konusundaki uyarısından bir gün sonra gerçekleşti.

Planlanan görüşmeye dair Putin, “Eğer bu karar verilirse, bunun anlamı NATO ülkelerinin yani ABD ve Avrupa ülkelerinin doğrudan Ukrayna’daki çatışmaların parçası olması anlamına gelecektir” dedi. Putin “Ve tabii doğrudan taraf olmaları da bu çatışmanın doğasını, özünü tamamen değiştirecektir” diye de ekledi.

Yaratacağı yıkıcı sonuçları ile birlikte savaşın bu geniş çapta tırmandırılması, halktan saklanarak kararlaştırılıyor. Starmer ile görüşmesinden sonra “Vladimir Putin’in savaş tehdidine bir yanıtınız var mı?” diye soran gazeteciyi, ABD Başkanı Biden “Sus” diyerek azarladı. Bu sözlerin hedefi basındı, ancak tüm ülke tehdit ediliyordu: “Bizi sorgulamayın.”

Sorunun tekrar edilmesinden sonra Biden’ın “Vladimir Putin hakkında o kadar sık düşünmüyorum” yanıtının ardından ise Beyaz Saray gazetecileri çıkardı.

ASKERİ PROJE TEHLİKEDE

ABD ve Birleşik Krallık nükleer güce sahip devletler arasında topyekûn savaş riskini barındıran bir kararı almaya hazırlanıyor. Bu savaş nükleer silahlarla başlamasa dahi sonuçları çok ağır olacaktır.

NATO silahlarının Rusya’nın içlerine ateşlenmesinin duyurulmasındaki zamanlama nasıl olursa olsun, reddedilemeyecek bir hakikat var ki o da ABD ve Rusya’nın sıcak savaşın eşiğine gelmesi.

Sürecin arkasında amansız bir askeri akıl var. NATO güçleri Ukrayna’daki vekalet ettikleri aktörün yıprandığı ve askeri bir fiyaskoyla karşı karşıya kaldıkları bir duruma çözüm üretmeye çalışıyor. NATO ancak daha büyük ve daha doğrudan bir müdahaleyle Ukrayna’daki askeri projesini kurtarabilir.

Biden yönetimi ise savaşı tırmandırma konusundaki pervasızlıklarının yarattığı büyük tehlikeleri, Putin’in blöf yaptığı ve NATO’nun Rus şehirlerine saldırılarına yanıt vermeyeceğini iddia ederek önemsizleştirmeye çalışıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Putin’in açıklamalarına ne yanıt verileceğinin sorulması üzerine cuma günü, “Geçtiğimiz iki buçuk yılda tekrar tekrar söylediği şeylere çok benzer ifadeler, daha önce de benzer açıklamalar yaptığına tanık olduk… Dolayısıyla Başkan Putin yeni bir şey söylemiyor” diye yanıt verdi.

Bu iddia, Cumhuriyetçi meclis üyelerinin Rus şehirlerinin NATO silahlarıyla vurulması gerektiğine dair yazdıkları bir mektupta da tekrarlandı, “Ne Ukrayna’nın ABD’nin sağladığı silahları Rusya’da kullanması ne de Rusya’nın Kursk bölgesine yapılan askeri operasyon - İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Rus sınırları içerisinde gerçekleşmiş ilk düşman saldırısı - Rusya’nın tırmandıracak bir cevap vermesine sebep olmadı.”

SAVAŞ ŞARTLARI SAĞLANDI

Putin’in geçmişte Amerikan provokasyonlarına yanıt vermediği için gelecekte de vermeyeceğini iddia etmek yanlış olmanın ötesinde açıkçası akıl kârı da değil. Ya bu iddia yanlış çıkarsa ne olacak?

Rusya egemen sınıfının Ukrayna’ya yönelik sınırlı bir askeri harekâtın NATO ve onun Kiev’deki vekilleriyle müzakere yoluyla bir çözümle sonuçlanacağı yönündeki gerici “Özel Askeri Operasyon” stratejisi çöktü. Şimdi bizzat Putin, NATO’nun tırmandırma hamlesine karşılık verme baskısı altında ve daha fazla geri adım atabileceği bir alana sahip değil. Putin’in üst düzey danışmanlarından biri, çok okunan bir röportajda nükleer silahları Rusya’yı savunmak için ürettiklerini ve hükümetin kullanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna’nın askeri konumunun çökmesi karşısında Biden hükümeti, iki ay kalan başkanlık seçimlerinin sonuçları ne olursa olsun, “cephedeki gelişmelerin” savaşın tırmanmasını sağlaması için çalışıyor. NATO ve Rusya arasında, sonuçlarını hesaplamaya imkân olmayan, devasa bir savaş sarmalını yaratacak şartlar sağlanıyor.

‘RUSYA’YA SALDIRI MEŞRU’

NATO Askeri Komitesi, Hollanda Deniz Kuvvetleri Amirali Rob Bauer’in başkanlığında önceki gün Çekya’nın başkenti Prag’da toplandı. Toplantı sonrası Hollanda Deniz Kuvvetleri Amirali Bauer ve Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, ortak basın toplantısı düzenledi. Bauer, “Ukrayna’nın Rusya’yı hedef alacak uzun menzilli silahlar kullanabileceğini” belirterek “Size saldıran ulusa saldırma hakkınız vardır” dedi. Bauer, “Askeri terimlerle bunu yaparsınız çünkü size saldıran düşmanı zayıflatmak istersiniz. Yani sadece oklarla savaşmakla kalmaz, okçuya da saldırırsınız” ifadelerini kullandı. Çekya Genelkurmay Başkanı Rekha da Bauer’e katıldığını belirterek “Ukrayna’ya sağladıkları silahları nasıl kullanacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini düşündüklerini” kaydetti.

Kaynak: wsws.org

Çeviren: Yusuf Tuna Koç