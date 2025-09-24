Rusya’da bir hayalet dolaşıyor

Yaren ÇOLAK

Moskova’da üniversite kampüslerinin çevresinde asılı bildiriler dikkat çekiyor. Orak-çekiçli bayrak taşıyan gençlerin bulunduğu bildiri görseli; “Faşizmi kim yendi?” diye soruyor, “Gerçek tarihi hatırlıyor ve okuyoruz” diye devam ediyor. İmzasız yayınlanan bu bildiri tek başına pek bir anlam ifade etmese de Rusya’da dolaşan hayaletin izlerini taşıyor.

Tıpkı bundan yalnızca birkaç ay önce bir gecede metro istasyonunda beliren Stalin heykeli gibi. Rusya halkı bir sabah uyandı ve 50 yıl önce kaldırılan Stalin heykelinin bir replikasıyla karşılaştı. Anıtın inşası önceden duyurulmamış Stalin bir gecede sessizce geri dönmüştü. 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla liderler ülkeye akın edecekken Rusya'nın Volgograd kentinde bulunan uluslararası havalimanı da aynı şekilde isim değiştirerek tekrar "Stalingrad" oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sık sık Neo-Nazizm’e karşı birlik olmalıyız, güçlü durmalıyız çağrısı yapıyor. Ukrayna’da kazanılacak zaferin; Ruslar tarafından Nazilerin uğratılacağı ikinci hezimet olacağını vurguluyor. 9 Mayıs Zafer Bayramı’na yüklenen anlam ve törenlerin ihtişamı git gide artıyor. Örneğin kutlamaların üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen hala bilboardlarda 80’nci yılımız kutlu olsun afişleri sergileniyor.

Devlet söyleminde ve törenlerde SSCB sembollerinin yeniden öne çıkarılması, liderlerin geçmişe atıf yapan açıklamaları ve hatta en son Lavrov’un Alaska’daki Putin-Trump zirvesi öncesi üzerinde SSCB” yazılı sweatshirt ile görüntülenmesi… Bu nostalji siyaseti SSCB özlemi mi yoksa uluslararası arenada bir gövde gösterisi ve bir tehdit mi? Bunu da yine Lavrov şöyle açıklıyor; "Alaska bir zamanlar Rus toprağıydı, bunu hatırlatmak için SSCB yazılı tişörtü giydim." Beliren hayaletin halkta uyandırmasını istedikleri tam da bu milliyetçilik algısı Batı’ya vermek istedikleri mesaj tam da bu. “Ukrayna bir zamanlar Rus toprağıydı!”

SOLDA YENİ DALGA

Peki Rusya’da dolaşan bu hayaletin politikaları toplumda nasıl karşılık buluyor? Yıkılış sonrası sönümlenen solun bir kısmı, Sovyet mirasını yeniden değerlendirme ve modern, anti-kapitalist argümanlarla harmanlama eğiliminde. Sol partilerin Rusya'daki durumu uzun süre etkisiz ve sönümlenmiş bir dönemden geçti. Ancak son zamanlarda, alttan gelen bir hareketlilik ve dalgalanma gözlemleniyor. Ülkedeki mevcut korku ve baskı iklimi nedeniyle faaliyetlerini görünmez kapılar ardında, daha gizli ve temkinli bir şekilde sürdürseler de dipten gelen dalga uyanışı tetikliyor.

NOSTALJİ PARADOKSU

Mevcut iktidarın nostalji politikası, paradoksal olarak bazı genç solculara mecrasını ve sembollerini kullanma imkânı sunuyor; bu da yeniden örgütlenme ve üniversitelerde görünürlük sağlıyor. Üniversite çevrelerinde dolaşan bu bildiriler Rusya’da sayıca kitlesel olmasa da görünür bir kitle oluşturuyor. Bildiriler, forumlar ve otonom öğrenci gruplarıyla yeni bir entelektüel hareketlilik yaşanıyor. Ancak gerçek ve kalıcı bir sol canlanma için sembollerin ötesinde somut ekonomik, örgütsel ve ideolojik dönüşümler gerekecek.