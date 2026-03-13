Sabıkalı şirketten JES projesi: Aydın’da tarım alanları hedefte

Jeotermal santralların yoğunlaştığı Aydın’da yeni projeler gündeme gelmeye devam ediyor. Kentte yaklaşık 40 jeotermal enerji santralı (JES) faaliyet gösterirken, bölgede yeni sondaj ve santral girişimleri için başvurular yapıldı.

Sultanhisar’ın Atça Mahallesi’nde yeni bir jeotermal faaliyet için harekete geçildi. Çelikler Holding bünyesinde bulunan Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından altı adet jeotermal kaynak arama için sondaj çalışması yapılmak isteniyor.

Şirket proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Yaklaşık 8 bin 400 metrekarelik alanda yapılmak istenen proje “kentsel yerleşik alan” içerisinde yer alıyor.

Sondaj alanlarının çevresinde ise tarım arazileri bulunuyor. Proje alanına sadece 570 metre mesafede konut yerleşimleri bulunuyor. Proje bedeli ise 238 milyon 676 bin 509 lira olarak açıklandı.

JES’LER AYDIN’I BİTİRİYOR

Aydın ilinin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 60’ının jeotermal ruhsat alanı ilan edildiği belirtildi. Kentte faaliyet gösteren JES’lerin hava, su ve toprak kirliliğine yol açtığı yönünde çeşitli tartışmalar yaşandı.

Uzmanlar ayrıca jeotermal faaliyetlerin, belirli koşullarda tetiklenmiş depremsellik riski oluşturabileceğine de dikkat çekti.

Durham Üniversitesi’nin iQuake veri tabanına göre 1868-2016 yılları arasında dünyada kaydedilen 730 insan kaynaklı tetiklenmiş depremsellik olayının dağılımı incelendi.

Buna göre olayların yüzde 37’si madencilik faaliyetleriyle, yüzde 23’ü barajlarla, yüzde 25’i petrol ve gaz üretimiyle, yüzde 8’i jeotermal faaliyetlerle, yüzde 5’i atık sıvı depolamayla ve yüzde 3’ü büyük patlamalarla ilişkilendirildi.

Aydın ili çevre durum raporlarında ise kentteki yeraltı sularının önemli bir bölümünün jeotermal enerji üretiminde kullanıldığı ifade edildi.

Raporda, yoğun kullanımın uzun vadede yeraltı su seviyelerinde düşüşe yol açabileceği ve bunun kuraklık, toprakta çökmeler ve göçükler gibi riskleri artırabileceği değerlendirildi.

HOLDİNG SABIKALI

Çelikler Holding'in işlettiği Afşin- Elbistan A Termik Santralı, Kütahya Seyit Ömer Santralı, Kütahya Tunçbilek Termik Santralı ve Bursa Orhaneli Termik Santralı 2020 yılın başlarında filtre takmadığı için mühürlenmişti.