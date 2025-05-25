Sabırlı tanık: Edebiyat

Hande Çiğdemoğlu - Yazar

1955 yılında ülke tarihine kara bir leke olarak geçen 6/7 Eylül olayları sonrası, dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik şöyle bir talimat verir: “Olaylardan sorumlu tutulacak ve suçlamaları kamuoyunda tepki yaratmayacak 50-60 kişilik bir komünist listesi hazırlansın!” Liste hazırlanır. Aralarında Hasan İzzettin Dinamo, Asım Bezirci, Müeyyet Dosdoğru, Nihat Sargın, Can Boratav, Kemal Tahir, Aziz Nesin gibi isimlerin olduğu sol görüşlü aydınlar, ivedilikle tutuklanarak hapse atılır. Birkaç ay sonra kulaklarına dönemin sıkıyönetim komutanının şu sözleri gelir: “6/7 Eylül olayının suçlusu olarak Sultanahmet alanında salkım salkım solcu asılacak!”

Aziz Nesin, 1986 yılında Mete Tunçay’ın isteğiyle bu idam vartasını nasıl atlattıklarını, tanık olduğu diğer olaylarla birlikte Tarih ve Toplum dergisi için yazacaktır. Ancak yaşanılanlar o denli korkunçtur ki sayfalara sığmaz. Nesin’in “Böyle Gelmiş Böyle Gitmez” dizisi biçeminde ve geniş olarak hazırladığı yazılar, Sabah gazetesinde tefrika edilir. Yayımlanmayan yazılar da eklenir, bir özyaşamöyküsü olarak 1987 yılında kitaplaşır. Adı Salkım Salkım Asılacak Adamlar’dır.

Nesin, aslında o dönemlerde haksız yere tutuklanmasının acısını çıkarmak için bir roman yazmaya karar vermiştir. Ancak hazırladığı taslağı beğenmez, 6/7 Eylül olayları ile ilgili bir roman yazmaktan vazgeçer. Bunun sebebini de şu sözlerle açıklar: “…içinde yaşanılan, coşkusunun sıcaklığı ve duyarlılığının etkisi süren bir olayın, kişinin, konunun şiiri yazılabilir ama romanı yazılamaz. Bence romanın yazılabilmesi için olayın konusunun üzerinden zaman geçip soğuması ve romanın konusuna ve özüne soğukkanlılıkla ve uzaktan bakılabilmelidir.” Zaten olayları anı halinde anlatmak için de zaman geçmesini beklemiştir. Kendi deyimiyle kişisel duygularına kapılmak, yapılan baskının etkisinde kalmak istememiştir.

Bu sözler, yaşanan olayların hemen ardından yazmanın, duygusal tepkilerle yazılmış, belki de objektiflikten uzak metinler ortaya çıkarabileceği; bu nedenle olayları sindirip, duygusal etkilerinden arındıktan sonra yazmanın daha sağlıklı olduğu fikrini ortaya atıyor. Bu düşünceye göre edebiyatçı, yaşananları sindirip zamanla değerlendirdiğinde daha objektif, derinlikli ve kalıcı eserler ortaya koyabilir. Bu, edebiyatın gücüne dair düşündürücü bir yaklaşımdır.

Dayanılması zor dönemlerin geçici olduğu düşünülür. Oysa bu ülke, bir öncekinin sızısı geçmeden yenileriyle sarsıldığı dönemler yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Pek çok toplumun atlatması güç travmalar olarak gördüğü olayları biz, ne yazık ki sıkça yaşıyoruz. Olan bitene tepki gösterip durumu olağanlaştırmamaya çalışan kitle içinde elbette edebiyatçılar da var. Peki, böyle debdebeli dönemlerde tarihin en büyük ve en duyarlı tanığı olan edebiyat nasıl bir tavır sergilemeli?

Yaşar Kemal, “Her sanatçı, devrinde savaşçı olur” der. Ona göre "sanatçı", sadece estetik değer taşıyan bir iş yapan kişi olarak değil, toplumun sesi olan, sorunlara başkaldıran, değişime önayak olan bir figürdür. Edebiyatı toplumların belleği olarak nitelendiren yaklaşımlarda, yazarın içinde bulunduğu toplumun koşullarını ve yaşanan olayları yok sayması düşünülemez. Bu, aynı zamanda bir sorumluluk, bir mecburiyet olarak görülür.

Burada üzerinde durulması gereken temel konulardan biri sanırım zamanlama seçimi. Adı geçen edebiyat tavrını, günümüze uyarladığımızda aklımıza şu soru geliyor: Sözgelimi büyük kayıplara yol açan bir deprem, bir maden faciası, canice işlenmiş bir kadın cinayeti ya da acı verici kitlesel olaylar edebiyata ne zaman konu olmalı? Acılar henüz tazeyken mi, üzerinden zaman geçtikten sonra mı? Yaşananların ivedilikle kaleme alınması sadece yarayı kanırtmaya mı yarar? Aksi durumda yani olaylar soğuduktan sonra kalem tutmak o an yaşananları yok saymak anlamına mı gelir? En önemlisi de zamanlaması yanlış seçilerek üretilen edebî eserler niteliksel sorun taşır mı?

Aziz Nesin’in vurguladığı bu “tanıklık zamanlamasını”nı tek bir doğru ya da yanlışla tanımlamak mümkün değil. Nitekim bazı edebiyatçılar bu mesafeyi kısaltırken kimi olabildiğince uzatabiliyor. Her iki durumun da olumlu ve olumsuz taraflarından söz etmek mümkün. Önemli bir olayın hemen ardından yazılan yazılar, o ânın tanıklığını sağlarken bir yandan yüksek duygusal etki sebebiyle edebî derinliğe ulaşamayabiliyor. Bazen de bunlar, popülist bir eylemin nesnesi haline gelebiliyor. Diğer yandan belli bir zaman sonra yazılmış yazılar, derinleştirilmiş ve hatta sindirilmiş eserlere dönüşürken toplumsal farkındalık anlamında zamanın gerisinde kalabiliyor. Burada edebiyatçının olayları ne zaman yazacağını, kendi içsesi, sanat anlayışı ve toplumsal sorumluluk duygusu belirlediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda yazarın duygusal hazırlığı, olaya kişisel/etik mesafesi ve sanatsal işçiliğe ayırdığı zaman da o eserin kalıcılığı ve derinliği açısından belirleyici. Yani “Her olay ânında yazılmalı” yaklaşımı mutlak bir kural değil. Özellikle de edebî metinlerde. Bu, elbette edebiyatın toplumsal olaylara sessiz kalması anlamına gelmiyor. Sadece ne zaman yazılacağıyla değil, yazmak gerektiğiyle ilgili bir sorumluluk almak gerekiyor.

Edebiyatçıların zamanlama konusundaki seçimleri, kendi edebî tavırlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak edebiyatın tanıklığının sabırla olgunlaştığını gözden kaçırmamak gerek. Bu anlamda duyarlılıkla acelecilik arasındaki çizgiyi doğru belirlemeli. Ben, zamanın süzgecinden geçerek üretilen eserlerin yaşananların sadece anlatılmasına değil anlamının derinlemesine kavranmasına hizmet ettiğini, böylece edebiyatın hem bireysel hem de toplumsal hafızayı şekillendiren güçlü bir silah haline geldiğini düşünenlerdenim.