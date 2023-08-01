Sağ niye yükseliyor?

ABD’de radikal sağın yükselişi hepimizin gözleri önünde gerçekleşiyor. Popülist söylemler ve güvenlikçi otoriter liderlerin siyasetteki etkinliği artıyor. Trump seçilemese de oluşturduğu fay hatları derinleşmeye devam ediyor.

Özgün BASMAZ

Akademisyen, Purdue Üniversitesi

Gelişmiş demokrasilerin kalesi olduğu iddiasındaki Amerika Birleşik Devleti dahil birçok ülkede sağ ve aşırı sağ ideolojiler güç kazanıyor. Toplumsal güven ve hoşgörü kültürü azalıyor. Etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyal sınıf, ırk, yaş ve din gibi faktörlere bakılmaksızın tüm vatandaşlar için eşit, özgür ve adil bir yaşam hedefleyen demokratik söylemler, toplumsal desteğini yitiriyor. Popülist söylemler ve güvenlikçi otoriter liderlerin siyasetteki etkinliği artıyor. Liberal demokrasinin değer ve kazanımlarını eleştiren ve hatta alenen küçümseyen Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nde başkan olarak seçilebiliyor. ABD için yeni bir olgu olmasa da radikal sağın 21. yüzyıldaki hızlı yükselişi hepimizin gözleri önünde gerçekleşiyor.

Peki siyasi bir olgu olarak ABD’de sağ ve aşırı sağ hareketin tırmanışında rol oynayan faktörler neler? İletişim ve teknoloji devrimi mi, küreselleşme ve artan gelir eşitsizliği mi? Yoksa emek göçü ve mülteci krizi ile yaşanan demografik ve ekonomik dönüşümler, bunlar karşısında hissedilen güvensizlik ve endişe, tazelenen kimlik ve sosyal adalet tartışmaları ve tepkili sessiz kitlelerin patlayan öfkesi mi? Bu yazıda, Amerika Birleşik Devletleri’nde sağ ve radikal sağ hareketin tırmanışını anlamaya çalışırken, tüm bu faktörlerin birbirleriyle bağlantılı bir şekilde bu tırmanışı nasıl beslediğini tartışacağım. Ama öncelikle, eylemleri ve söylemleri ile özellikle 2010 sonrası Amerikan siyasi tarihine damga vuran Amerikan sağını kısaca tanımaya çalışalım.

Tüm dünyada olduğu gibi ABD’de bir toplumsal dönüşüm yaşanıyor. Amerikan siyaseti bu dönüşümün etkilerine ayak uydurmaya, ortaya çıkan sorunlara çözümler bulmaya, önerdiği çözümlere toplumsal destek kazanmaya ve en nihayetinde bu süreçten güç devşirmeye çalışıyor. Amerikan sağ hareketi de bu koşullarda siyasi etkinliğini her geçen gün artırıyor.

ABD sağı, muhafazakâr milliyetçilikten, beyazların üstünlüğünü savunan radikal ırkçılığa uzanan geniş bir spektruma yayılıyor. Alternatif sağ ya da bilinen ismiyle Alt-right, beyazların üstünlüğünü savunan radikal ırkçı görüşlere sahipken, eğitimli gençlerin daha yoğunlukla desteklediği Alt-lite ya da Yeni sağ, ırkçı söylemlerden arındırılmış küreselcilik karşıtı bir milliyetçiliği savunuyor. Ne var ki, yorum ve stratejilerindeki farklılıklarına rağmen, Amerikan sağı, ortak karşıtlıklardan besleniyor. Göçmenleri, azınlık grupları, feminizm ve LGBTQ+ hareketini doğrudan birer tehdit olarak hedef alıyor. Toplumda yasayan her bireyin özgür, eşit ve adil bir şekilde kaynaklara erişimini hedefleyen sosyal refah politikalarına karşı çıkıyor. Küreselleşme karşıtı ekonomik milliyetçiliği savunurken, devletin etki alanının daraltılmasını ve vergilerin azaltılmasını talep ediyor. “Müesses nizam” olarak tarif ettikleri güç ve medya yapılanmalarını toptan değiştirecek stratejilerin gerekliliğini savunuyor. Yahudilerin, etkili pozisyonlara gelerek ABD’yi gizlice yönetmeye çalıştığını iddia ediyor. Bazı güç odaklarının, ülkedeki demografik üstünlüğü beyaz olmayanlar lehine değiştirmeye çalışarak, ABD’yi ülkenin gerçek sahipleri olan beyazların elinden almaya çalıştıklarını iddia eden “Büyük ikame teorisi” gibi komplo teorilerine inanıyor. (Buradaki guc odaklari, hikayenin cercevesine gore zaman zaman elitler, zaman zaman da Yahudiler ve lobiciler oluyor.) Milli, dini ve geleneksel cinsiyet normlarını dayatan, küreselleşme ve göçmen karşıtı, otoriter milliyetçi devlet yapılanmasını savunuyorlar. Toplumsal dönüşüme dair hissedilen kaygıya karşı, sınırları net belirlenmiş, tanıdık ve homojen kimlikler üzerinden güven, aidiyet ve güç vaat ediyor. Medya ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de radikal sağ söylemlerin yaygınlaşmasına olana sağlıyor. Alt-tech adı verilen bir online ekosistem içerisinde örgütleniyorlar.

2016 yılındaki başkanlık seçimi ve Donald Trump’ın başkanlığı süresince Amerikan sağı iyice güç kazandı. Donald Trump ve Amerikan Popülizmi isimli kitabında akademisyen Richard Conley, Trump’ın söyleminde sağ hareketi dinamize eden iki ana damardan bahseder. Conley’e göre Trump’ın ilk stratejisi, bürokratları, seçilmiş temsilcileri ve medyayı hedefine koyarak mevcut devletin meşruiyetini tartışmaya açmak oldu. “Bir avuç elitin yıllarca felaket getiren yönetimi” olarak tarif ettiği “müesses nizamı” sadece kibirli olmakla değil, temel ahlaki değerlerden yoksun ve çürümüş bir topluluk olmakla suçladı. Adil yaşam hakkı için uygulanan sosyal refah politikalarını “ahmaklık”, “zayıflık” ve hatta “ahlak zafiyeti” olarak küçümsedi. Trump, mevcut sistemde karar alıcı bürokratlar ve yargıçların, liberal akademisyenler ve gazeteciler tarafından manipüle edilerek, halkın çıkarlarına ve ahlaki değerlerine aykırı kararlar aldıklarını ileri sürdü. Her birini “halk düşmanı” ilan etti. Trump konuşmalarında, ana akım medyayı “yalancı”, seçimleri “hileli”, siyasi partileri “işlevsiz”, anayasayı “eğreti”, bürokratları “derin devlet”, protestocuları “satılmış kalabalıklar”, entelektüelleri “kibirli liberaller”, bilim adamlarını “her işe burunlarını sokan çok bilmişler” olarak tanımladı.

Conley, Trump’ın söylemindeki diğer ana damarın, “popülizm” olduğunu iddia eder. Zira, Trump başkanlık serüveni boyunca, halkın değer, düşünce ve geleneklerinin, entelektüel birikim ve bilimsel gerçeklerden daha üstün bir eylem kılavuzu olduğunu savundu. Siyasi ve ahlaki erkin gerçek sahibi olarak halkı gösterirken, asıl kastettiği elbette beyaz Amerikalılardı. Bu çember, ancak beyaz hâkim kültüre asimilasyonu kabul ettiği ölçüde “beyaz olmayanlara” genişletilebilirdi. Trump, kendini de bu “bozuk” düzene son verip “bataklığı kurutarak”, iktidarı “gerçek sahiplerine”, “unutulan Amerikalılara” devredecek bir özgürlük savaşçısı olarak konumlandırdı. Siyasi nezaketi ve toplumsal çoğulculuğu alenen küçümseyen ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı nefret söylemlerini rahatça dile getirirken “sessiz çoğunluğun” sesi olduğunu iddia etti.

2016 seçimlerin hemen öncesinde, hakkında yapılan cinsel taciz suçlamalarına cevaben yaptığı konuşmada, Conley’in analizini destekler nitelikte şunları söyler: “Bu kokmuş suç şebekesi, onlar için çok büyük bir tehdit olduğumuzu biliyorlar. Kazanırsak, güçlerini kaybedecekler ve güç size, halka geri dönecek... Ancak, her şey geleceğimizi kimin belirleyeceğine bağlı: Amerikan halkı mı yoksa yalancı medya mı? Donald Trump’a oy verin. Göreceksiniz, çok mutlu olacaksınız. Gazetecilerin yalanlarından, iftiralarından, saçmalıklarından öteye geçeceğiz.”

2016 sonrası, Amerikan sağı meşruiyet ve siyasi temsiliyet kazanırken, Trump başta olmak üzere seçilmiş yetkililerin şiddeti normalleştiren söylemleri aşırı sağ terörü tırmandırdı. Washington Post gazetesinin yayınladığı istatistik, radikal sağın 2015- 2021 arasında 267 kanlı terör eylemi düzenlediğini ve çoğunlukla siyahlar, Yahudiler, göçmenler, Asya ve Latin kökenliler ve LGBTQ bireyleri hedef aldığını ortaya koyar.

Örneğin, 2018 yılında anti-semitik bir beyaz tarafından Pittsburgh sinagoguna yapılan saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. 2019’da kendini Beyaz üstünlükçüsü olarak tarif eden biri Meksika sınırındaki El Paso şehrinde, özellikle Latin göçmenleri hedef alan bir saldırı düzenledi. Saldırı sonunda 23 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Yine aynı yıl, bir Trump destekçisi, içlerinde Hillary Clinton ve eski başkan Barack Obama’nın da bulunduğu 16 demokrat partiliye, patlayıcı madde içeren paketler gönderdi.

Trump’in Covid 19’u ısrarla “Çin virüsü” olarak tanımlaması ırkçı nefreti iyice tetiklerken, George Floyd’un bir polis memuru tarafından boğularak katledilmesi ülkedeki kutuplaşmayı derinleştirdi, radikal sağ düşünceli bireylerin işlediği nefret suçlarını daha da artırdı. George Floyd’un katledilişiyle ülkenin dört bir yanında ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter (BLM)/ Siyahların Hayatları Değerlidir” gösterileri yayılırken diğer yandan sağ hareket içerisinde güç kazanan ırkçı kanat da BLM karşıtı gösteriler düzenledi. BLM hareketinin ABD’de sistematikleşen ırkçılık vurgusuna karşın, Amerika’da ırkçılık sorununu yok sayan “All Lives Matter (ALM)/ Bütün Hayatlar Değerlidir” hareketinde örgütlendiler. Proud Boys (Gururlu Erkekler) gibi alt-right grupların desteklediği ve polislerin orantısız bile olsa şiddet kullanımının yasal güvence altına alınmasını talep eden “Blue Lives Matter/Mavi Hayatlar Değerlidir” hareketi yine bu dönemde ortaya çıktı. FBI’in hazırladığı rapor, 2020’de 8120 olarak kaydedilen nefret suçlarının, 2021 yılında 9065’e yükseldiği ve bu suçların çoğunluğunun ırk ve etnik kimlik nedeniyle işlendiğini gösterirken, toplamda %20’inin de cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı nefret suçları olduğunu ortaya koyar.

En nihayetinde, hâlihazırda radikalleşmiş olan sağ hareket, Trump ve Cumhuriyetçi medyanın, 2020 seçimlerinin meşruiyetini sorgulayacak söylemleriyle iyice kontrolden çıktı. 6 Ocak 2021 Kongre binası baskını radikalleşen sağ kitlenin ne kadar ileri gidebileceğini göstermiş oldu.

Donald Trump, 2020’de yeniden seçilememiş olsa da başkanlığı süresince oluşturduğu fay hatları Amerikan toplumunda derinleşmeye devam ediyor. Hâlihazırda bu çekişmenin en sert yaşandığı yer Amerikan Yüksek Mahkemesi. Donald Trump tek dönemlik başkanlığında Yüksek Mahkeme’de çoğunluğu muhafazakâr sağ lehine değiştiren üç yeni yargıç ataması gerçekleştirdi. Kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan Roe v. Wade kararını 2022’de iptal etmesinin üzerinden tam bir yıl geçmişken, geçtiğimiz ay toplumsal adalet ve refah uygulamalarına darbe indiren üç yeni karara imza attı. İlk olarak, eğitimde nesiller boyunca süregelen ırkçılık ve cinsiyetçilik kaynaklı eşitsizlikleri azaltmak için üniversite kabul süreçlerinde azınlık grupları önceliklendiren pozitif ayrımcılık uygulamasına son verdi. Bu karar ABD’de son donemde sağ muhafazakârlar tarafından hedef alınan toplumsal adalet uygulamalarına son verme hamlesi olarak yorumlandı.[1] Bu kararın hemen ardından, Biden yönetiminin öğrenci borçlarının affına yönelik önerdiği yasa teklifini reddetti. Ve son olarak da evliliklerini kutlamak için web sitesi hazırlatmak isteyen eşcinsel bir çiftin talebini, dini görüşleri nedeniyle reddeden bir web tasarımcısını haklı bularak anayasal olarak tanımlanmış “evlilik eşitliği prensibini” yok saymış oldu. Bu kararla, eşit yaşam hakkı için yıllardır mücadele eden LGBTQ+ hareketi doğrudan hedef alındı.

ABD ve küreselde gözlemlenen sağ ve aşırı sağ ideolojilerin artan toplumsal desteğini analiz eden çalışmalar, farklı etmenlerin bu yükselişteki rolünü vurgularlar. Bazı analizlerde ekonomik koşullar ana etmen olarak değerlendirilirken, diğer çalışmalar sağ yükselişi dünyada gözlemlenen kültürel ve demografik dönüşüm çerçevesinde açıklar. ABD’deki sağ ve aşırı sağ dalganın yükselişini münferit bir sebebe bağlayarak, tek bir etmene ağırlık vererek açıklamak mümkün değil. İletişim ve teknoloji devrimi, küreselleşmenin hızlandırdığı kültürel, demografik ve ekonomik dönüşümler, bunlar karşısında hissedilen güvensizlik ve endişe, kimlik ve sosyal adalet tartışmaları, kamu politikalarıyla ilgili yaşanan toplumsal fikir ayrılıkları tek tek ve birbirleriyle bağlantılı bir şekilde bu tırmanışı beslemekte.

Bir sonraki bölümde ABD’de sağ ve aşırı sağın yükselişinin altında yatan faktörlerin ilişkisel analizini sunarken, bu faktörlerin etkileşimini bu dört ana başlıkta toparlayacağım: 1. Kültürel değişim ve Muhafazakâr Öfke Patlaması; 2. Ekonomik Şoklar ve Küreselleşme ile Derinleşen Gelir Eşitsizliği; 3-Emek ve Sermayenin Serbest Dolasımı, Demografik Değişim ve Çokuluslu Yeni Yapılar; 4- Milli Kimliği Kaybetme Kaygısı ve Siyasi Kurumlara Yabancılaşma. Ayrı ele almış olsam da her bir başlığın birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğunun altını çizmeliyim.

1- Kültürel değişim ve Muhafazakâr Öfke Patlaması

Pippa Norris ve Ronald Inglehart, 2019 yılında basılan Kültürel Ters Tepki isimli kitaplarında, radikal sağı, orta yaş ve üstü, düşük eğitimli muhafazakârların tepki hareketi olarak açıklar ve bugünkü sağ tırmanışın tohumlarının 1960 ve 70’lerde atıldığını iddia ederler. Norris ve Inglehart’ın analizine göre, o dönemde eğitimli nüfusun artması, kentleşme, göç ile değişen sosyal, ekonomik ve kültürel yapı, toplumsal değerler sisteminde de köklü bir değişimi tetikler. 1960 ve 70’lerdeki feminist, LGBTQ ve ırkçılık karşıtı siyahi hareket ile bu değerler değişimi siyasal düzeyde de belirgin hale gelmeye başlar. Ne var ki bu dönüşüm, o döneme kadar hâkim kimliğe aidiyet üzerinden ayrıcalıklar kazanmış kesimde de derin bir öfke yaratır. Öfkesini, o dönem, dışlanma ve ayıplanma endişesiyle dillendiremeyen bu kitle sessizliğe gömülürken derin bir yok oluş kaygısı yasar.

Öte yandan, günümüzde yaşanan medya ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu âtıl öfkenin örgütlenebilmesini sağlar. Kendi kabuğuna çekilmiş sağ muhafazakârlar, online platformlarda kendi gibi düşünenlerle kolayca iletişime geçtikçe içinde bulundukları yalnızlık ve “sessizlik döngüsünü” kırar. Radikal sağ fikirler de bu sayede güç kazanmış olur. İvmelenen sağ hareketten siyasi bir güç devşirmeyi hedefleyen Trump gibi popülist demagoglar da bu süreçte dikkat çekmeye başlar. ABD’yi toplumsal mücadelelerle kazanılmış eşit yaşam haklarını yok sayarak, Amerika’yı “eski güzel günlerine” döndüreceğini vaat eder. Burada asıl kastedilen, belirli bir kesimin sırf beyaz, Amerikalı ve erkek oldukları için hak gördükleri ve onlara otomatikman sağlanan statü ve ayrıcalıkları tartışmaya açan, toplumun her kesimi için eşitlik ve adalet talep eden bu donuşumu sona erdirmektir.

Özetle Norris ve Inglehart, radikal sağı orta yaş ve üstü, düşük eğitimli muhafazakârların tepki hareketi olarak açıklar ve radikal sağın yükselişini neden sonuç ilişkisiyle analiz eder. 1960 ve 70’lerdeki toplumsal değişiklikler karşısında tehdit altında hisseden ve siyaset tarafından geride bırakıldığını hisseden tepkili muhafazakârlar örgütlenmeye başlayınca, Trump gibi popülist figürler bu dip dalgadan siyasi güç devşirmek ister. Toplumdaki endişelerin ülke gündemine taşınmasını sağlayarak kitleleri hareketlendirir ve liderliği altında konsolide olmasını sağlar. Bu destekle iktidara gelince, sağ popülist söylemlerinin hızını arttırır. Siyasi görünürlüğü gittikçe artan kazanan radikal söylemler “radikal” olmaktan çıkıp normallik kazanmaya başlar. Nihayetinde sağ hareket içerisinde bir kanadı tarif eden “radikal” kelimesi, söylemdeki vurgulardan çok, stratejide şiddet kullanımını savunanları ifade eder.

Ne var ki detaylı bir analize dayandırarak ileri sürdükleri bu tezleri ABD’deki siyasi tabloyu tek başına açıklamaya yetmez. Zira yeni araştırmalar, Norris ve Inglehart’ın toplumsal çoğulculuktan yana olduğunu varsaydığı gençler arasında küreselleşme karşıtı milliyetçiliğin ve otoriter sağ muhafazakâr eğilimlerin arttığını ortaya koymaktadır.[2] ABD’nin başını çektiği Batı demokrasilerinde radikal sağın tırmanışını analiz eden çalışmalar, 2000’lerde hız kazanan küreselleşmenin oluşturduğu ekonomik ve toplumsal koşullara dikkat çekmektedir.

2- Ekonomik Şoklar ve Küreselleşme ile Derinleşen Gelir Eşitsizliği

Küreselleşme sürecinin 2000’lerde hız kazanarak “hiperküresellesmeye” dönmesi, ülkeler arası ekonomik entegrasyonu artırırken, birçok ülke gibi ABD’deki gelir dağılımında da eşitsizlikleri derinleştirir. 2000’lerin başında, kredi kullanımını kolaylaştırarak ekonomiyi canlandırmak hedefiyle FED’in faizleri düşürmesinin ardından, ABD’de dar gelirli aileler de birden fazla kredi kullanabilir ve ev satın alabilir hale gelmiştir. Beraberinde, düşük faiz ortamında orta sınıf da kredi kullanımına yöneldi, borçlanma artar. Bankaların yanı sıra brokerler da kredi vermeye başlayınca piyasada büyük bir hareketlilik yaşanır. Ne var ki FED’in faiz artırımı kararıyla kredilerin ödenmesinde aksamalar yaşanmaya başlar. Çok miktarda yüksek riskli konut kredisi veren yatırım bankaları birbiri ardına iflas eder.

Bu süreçte 500’den fazla banka iflas eder. Elbette batan sadece bankalar olmaz. Ülke ekonomik durgunluğa girip işsizlik arttıkça, milyonlarca vatandaş kredi borçlarını hepten ödeyemez olur. Bu krizde St. Louis Federal Rezerv Bankası’nın tahminlerine göre 2008 krizinde ABD’de ortalama 35 milyon insan işini, 9 milyon aile evini kaybeder. ABD’de yaşanan bu kriz dünyaya hızla yayılır.

Öte yandan işsizliği ve ekonomik durgunluğu azaltmak için ABD Başkanı George W. Bush, krizden etkilenen banka ve firmalar için 700 milyar dolarlık bir kurtarma paketi (TARP) onaylar. Ne var ki, Amerikalı vergi mükellefleri için ek bir yük yarattığı için bu uygulama çok eleştirilir. 2008’den 2010’a kadar uzayan süreç, devlete toplamda 2 trilyon dolara ve sıradan vatandaşa ortalama 70 bin dolara mal olur. Bu tutar, o dönem 17. yılını dolduran Afganistan işgalinde harcanan toplam paranın iki katıdır. Devletin bu krizle mücadelede yetersiz kaldığını ve hatta devletin müdahalesi ile krizin daha çıkmaza girdiğini iddia edenler olur. Yaşanan bu travmatik süreç, geriye yoksullaşmış ve siyasi otoriteye güvenini kaybetmiş bir orta sınıf bırakır.

Barak Obama döneminde de TARP programı çerçevesinde bankalara sağlanan kamu kaynaklı finansmanın devam etmesi ülkedeki tartışmaları iyice alevlendirir. Sol ve sağ hareket, devletin bu para politikalarıyla gelir eşitsizliğini derinleştirdiği gerekçesiyle örgütlenmeye başlar. 2011 yılında solcular, Occupy Wall Street (Wall Street’i İşgal Et) Eylemlerini başlatırken, muhafazakârlar da devletin etki alanını, harcamalarını ve vergilendirmeleri sınırlandırmayı talep eden Çay Partisi (Tea Party) hareketinde birleşirler. 2016 seçimlerine giderken kitlelerin devlete olan güveni ciddi bir erozyona uğramıştır. Amerikan firmalarının, üretim maliyetlerini azaltmak için gelişmekte olan ülkeleri her geçen gün daha çok tercih etmesi işsizlik endişesini iyice körükler. Donald Trump’ın küreselleşme karşıtı ekonomik milliyetçilik söylemi, devlet harcamalarını ve vergileri azaltma sözü, güvenini yitirmiş, ekonomik açıdan endişeli kitlelerde yankı bulur.

2020 seçimleri sonrası New York Times’ın yaptığı detaylı ankette katılımcıların %35’i, secim tercihlerini belirleyen birinci faktörün ekonomi olduğunu ifade eder.[3] Ekonominin belirleyici olduğunu söyleyen katılımcıların %83’u de Cumhuriyetçilerin adayı Trump’a oy verdiklerini belirtirler.

Dolayısıyla, orta sınıfı yoksullaştıran ve devlete duyulan güveni zedeleyen finansal kriz siyasi bir olgu olarak radikal sağ hareketin tırmanışında oldukça etkili olmuştur. Ne var ki, bu yükselişi sadece ekonomik nedenlere bağlamak da kolaycılık olacaktır. Yine 2020 seçimleri sonrasında New York Times’ın yaptığı ankete bakacak olursak, özellikle göçmenlerle ilgili tartışmaların göbeğindeki “suç ve güvenlik” meselesinin Trump seçmeni için belirleyici olduğunu görürüz. Güvenlik endişesinin tercihlerinde en belirleyici faktör olduğunu belirten seçmen grubunun % 71’i Trump’a oy vermiştir. Bu bulgu, Trump desteğinde konsolide olmuş sağ hareketi anlamak için, küreselleşmenin yol açtığı ekonomik ve toplumsal dönüşümü bir arada ele almamız gerektiğini vurgular.

3- Emek ve Sermayenin Serbest Dolasımı, Demografik Değişim ve Çokuluslu Yeni Yapılar

ABD’de tırmanan sağ hareketi analiz eden çalışmalar küreselleşme sürecine vurgu yapar. Ürünlerin, emeğin, sermayenin ve fikirlerin ülkeler arasında dolaşımı yeni bir olgu olmasa da bugün gözlemlediğimiz küreselleşmenin birçok açıdan benzersiz olduğunu ortaya koyar. Thomas Friedman’in da dediği gibi artık herkes doğduğu yerin coğrafi ya da zihnî sınırlarının ötesinde hayatlar sürüyor. Teknolojik gelişmelerle desteklenen küreselleşme süreciyle, farklı ülkelerdeki insanlar, şirketler, ürünler, fikirler, daha fazla, daha hızlı ve daha ucuza hareket edebildikçe, ulus devletlerin ötesinde yeni ekonomik ve toplumsal yapılar kurulmakta.

Küreselleşme sureci emek piyasasını kökten dönüştürmekte. Yabancı yatırımcıyı cezbetmek isteyen ülkeler, vasıfsız, ucuz iş gücü havuzunu genişleterek küresel ekonomiye dahil olmayı hedeflemekte. İşçilerin ücretleri ve çalışma standartları daha da düşerken, nitelikli çalışanlar için ise yoksulluk baskısı artmakta. Yaşam koşullarının daha iyi olduğu düşünülen ülkelere doğru göç, bu yoksulluk döngüsünü kırmanın tek yolu haline gelmiş durumda. Savaşlar ve iklim değişiminin yol açtığı krizlerin tetiklediği göçle de birleşince, dünya üzerinde yaşanan demografik hareketliliğin etkileri her gecen gün daha da gözle görünür bir hale gelmekte.

Amerikan firmaları, regülasyonların az ve üretim maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere doğru kaydıkça, ABD’de iş gücüne olan ihtiyaç azalmakta. Öte yandan Meksika sınırından gelen göçle ülkedeki emek gücü arzının artması, özellikle Amerikalı niteliksiz çalışanlar arasında işsiz kalma ve yoksullaşma endişesi körüklemekte. Demografik değişimin ölçeği ve hızıyla göçmenler ekonomik anlamda bir tehdide dönüşürken, ulusal grubun kimliğine yönelik bir tehdit olarak ifade edilmesiyle mesele politikleşmekte.

Bu gelişmeler, ABD’de yüzyılı aşkın suredir devam eden “gerçek Amerikalı kimdir?” tartışmaları yeniden alevlendi. Sermaye ve emek hareketliliğini artıran küreselleşme sürecine olan itirazlar, göçmen ve yabancı düşmanlığında net ifadesini bulmuş oldu. ABD’de Trump’ın küreselleşme karşıtı, iç emek pazarını ve iç üretimi koruma vaadi, göçmen karşıtı güvenlikçi retorik ile iç içe geçti. Özellikle Meksika sınırına inşa ettiği duvar hakkındaki yaptığı konuşmalarda, küreselleşme karşıtlığının ve yabancı düşmanlığı ile harmanlandığı, popülist milliyetçiliğin en rafine örnekleri sergiledi.

4- Milli Kimliği Kaybetme Kaygısı ve Siyasi Kurumlara Yabancılaşma

Liberal demokrasiler, etnik köken, cinsiyet, mülkiyet sahipliği, ırk, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet, sosyal statü veya din gibi faktörlere bakılmaksızın tüm vatandaşlara, kendi kültür ve değerlerinden vazgeçmeye zorlamadan eşit ve adil yasam hakkı iddiasını taşır. Ne var ki,

Roger Eatwell ve Matthew Goodwin “Ulusal Popülizm: Liberal Demokrasilere Karşı Ayaklanma” isimli kitaplarında, küreselleşme ve göçün toplumda yarattığı toplumsal krizler karşısında liberal demokrasilerin etkinliğini tartışırlar. Eatwell ve Goodwine göre, göçle yaşanan çokkültürlülesme, toplumun belirli kesimlerinde ulus, ırk, toplumsal sınıf gibi aidiyet gruplarına tehdit olarak algılanır. Öte yandan devletin bürokrasisinin, liberal demokrasi ilkeleri uyarınca her vatandaşın hakkını gözetme gayreti bir kesimde kızgınlık ve öfke doğurur. Eatwell ve Goodwin, sağ tırmanışı, göçün yarattığı toplumsal değişim ve sorunlara yaklaşımda devlet bürokrasisi ve toplumun hâkim grupları arasında derinleşen fikir ayrılığına bağlarlar. Kamu kaynaklarının göçmenler için kullanımı ve sosyal refah uygulamaları gibi konularda ayrışma derinleşir. Kendilerini “ülkenin gerçek sahipleri” olarak gören bu kitle, küreselleşmenin ekonomik ve kültürel etkilerine karşı seslerinin duyulmadığı ulusal kimliklerinin ve yaşam tarzlarının yok edildiği ve siyasi elitin ülkenin milli çıkarlarını koruyamadığı hissine kapılır. Ve göçü, ülkedeki beyaz ırkın sayıca üstünlüğünün azaltılarak beyazları bertaraf etmek için planlanmış bir komplo olarak değerlendirir. “Büyük ikame teorisi” adı da verilen bu komplo teorisi, göç ve ülkedeki çokkültürlülük karşısında “milli kimliğimizi kaybederek yok olacağız” endişesinden beslenir. Siyasi elite karşı bu milli yok oluşu bilerek ya da bilmeyerek hızlandıracak kararlar aldığı gerekçesiyle güvenmez, öfke duyar. Eatwell ve Goodwin, göçle yaşanan “milli yok oluş” endişesi ve siyasi elite karşı güvensizliğin, ABD’deki sağ hareketin siyasi etkinliğinde, büyük rol oynadığını iddia ederler.

Son olarak…

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından teorisyen Francis Fukuyama “tarihin sonu” tezinde çok kutuplu dünyanın, kapitalizm tarafından desteklenen liberal demokrasinin zaferi ile sona erdiğini iddia etmişti. Fukuyama'nın öngörüsüne göre, Soğuk Savaş sonrası dönemde liberal demokrasinin zaferi ve küreselleşen liberalizmin yayılmasıyla dünya düzeyinde sınırların önemsiz hale gelmesi bekleniyordu. Ancak yaşadıklarımız bu beklentilerin tam olarak gerçekleşmediğini gösterdi. Çok kutuplu dünya farklı şekillerde devam ederken, toplumsal kutuplaşma derinleşti. Kültürel, sosyal, ekonomik değişim artık önüne geçilemeyecek bir hızda ve boyutta tarihi tam bitti derken yeniden başlatıyor. Toplumlar, bu değişime nasıl direnebileceklerini tartışırken bir yandan da değişime ayak uydurmanın yollarını arıyorlar.

[1] Diversity, Equity and Equity (D.E.I) olarak bilinen ve Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık olarak çevrilebilecek olan bu kavram ayrımcılığın sistemik olarak ele alınması ve dönüştürülmesi gerektiğini savunur. Toplumun her kesiminin, irk, din, etnik kimlik, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin sosyal, ekonomik ve siyasi yaşama tam ve adil bir şekilde katılımını amaçlayan sosyal adalet hedefli politikalar üretilmesine yönelik eleştirel bir bakış açısı sunar

[2] https://www.pewresearch.org/global/2023/03/08/how-young-adults-want-their-country-to-engage-with-the-world/

[3] https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/exit-polls-president.html