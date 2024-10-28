Sağa kayan ABD değil, Demokrat Parti

Branko MARCETIC

Sol için kaygı verici gelişmeler yaşanıyor. İlerici ve sosyalist politikalarla kısa bir yakınlaşmanın ardından ABD yeniden sağa dönüyor.

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün yakın zamanda “Beş yıl önce Demokrat Parti adaylığı zamanında Harris sosyal adaletçi bir solu savunuyordu. Şimdi ise Oprah’a sınırdan geçenleri Glock’u ile vuracağını söylüyor. İlerleme diye buna derim” sözleriyle Harris’in daha muhafazakâr bir seçmen tabanını “yakalama” hamlesini kutluyordu. National Review, “Kamala Harris merkez sağa yöneliyor çünkü şu anda Amerika merkez sağcı” diye yazdı. Dave Weigel, Demokratların “sağa kayan seçmenlere uyum sağlamak için 2016 ya da 2020’da yapmak istemeyecekleri ya da gerek duymayacakları” kimi önemli politik tavizler verdiğini yazdı.

Çok da emin olmayalım.

Bununla hiçbir ilgisi olmadığını söylemiyorum. Göç tüm ülke çapında seçmenler açısından daha önemli bir sorun haline geldi ve toplu gönderme, sığınma hakkının reddi ya da basitçe göçün engellenmesi gibi aşırı sağcı fikirler şu an Amerikalıların önemli bir çoğunluğu açısından kabul gördüğü gibi Demokratlar arasında da popülerleşti. Bir ankete göre kamuoyu, sağın bir şekilde çelişkili bir konu hale getirdiği trans Amerikalılar konusunda artık aleyhte bir yöne eğilimli.

Ancak Demokrat Parti’nin Kamala Harris ile sağa yönelişini ülkenin tüm siyasetinin bir ölçütü olarak görmek hata olur. Trump, Biden ya da Harris’i bir ideolojinin sözcüsü olarak görmenin hata olacağı gibi.

Federal asgari ücretin yükselmesi konusuna bakalım. Harris asla bu konuda ağzını açmıyor: Trump ile münazarasında da, ağustos ayındaki ilk röportajında da meydanlarda da. Tüm amaçları ve işlevleri ile demokratik bir talep olsa da Harris’in kampanyasından da başkanlık vaatleri arasından da çıkmış durumda.

SOSYAL POLİTİKADA GERİLEME

Peki, bu önce Bernie Sanders’ın sonrasında ise Joe Biden’in bayraktarlığını yaptığı, saatlik 15 dolar ya da daha yüksek bir asgari ücret talebine ülkenin karşı çıktığı anlamına mı geliyor? Yakın zamanda yaymnlanan anketlerin de Amerikalıların düzenli olarak ücret zamları için başvurduğu belediye halk oylamalarının da gösterdiği üzere bu talep partiler üstü bir destek görüyor, cumhuriyetçilerin kalesi olan Florida’da seçmenlerin yüzde 60’ı dört yıl önce bir yandan Trump’ı birinci çıkarırken öbür yandan ücretlerin saatlik 15 dolara çıkmasını savunuyordu.

Bu tek bir örnek değil. Anketlerde halkın büyük ölçüde desteklediği ancak Harris’in savunmaktan çekindiği birçok ilerici talep var, sağlık sigortasına diş sağlığına da eklemek, programa uygunluk yaşını düşürmek gibi, bunun yanında asla ağzını açmadığı ulusal asgari kira sınırı talebi de var. Partilerin şirketlerden ve ultra zenginlerden para dilendiği bir siyasal sistemde partilerin hangi politikaları destekleyip hangilerini desteklemediğini seçmenlerin taleplerinin doğrudan yansıması olarak görmek anlamlı değil.

Harris’in dış politikadaki sağa kayışı da seçmenlerle aynı seviyeye gelmek istemesinden kaynaklanmıyor: Düzenli olarak yapılan anketler seçmenlerin özellikle de seçimi belirleyecek eyaletlerde Ukrayna’da ve orta doğudaki savaşların tırmanmasından endişelendiğini, bu tırmanmanın önüne geçilmesinin askeri bir zaferden daha önemli gördüklerini, İsrail’in savaşının karşısında ve silah ambargosundan yana olduklarını ve ABD’nin küresel ayak izini küçülterek içerideki sorunlara odaklanmasını istediklerini gösteriyor.

SEÇMENİN DERDİ GEÇİM

Seçimle ilgili anketlerin verdiği en net mesaj Harris’in aşırı sağda olması ya da Trump’ın politikalarının Amerikalıların istekleriyle tamamen örtüşmesi değil. Seçmenlerin geçim şartlarına daha fazla odaklandıklarını ve seçmenlerin Trump’a bu yüzden daha fazla yaklaştıklarını, Harris’ten bu konuda başkan olunca ne yapacağı konusunda daha fazla şey duymak istediklerini ve çok da haksız olmayan bir şekilde daha fazla fakirleşmeyle özdeşleştirdikleri Biden döneminden daha farklı bir şey yapacağına inançları olmadığını gösteriyor.

Tüm bunlar olurken, Trump’ın kampanyası da sağa kaymış bir ülkenin başkan adayıymış izlenimi vermiyor. Hatta Trump’ın anketlerde bu kadar sağlam olmasının en önemli sebeplerinden biri “sağcı ekonomi politikasından kopuşu” olarak gösteriliyor.

Yorumcular neden seçmenlerin Trump’ın başkanlıktaki son ve son derece kaotik senesi için nostalji duyduklarını anlamakta zorlanıyor. Bunun bir sebebi Demokratların çoğunlukta olduğu Kongre’de geçen ve Trump’ın yasalaştırdığı son derece maliyetli sosyal devlet genişlemesinin, pandeminin yarattığı zorluklara karşın birçok insanın hayatında dönüştürücü olmasıydı: Gelir adaletsizliği tarihsel bir gerileme yaşamış, borçlar ödenmiş, birikim yapılmış, birçokları ilk kez finansal güvenceye kavuşarak yeni ve kazancı bol kariyerlere atılabilmişti.

Tüm bu genişletilmiş sosyal refah programı Biden döneminde adım adım yok oldu.

Dolayısıyla hayır, ülkenin sağa kaydığı doğru değil, bunun seçmenlerin aklının başına geldiği organik bir sürecin sonucu olduğu ise hiç değil.

Kaynak: jacobin.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ