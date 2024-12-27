Sağlık çalışanları vergide adalet talebini sürdürüyor

BirGün EGE

SES İzmir şubeleri, 42 haftadır vergide ve gelirde adalet talebini sürdürüyor. SES İzmir Şubeleri’nin basın açıklamasında açlık sınırının 24 bin lira, yoksulluk sınırının 67 bin lira olduğu hatırlatıldı.

“Asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasını bile çok gören bir hükümet tarafından yönetiliyoruz” denilen açıklamada, “Ekonomik krizin halkımızın yaşamını çekilmez hale getirdiğini görüyoruz. Hastalarımız ilaçlarının katkı payını bile ödeyemiyor. Maliye Bakanlığı muayene katkı payını 200 liraya çıkartmayı planlıyor. Yoksulluğun sağlıksız olmanın, hastalıkların en önemli nedenlerinden biri olduğunu biliyoruz. Ancak hem Sağlık Bakanı, hem Maliye Bakanı yurttaşlarının sağlıklı olması için değil halkın gözünü boyamak için algı yaratma peşinde. Maliye Bakanı aylar önce milyonlar harcayanların vergi vermediğini ve vergide adaleti sağlayacağını söyledi. Bugün bu kişilerden vergi alınması bir yana, vergi kaçıranların yemek masasında bahşiş diye verdiklerini bakanlık aylık ücret olarak bile vermek istemiyor” denildi.

Açıklamada ayrıca Aile Sağlığı Merkezleri’nde ebe ve hemşirelere yoksulluk sınırının yarısına tekabül eden 30 bin lira ücretin reva görüldüğünü ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin onda birinin Şehir Hastaneleri’ne verildiğini ancak düzgün tıbbi malzeme ve yeterli aşı temin edilmediği kaydedildi.