Sağlık hizmetinden ne kadar süre yararlanabilirim?

Soru: Taşeron işçi olarak bir hastanede güvenlik elemanıyım. 16 haftalık doğum iznim bitiyor. Bebeğim sağlık hizmetlerinde benden faydalanıyor. 90 gün istirahat raporu almayı düşünüyorum. Alırsam sağlık hizmetlerinden kaç gün faydalanabilirim?

Cevap: Sağlık hizmetlerinden yararlanmanız konusunda istirahate ayrıldığınız tarihten geriye dönük olarak son 1 yıl içinde 90 gün prim ödemiş olmanız yeterlidir. Siz bu şartı zaten yerine getiriyorsunuz. Yasal doğum istirahatiniz sonrasında tekrar raporlu olmanız bebeğinizin sizin üzerinizden sağlık hizmeti almasına engel teşkil etmez. Siz işten ayrılmıyorsunuz sadece istirahat alıyorsunuz.

İŞYERİM KAPANDI, İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Soru: İşyerim kapandığı için işten çıkarıldım. Toplam 465 gün prim gün sayım var. İşsizlik maaşı alabilir miyim? Teşekkürler.

Cevap: İşyerinizin kapanması işsizlik ödeneğinden yararlanmanızı sağlayan bir nedendir. Ancak bununla birlikte, işten ayrılmadan önceki son 3 yıl içinde 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödemiş olmak zorunluluğu da var. Bu nedenle son 3 yıl içinde (farklı işyerlerinden de olabilir) 600 gün prim ödeme şartını yerine getirmiş olmanız koşuluyla işsizlik ödeneğinden yararlanmanız mümkündür.

İŞTEN AYRILIRSAM CEZAİ ŞART ÖDER MİYİM?

Soru: İşe başlayalı 1 hafta oldu. 2 yıl içinde çıkarsam 5000 dolar ödeyeceğim bir sözleşmenin altına imza attım. Sözleşmede 2 ay deneme süresi yazıyordu onlar için. İşe giriş evraklarımı da verdim fakat 1 ay sigorta yapmayacaklar. Sadece 1 hafta çalıştım, çıksam sorun yaşar mıyım?

Cevap: Sizin imzaladığınız sözleşmeye biz uygulamada cezai şart içeren iş sözleşmeleri diyoruz. Bu tür sözleşmelerin geçerli olabilmesi belirli kurallara bağlıdır. Ancak sözleşmede deneme süresi olduğuna göre siz zaten 2 aylık yasal deneme süresi içinde her an işten ayrılabilirsiniz. Yani sözleşmede yer alan cezai şart deneme süresinden sonraki döneme ilişkindir. Diğer taraftan işverenin sizin sigortaya giriş bildiriminizi 1 ay sonra yapması zaten yasal değildir ve size derhal fesih (sözleşmeyi sona erdirme) hakkı doğurur. Dolayısı ile siz bu kuruluştan derhal ayrılabilirsiniz. Yasal çalışmadıkları için herhangi bir hak iddia edemezler.