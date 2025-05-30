Sağlık kaderine terk edildi

Berkay SAĞOL

Balıkesir’in birçok ilçesinde yapımına yıllar önce başlanan hastanelerin yapımı tamamlanmadı. Bu ilçelerdeki sağlık hizmetleri eski ve depreme dayanıksız binalarda devam ederken, halkın sağlığa erişimi de yetersiz kalıyor.

Susurluk’ta 2020 yılında ihalesi yapılan yeni hastane binasının 2022’de teslim edileceği açıklandı. Projenin yangın sistemlerinde uygunsuzluk ve diğer eksikler sebebiyle teslim edilemediği öğrenildi. Mevcut hastanenin yapım tarihi ise 1962. Sındırgı’da da 2020 yılında teslim edileceği belirtilen hastane 2025 yılında hala teslim edilmedi. Mevcutta kullanılan hastane binasının deprem raporunun ise olumsuz olduğu öğrenildi.

TEK ÇİVİ ÇAKILMADI

Savaştepe Devlet Hastanesi ise Savaştepe Meslek Yüksekokulu’nun alt katında hizmet veriyor. 2020 yılında yeni binanın yatırım programına alındığı duyuruldu ancak hastanenin yapılacağı alana tek bir çivi bile çakılmadı. Balya’da ise hastanenin bahçe betonunda kayma ve çatlamalar var. Bandırma Devlet Hastanesi de 2010 yılında hizmete açıldı ancak tadilat yapılması gereken bir blok olduğu öğrenildi. Deprem dayanıklılık raporu olumsuz olan hastanede bütçe yetersizliği sebebiyle işlem yapılmadığı belirtildi. SES Balıkesir Şubesi Örgütlenme Sekreteri Özgür Hacıosmanoğlu, “Yaşanan bu durum, ihmalin ve plansızlığın ortaya çıkması. Yıllar önce ihaleleri yapılmış, proje dosyaları hazırlanmış veya bina yapılmış ama temel mühendislik hizmetleri yapılmamış binalar sebebiyle kullanılamıyor. Deprem raporu olumsuz binalarda sağlık hizmetleri üretilmeye devam ediliyor. Bunlar böyle münferit olaylar değil. AKP iktidarı burada kamusal hizmetten kaçınıyor” dedi.

Hacıosmanoğlu, “Edremit’te yaklaşık 7 yıldır yeni hastane yapılacak deniyor. Hastane geçen sene başladı 500 günde bitecek deniyor ama bitmesi zor görünüyor. Sağlık hizmeti devlet eliyle verilmesinden kaçınıyor. Bu projeler tamamen göstermelik projeler. İlçeye hastane yapılacak diyorlar ama hastane yok ortada. Sağlıkta Dönüşüm programıyla beraber sağlık sistemi topyekûn çürümeye terk edildi ama Balıkesir özelinde başka bir plansızlık var” diye konuştu.

ÇOCUK DOKTORU YOK

İlçelerde sağlık hizmetlerinin kör topal, eksik şekilde verildiğini belirten Hacıosmanoğlu, şunları dile getirdi: “Birçok ilçede temel poliklinik hizmetler veriliyor sadece. Balya’da Türkiye’nin en büyük maden sahalarından biri var. Binlerce işçi burada yaşıyor. Balya Balıkesir kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta. Diğer tam teşekküllü hastaneye 75 kilometre uzaklıkta. Bu hastanede çocuk doktoru yok. Tek uzman aile ve dahiliye hekimi var. Depreme dayanıksız binalarda emekçilerin ve yurttaşların can güvenliğini kim üstleniyor. Bu kaynaklar kime aktarılıyor. Burada bir şeffaflık beklemiyoruz ama en azından gözümüze sokmayın. Rant devşiren bu politikalardan çok sıkıldık. Bu yaşananların hepsi politik birer tercih.”