Sağlıklı beslenme tiyatroyla öğrenildi

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi’nin ara tatil kapsamında düzenlediği çocuk tiyatrosu “Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı’nda”, Yuntdağı mahallelerinde bir hafta boyunca minik izleyicilerle buluştu. Müzikli ve danslı yapısıyla dikkat çeken oyun, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik ücretsiz sahnelenen oyun, ara tatilde çocukların zamanlarını verimli geçirmesine katkı sağladı. Tiyatro oyunu, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda farkındalık kazandırdı.

Yazar ve yönetmenliğini Selami Arı’nın üstlendiği oyun, Maksat Koop Sahne katkılarıyla sahnelendi. Tatilde Osmancalı, Yağcılar, Pelitalan ve Üçpınar sosyal tesislerinde sahnelenen oyun, Muradiye Sosyal Tesisleri’ndeki son gösterimle tamamlandı. Muradiye’de düzenlenen final gösterimine Yunusemre Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri de katılarak sahnelenen oyunu keyifle izledi.