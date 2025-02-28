Sağlıklı kentleşme ve yapılaşma için imza

BirGün EGE

Konak Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile sağlıklı kentleşme ve yapılaşmayı desteklemek için önemli bir protokole imza attı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, protokolü Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım ile birlikte imzaladı.

Uzun yıllar Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde yöneticilik yapan Başkan Mutlu, Konak’ın geleceğini şekillendirecek çalışmalarda tüm kurumlarla görüş alışverişinde bulunmayı önemsediklerini belirterek, “Bilimsel esaslar ve mesleki kurallar doğrultusunda ortak akılla ilçemizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde planlanması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.