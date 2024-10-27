Sağlıkta bebekleri öldüren dönüşüm düzeni

Yusuf Tuna Koç

BirGün Pazar’da bu hafta, geçtiğimiz günlerde ülke gündemine bomba gibi düşerek ortaya çıkan Yenidoğan çetesi skandalı üzerine bir forum hazırladık ve AKP iktidarının 22 yıllık sağlıkta dönüşüm projesinin ülkeyi getirdiği yeri, sağlıkta piyasalaşma ve özelleştirme adımlarının sonuçlarını TTB Başkanı Alpay Azap, SES Genel Sekreteri Ferit Ceylan, TTB üyeleri doktor Güray Kılıç ve Doktor Osman Öztürk ile konuştuk.

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AKP’NİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI BİR KEZ DAHA ÇÖKTÜ

Yenidoğan çetesi skandalı üzerinden yeniden gündeme gelen en önemli konulardan biri de sağlığın özelleştirilmesi. AKP’nin sağlıkta dönüşüm programı 22 yılda yeni doğan çocukların yaşamını dahi tehdit edebilecek hale nasıl geldi?

Güray Kılıç: Türkiye’nin gündemi bir süredir bir kısım özel hastanede bebeklerin ölümü ile sonlanan yenidoğan yoğun bakım skandalı ile meşgul. İddianameye göre Sosyal Güvenlik Kurumundan daha fazla para almak amacı ile 112 aracılığıyla yoğun bakım ihtiyacı olan yenidoğan bebekler organize bir faaliyet ile belli özel hastanelere yönlendirilmektedir. İhtiyaç olmadan ve gereğinden uzun süre yoğun bakım kliniklerinde yatırılan bu bebeklerden 10’unun ağır ihmalle yaşamını yitirdiği belirtilmektedir. İddianamedeki tapelerde bu organize örgüt mensuplarının aralarındaki konuşmalar adeta kan dondurucu vasıftadır. Ailelerde yoğun şüphe ve güvensizliğe yol açan bu durum giderek yaygınlaşmakta ve hekim-hasta ilişkisine ağır hasar vermektedir.

GÜRAY KILIÇ

Bu olayın tüm failleri yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdırlar.

Ancak bu vahim olay ile ortaya çıkan sağlık ortamında tablonun gerçek sorumlularının da halka hesap vermesi gerekmektedir.

Bu durumun asıl faili, 2003’te sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığı piyasalaştıran ve bu alanı sermayenin kâr hırsına terk eden AKP iktidarıdır.

Genel sağlık sigortası finansman modeli ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu, özel hastanelerden sağlık hizmeti satın almaya başlamıştır. Böylece genel sağlık sigortalı olan tüm yurttaşlardan oluşan “müşteri” havuzu da sermayenin kâr hırsına sunulmuştur. SGK, bu şekilde özel hastanelere kaynak aktarırken diğer yandan da kontrolsüz ve ölçüsüz alınan ilave ücret ile de vatandaş yolunacak kaz olarak görülmüştür.

Sağlığın bir tüketim nesnesine dönüşmesi ve kışkırtılması ile birlikte hem kamu hem de özel sağlık kurumlarına aşırı talep olmuştur. Bir sağlık sisteminin en hassas kısımları yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleridir. Nitekim pandemi döneminde yoğun bakım hizmetlerinin ne denli önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Zaten ticarete konu edilmemesi gereken sağlık hizmetlerinde, hele yoğun bakım ve acil, hiçbir şekilde kâr amaçlı olmamalı ve kamu hizmeti niteliğini yitirmemelidir.

Bugün ülkede yoğun bakım yataklarının yarıya yakını özel sağlık sermayesinin kontrolündedir ve SGK bu hizmeti özel hastanelerden de satın almaktadır. Merkezî olarak 112 sistemi ile ihtiyaç duyan hastalar buralara yönlendirilmektedir. Yenidoğan yoğun bakım yatağı sayısı da özel hastanelerde kamu hastanelerinin yaklaşık iki katıdır. Özel sağlık sermayesinin yoğun bakım, özellikle de oldukça zor, masraflı ve nitelikli emek gerektiren yenidoğan yoğun bakım servisi kurma iştahı nereden kaynaklanmaktadır. Yanıtını maalesef bu vahim olay tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir.

Özel hastanelerde hekimler çalışma hukukuna aykırı biçimde şirket kurdurularak bir tür alt taşeron olarak çalışmaya zorlanmaktadırlar. Yine yasal mevzuata aykırı biçimde yoğun bakım hizmetleri taşeron eliyle verilmektedir. İddianameye göre de yaklaşık 20 özel hastanede bu şirketin organizasyonu ile yenidoğan yoğun bakım hizmetleri verilmiş, hastaların belli hastanelere yönlendirilmesi ve verilen hizmet Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından yeterince denetlenmemiştir. Sistemin açıkları bulunarak SGK kaynakları soyulmuş, ayrıca da çaresiz olan vatandaşın cebine de göz dikilmiştir.

Sağlık hizmetlerinde ve hele yoğun bakım hizmetinde taşeron kabul edilemez, sağlık ticarileşemez, sermayenin kâr hırsına terk edilemez. Sağlıkta ticarileşme ve sermayenin ağırlığının bu denli artışı çeteleşmeye ve yolsuzluklara yol açmıştır. Sonunda ağır ihmal ve suistimal ile de bebeklerin ölümüne neden olmuştur.

Maalesef bu tablo sadece ceza soruşturması ve yargılama ile geçiştirilemez. Tabii ki sorumlular en ağır cezayı almalıdırlar. Ancak bu ülkede ortaya çıkan ve tamiri oldukça güç olan hasta-hekim ilişkisindeki güvensizlik hem hekimleri son derece tedirgin etmekte hem de yurttaşlarımızın kaygılanmasına yol açarak yeterince sağlık hizmeti almalarına engel olmaktadır.

Kısa vadede özel hastanelerde bulunan yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım servisleri en yakın sağlık bakanlığı ve kamu üniversite hastanesinin yönetimine bırakılmalıdır. Orta vadede Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelerden özellikli durumlar dışında hizmet alımına son vermelidir. Özel hastaneler yeniden gerçekten özel hale gelmeli, kamu kaynağı ile palazlanmaları engellenmelidir. Sağlık hizmetinin kamusal niteliği öne çıkartılmalıdır. Uzun vadede Dünya Bankasının dayattığı ve AKP iktidarının büyük bir hevesle uyguladığı ve sonuçlarını bugün acı biçimde gördüğümüz sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmelidir.

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KAMUSAL SAĞLIK İMKÂNSIZ DEĞİL

Yenidoğan çetesi skandalı üzerinden yeniden gündeme gelen en önemli konulardan biri de sağlığın özelleştirilmesi. Şu an Türkiye’de sağlık sisteminin yeni doğan çocukların yaşamını dahi tehdit edebilecek hale nasıl geldi?

Alpay Azap: Sağlık Sistemimizi bugün çökme noktasına getiren sağlıkta özelleştirme uygulamalarının adı Sağlıkta Dönüşüm Programı ve bunun kökleri 1980’lere kadar uzanıyor. Bu sistemi ülkemize yerleştiren bakan Recep Akdağ’ın sınıflaması ile 1980-2002 Sağlık Reformu teorik hazırlık dönemi (bizce varolan eksik aksak sitemi de çökertme dönemi).

2003’ten günümüze Sağlıkta Dönüşüm Programı. Bu proje ülkemize Dünya Bankası tarafından dayatılan, Dünya Bankası’nın bu konuya özel olarak tahsis ettiği krediler (toplamda 211,5 milyon dolar ve 49,4 milyon avro) ile hayata geçirilen bir proje. Sağlık “reformunun” amaçları sağlığı ticarileştirmek ve piyasalaştırmaktır. Bunun için yapılan başlıca düzenlemeler: a) sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı birbirinden ayrılmıştır. b) sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmıştır. c) kamu hastaneleri ve kamusal sağlık hizmetleri özelleştirilmiş, özel sektörün payı artırılmıştır. d) sağlık primi, katılım ve katkı payı, reçete bedeli, hizmet fark bedeli vb uygulamalarla cepten sağlık harcamaları artırılmıştır. e) özelikle aile hekimliği sistemiyle birinci basamak sağlık hizmetleri de piyasaya eklemlendirilmiştir. f) sağlık bakanlıkları, planlama ve denetleme birimleri haline getirilmiştir.

2006 yılında SGK oluştuktan sonra 2007 seçimlerinden 15 gün önce sevk sistemi kaldırıldı. 2008’den itibaren SGK yani devlet özel sektörden hizmet almaya başladı. O tarihten itibaren özel sektör giderek büyürken kamu sektörü çok geride kaldı. 2002-2022 arasında özel hastane yatak sayısı 4,5 kat artarken kamu hastanelerinin yatak sayısı (yapılan onca hastane sizi yanıltmasın) sadece 1,3 kat arttı. Elimizde yenidoğan yoğun bakım yataklarının %52’sinin özel sektörde. Kamunun 983 hastanesine karşılık özelde 565 hastane var.

ALPAY AZAP

Sonuçta karşımızda sağlığı bir hak olarak değil alınıp satılabilir bir meta haline getiren, piyasanın koşullarına terk eden, sadece sayıya bakan, verilen hizmetin toplum için, insanlar için değerini önemsemeyen, sayan ama saygı duymayan bir sistem var. Sağlığı korumak kâr getirmediği için hastalıkları tedavi etmekle uğraşan bir sistem. Bugün Türkiye’de sağlığa harcanan her 100 TL’nin 52’si hastanelere harcanıyor. Ayaktan hizmetlere 10 koruyucu sağlık hizmetlerine ise sadece 6,7’si ayrılıyor. Halkımız yılda 11,4 kere doktora başvuruyor. Acil servise yılda 130 milyon başvuru oluyor (nüfusun 1,5 katı). Bu rakamların kendisi ne kadar sağlıksız olduğumuzu gösteriyor. Vatandaşların cepten yapmak zorunda kaldığı harcamalar da giderek artıyor. Sağlığa harcanan paranın %18,7’sini cepten harcamalar oluşturuyor.

Sağlık sisteminin yeniden bir kamusal hak olarak gözetebileceği, halk sağlığının kâr hedefi haline gelmediği bir sağlık sistemi nasıl mümkün olabilir?

Aslında bu çok mümkün ve hiç de zor değil. Çünkü ülkemizin çok ciddi bir sağlık altyapısı var. Çok iyi yetişmiş (şimdilik demek zorundayım çünkü tıp eğitiminde, sağlık eğitiminde kalite giderek düşüyor, bu da başlıbaşına ele alınması gereken bir konu) hekimleri ve sağlık çalışanları var. Sağlık yönetiminde tecrübesi var, para da var. Zaten sağlığa çok para yatırmak çok iyi sonuçlar vermek zorunda değil. ABD mesela sağlığa çok para ayırdığı halde sağlık göstergeleri çok kötü bir ülke. Dolayısıyla biz eğer sağlık sistemimizi iyi kurgularsak çok daha az parayla çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Bunun için yapılacaklar da bilimsel olarak belli aslında. Genel bütçeden karşılanan birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirildiği ve koruyucu hekimlik uygulamaları ile insanların hastalanmalarının önüne geçildiği, birinci basamakta çözülemeyen (başvuruların %15-20’si böyledir en fazla) sorunların sevk zinciri ile ikinci ve üçüncü basamağa yönlendirildiği, böylelikle her basamakta hastalara yeterli zamanın ayrılabildiği hem hastaların mutlu olduğu hem hekimlerin mutlu olduğu bir sağlık sistemi kurulabilir. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına değer veren, yaptıkları toplumsal hizmetin öneminin ve değerinin farkında olan bir yönetim anlayışı ile tek kalemden oluşan, emekliliğe yansıyan ve insanca yaşamaya yetecek bir gelir sağlanması sağlık emekçilerinin bütün konsantrasyonlarını, emek ve bilgilerini halkın sağlığına adamalarını da sağlayacaktır. Burada tek eksik siyasi iradedir. O eksiğin giderilmesi ise halkın kendisine yakışan, hak ettiği eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetini talep etmesine siyaseti zorlamasına bağlıdır.

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ÖZEL HASTANELER VE SGK ARASINDAKİ BAĞ KOPARILMALI

22 yıllık sağlıkta dönüşüm programının acı sonuçlarını her gün yaşayarak görüyoruz. Peki, özelleştirmelerin ve piyasalaşmanın merkezinde olmadığı kamucu bir sağlık sistemi nasıl mümkün?

Osman Öztürk: Türkiye’deki sağlık sistemini AKP’nin getirdiği yerden çıkarabilmek için baştan aşağı değiştirmek gerek. Kamucu sisteme dönmek, özelleştirmeleri geri almak gerekiyor. Aile hekimliğinden performansa birçok sistemin kaldırılması gerekiyor. Ancak en baştan başlarsak öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu özelden hizmet almaktan vazgeçmeli. Yenidoğan çetesi AKP döneminin eseri. Doğrudan AKP’liler örgütlememiş olabilir, farklı siyasi görüşten insanlar var ancak AKP öncesi değil 47, 4 bin kişilik çete kursanız bu işi yapamazdınız çünkü SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı istisnalar hariç özelden hizmet almıyordu. AKP bu genel sağlık sigortası ile bütün devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneleri eşitledi. Özele vatandaşın kapılarını açacağız diyerek SSK’nın kasasını açtı.

OSMAN ÖZTÜRK

Bu mekanizma üzerinden bu çete işi yürütülmüş. Dolayısıyla ilk elden ve hızla yapılması gereken SGK ve özel arasındaki bağı kesmek. Bıçak parasının yasal hale getirilmiş hali olan ilave ücretin kaldırılması gerekiyor. Kamu için toplanan bütçe de kamu sağlık hizmetlerinde kullanılmalı, bunun sağlanması gerek. Bütçe, sağlığa ayrılan para yeterli değil. Çalışan sayısı da OECD listesinin diplerinde. Ancak bütçe kamuya ayrıldığında bugün bile çok daha iyi neticeler alınabilir.

Yenidoğan çetesinden ayrı olarak sağlıkta hangi adımlar atılmalı derseniz aile hekimliği denilen sistemin kaldırılması gerekir. Sağlık üç aşamalıdır, öncelikle koruyucu sağlık, sonra devlet hastaneleri sonra üniversite hastaneleri. Şu an birinci basamak işlemiyor. Koruyucu sağlık sistemi işlemiyor. Bir hekim bir hemşire 300 hasta bakıyor. Bundan 50 yıl önce imkânlar çok daha düşükken sağlık ocaklarında ebe, hemşire, hekim, sağlık memuru bulunurdu en azından. Kişiye değil topluma hizmet verirdi. Bölge tabanlı bir sistemdi. Birinci basamağın doğru bir yapıyla güçlendirilmesi gerekiyor. Bu iki adım bile Türkiye’de çok ciddi bir dönüşüm başlatabilir. Devlet hastanelerinde ve aile hekimliklerinde performansa dayalı, teşvik diye yeniden adlandırılan bir ücretlendirme getirildi. Bu sebeple hekimler de olabildikçe çok hasta bakmaya çalışıyor. Zaten talep çok yüksek. Bir hastanın yılda hastaneye başvurma sayısı OECD ortalamasının iki katı. Eğer birinci basamak düzgün hizmet verse, buralarda çözülemeyecek sorunlar hastanelere yönlense bu sorun yaşanmaz. Ancak sağlığı çevre, gıda, sosyal yapı bile son derece etkiliyor. Fakat ilk olarak sağlık hizmetleri düzenlemesi açısından bu değişikliklerin yapılması elzem.

Türkiye’de özelin payı da AKP döneminde rekor kırdı.

Evet AKP döneminde, kışkırtılmış hizmet de deniyor, vatandaş sağlık hizmeti almaya teşvik edildi. Şu an baktığımızda muayene sayıları, yatışlar, ameliyatlar, hastane sayıları özelde kat kat daha fazla arttı. Devletle özel sektörün bağını kesebilmek gerekiyor. Sosyalistler doğal olarak “özel hastaneler kamulaştırılsın” diyor. Öncelikli olarak bence özel hastaneler özelleştirilsin. “Müşterisi”, parası devletten geliyor, bir de üzerine vatandaştan para alınıyor. AKP’den önce de özel hastaneler vardı, gitmek isteyen giderdi ancak bir mecburiyet seviyesine gelmemişti, SGK ile böyle bir ilişkisi yoktu.

Devlet hastaneleri içerisindeki piyasalaşmayı tersine çevirmek için ne yapılabilir?

Aslında devlet hastaneleri de eskiye göre çok değişti. Ek hizmet satın alınması tıbbi olarak çok ciddi sorun çıkarıyor. Bir firma bir hastanenin radyoloji ihalesini alıyor, film-tomografi çekip başka bir yerde okutuluyor. Hekimler bunu güvenilmez buluyor. Hastanenin varlık sebebi sağlık hizmetiyken bu bile çıktı. Özelde hekimler ciro sistemi ile çalışıyor, kendi işçisi-sigortalısı olarak da göstermiyor da ne kadar hasta bakarsa ameliyat yaparsa ona göre para ödüyor. Şimdi aynı sistem kamuya da girmiş vaziyette, bundan vazgeçilmeli. Hem çalışan için sorun hem de hizmeti alan halk için. Niye dışarıdan hizmet alınıyor? 50 yıl önce devlet bu hizmetleri yapamıyor muydu? O dönemde bypass yeni bir teknolojiydi, yurtdışında yapılıyordu, şimdi mahalle arasında yapılıyor. Kamunun yapamayıp özelin yapabildiği herhangi bir şey yok ki.

Salgında da gördüğümüz üzere sağlık bakanlığının eğitim hastaneleri özel hastanelerden çok daha kapasiteli ve yetkin. Hekim dediğinizde özelde de kamuda da aynı seviyede hekimler çalışıyor. Kamu hastanelerinin anlayışı değişirse çok daha iyi hizmet vermeleri mümkün.

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SAĞLIĞIN TİCARETİ ÖLÜM DEMEKTİR

Sağlık sistemi nasıl bebeklerin ölümünden bile para kazanabilecek bir hale geldi?

Ferit Ceylan: AKP hükümeti iktidara gelmesiyle bugünleri “müjdeledi” zaten. Sağlıkta dönüşüm projesi kuyruklar bitecek methiyeleriyle övüldü. Oysa biz sağlıkta dönüşümün yeni kuyruklar yaratacağını o dönemde de söyledik. Dönüşüm ilk SGK hastanelerin kapatılması, ardından da genel sağlık sigortası uygulaması ile başladı. Sağlıkta özelleştirme bu şekilde hızlandı. Sağlıktaki bu rant imkânını gören patronlar hızla özel hastane kurmaya başladı. 2005-2006’dan sonra her ilimizde mantar gibi çoğaldılar. Geldiğimiz noktada sağlık sistemi tamamen çöktü. Bebeklerimizin canına para uğruna, rant uğruna çökmeye başladılar. Yalnızca bahsedilen sayılardan ibaret de değil. Bu sadece görünen kısmı. Bebek ölümleri dışında da gerekmeyen tedavilerin yapıldığını, kullanılmayan malzemelerin fatura edildiğini biliyoruz. Bu sistem hem halkı hem SGK’yı soyuyor. SGK’nın belli bir rayici vardır, gerisini özel halktan alır. Dolayısıyla iki taraflı olarak bu sorun devam ediyor. Sağlıkta bu çürümüşlüğün sona ermesi için bakanlık bir an önce sendikaları, dernekleri bir araya toplayarak sistemin nasıl düzeltilebileceğini tartışmalı, nitelikli, laik -maneviyat uzmanları adı altında sistem dinselleştirildi- anadilde -Türkçe bilmeyen hastanın doktora derdini anlatabildiği- bir sistem kurulmalı.

FERİT CEYLAN

Dönüşümün adımlarından siz de bahsediyorsunuz. Peki, sağlık sisteminin düzelmesi için atılabilecek adımlar nelerdir?

Yıllardan beri tekrar ediyoruz, bir an önce özel hastaneler kamulaştırılmalı, çalışanları kamu personeli statüsüne alınmalı. Sağlığın ticareti ölüm demektir. Eğer bir insan sağlığa yatırım yapıyorsa oradan kâr elde edecektir. Kârı nereden elde edecektir, toplumun sağlıksızlığı üzerinden. Bir hastane patronu toplumun sağlığını istemez. O zaman sadece özel hastaneler değil, diyaliz merkezleri, diş sağlığı merkezleri, hastanelerdeki laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri bütünüyle kamulaştırılmalı ve bu hizmetler ücretsiz, nitelikli, laik ve anadilde halka sunulmalı. Hiç kimseye sosyal güvencen ne diye sorulmamalı. Her insan cebinde taşıdığı kimlikle o sağlık hizmetini alabilmeli.

Bu dönüşümün sağlık emekçileri açısından bilançosu nasıl oldu?

Sağlık emekçileri hem hizmet veren hem de hizmet alan kesim. Sağlıkta dönüşümle beraber sağlık emekçileri yoksulluk sınırının altına itilerek yoğun iş temposuyla, stresli ortamda fazla çalışmayla ezilir hale geldi. Az personelle çok iş yapılıyor. Doktor, hemşire ve diğer personel arkadaşlarımız ağır şartlarda özveriyle hizmet veriyor. Bugün yemek sorunları başladı. Kurtlu, kalitesiz, düşük gramajlı, besleyici olmayan yemekler çıkıyor. Sendika olarak bunun üzerine gitmeye çalışıyoruz. Maaşlar aşama aşama eriyor. Adaletsiz ücret dağılımıyla da bir huzursuzluk baş göstermeye başladı. İnanın sağlıkta çalışan her insan bir yolunu bulup Avrupa’ya kaçabilir miyim düşüncesinde. 10 aydır SES Genel Sekreteriyim, 20’den fazla il gezdim, her ilde görüştüğüm doktorlar bir yolunu bulup Avrupa’ya, ABD’ye, Kanada’ya kaçabilir miyim düşüncesinde. Bunun tek sebebi var, sağlıkta dönüşüm projesi altında getirilen bu ucube sistem dolayısıyla arkadaşlarımız ağır iş yükü altında eziliyor. Sadece fiziki şiddet gündeme geliyor ancak sözlü-psikolojik şiddet hâd safhada. Bunun tek sebebi sağlığın ticarileşmesi. Hasta müşteri oldu, müşteri memnuniyeti denen bir olgu oluştu. Sağlık hizmeti veren de ticarethane personeli olarak anlaşılıyor. Oysa hastaneler ticarethane değil kamusal hizmet vermesi gereken asli unsurlardır. Sağlık emekçileri ise hem bu hizmetleri sunan hem de alan insanlardır.

Sağlıkta dönüşüme baktığımız zaman belirtmek gerekir ki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın birleştirilmesi süreci… SSK’nın arsaları, lojmanları, sosyal tesisleri nerede? Bunlar kimlere peşkeş çekildi? SSK’nın malvarlığı Türkiye Cumhuriyeti’ne eşdeğerdi. Zarar ediyor dediler. SSK ilaç fabrikaları vardı. Zaten SSK’nın birleştirilmesinin tek sebebi bunlara el koymak, nereye gittiğini bilmediğimiz bu devasa malvarlığını da yiyebilmekti. Sağlıkta dönüşüm tamamen birilerinin rantına kurban edilen bir sistemdir.

Son olarak şunu söylemek istiyorum, İstanbul’da yaşanan bebek ölümleri en başta bizim canımızı yaktı. Sağlıkta yaşanan bir ölümde her bir arkadaşımız aileyle aynı acıyı yaşıyor, işi gereği yansıtamasa da. Bizim istemediğimiz tek olay ölümdür. Pandemi döneminde, depreminde, “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” sloganıyla seferber olduk. Bu yaşananlardan dolayı iktidar sağlık emekçilerini hedef haline getirmeye çalışıyor. Oysa ki olanlar doğrudan sistemin bir sonucu, bir parçası. İstanbul’da 231 hastanenin 161’i özel hastane. Bu sağlık emekçilerinin suçu olamaz. Siz bu kapıları açarsanız, yenidoğanı yoğun bakımı taşeron firmaya ihale ederseniz suç sizindir. Sağlıkta şiddetin yüksek olduğu ülkemizde şunu söylemek istiyorum, sistem odak değiştirmek için suçu bizim sırtımıza yüklemeye çalışıyor. Özel hastanelerin SGK ile anlaşmaları bir an önce feshedilmeli, bütün özel hastaneler kamulaştırılmalı, sağlık personelleri kadroya geçirilmeli ve halkımıza eşit, parasız, anadilde laik sağlık hizmeti sağlanmalı.