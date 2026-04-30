Sağlıkta büyük yağma

Resmi Gazete’de 17 Mart 2026 günü yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mülkiyetleri Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan elli beş adet taşınmaz özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Karara göre bu taşınmazlar “Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının uygulanarak” özelleştirilecek, özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacaktı.

Kararda bu özelleştirilmelerden elde edilecek gelirin, giderler düşüldükten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılmak üzere Hazineye aktarılması öngörülüyordu.

Karar ekinde yer alan listede özelleştirilecek olan yirmi sekiz ildeki elli beş taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri yer alıyordu.

Benzer bir Cumhurbaşkanı Kararı daha 24 Nisan 2026, geçtiğimiz Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kez bir kısmı bir önceki listede de bulunan otuz iki il ve yetmiş bir yeni taşınmaz eklenmişti.

Böylece toplamda kırk üç ildeki yüz yirmi altı taşınmaz özelleştirme kapsamına alınmış oldu.

***

İlk özelleştirme listesinde Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi yer alıyordu. Bu nedenle konu basında ve sosyal medyada daha çok “İstanbul’un kalbi satılıyor” olarak haber yapıldı.

Bunun üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

“Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ‘Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor’ şeklindeki iddialar bağlamından koparılarak manipüle edilmiştir” diye başlayan açıklama “İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir” diyerek devam ediyordu.

Aslında haberlerde yer alan hastane Kadıköy, Koşuyolu’ndaki eski Koşuyolu Hastanesi idi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise mevzuyu anlamamış, sanki kapatıldıktan sonra taşındığı Kartal’daki yeni hastaneden bahsediliyor gibi dezenformasyon yapıyordu!

İkinci özelleştirme duyurusu ile birlikte olay ve tepkiler daha artınca bu kez Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Cumartesi akşamı katıldığı bir televizyon programında konuya değindi.

Bakan Memişoğlu’na göre hiçbir hastaneyi satmıyor, aktif olarak kullandıkları arazileri özelleştirmiyorlardı. Bütün yaptıkları atıl kalmış veya yerine yeni hastane yapılacak alanlarla ilgili tasarrufta bulunmaktan ibaretti.

Hepi topu Özelleştirme İdaresi ile çalışarak bunların satılabilir ya da değerlendirilebilir şeklinde liste çıkartmışlardı, bunu “satılacak” diye algılayanlar olmuştu.

Peşinden benzer bir açıklama da Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada hiçbir kamu hastanesinin satışının söz konusu olmadığı, yalnızca atıl durumdaki bölümlerinin gerektiğinde ayrıştırılarak “değerlendirileceği” duyuruluyordu. Açıklamaya göre süreç devam ediyordu ve söz konusu bazı taşınmazların kısmi kullanımının sürdürülebilecek ya da kapsam dışında bırakılabilecekti.

Kamuoyundaki tepkilere yönelik aynı minvalde son bir yalanlama da Sol Parti’nin Eskişehir Hava Hastanesi’nin özelleştirilmesine karşı yaptığı basın açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden geldi.

***

Öncelikle bu açıklamalara bir “Pes!” diyeyim.

Tamam, Cumhurbaşkanı kararı sadece satış öngörmüyor. Kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının uygulanarak özelleştirilmesini öngörüyor.

Neticede kamuya ait taşınmazları özelleştirdikten sonra bunu satış değil de başka bir yöntemle yapmış olmanız ne fark ediyor?

Gelelim şu “Kullanımda, aktif olanlara dokunmuyoruz. Atıl olanları özelleştireceğiz” meselesine.

Listede Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Eskişehir Hava Hastanesi, şimdilerde Şişli Merkez ve Nişantaşı Aile Sağlığı Merkezi ile 112 İstasyonunun bulunduğu eski SSK Bomonti Hastanesi, Emirdağ Devlet Hastanesi gibi bir dizi aktif, faal sağlık kurumu bulunuyor.

“Atıl” dedikleri eski Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ni ise halen Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ana Yerleşkesi olarak kullanılıyor.

Ya Bursa’daki Türkiye’nin Osmanlı’dan kalma tek Memleket Hastanesi? Sultan Abdülaziz zamanında Ahmet Vefik Paşa tarafından yaptırılıp 1868’de hizmete sokulmuş, 1952 yılında yeniden inşa edilmişti. Hastaneyi 2019’dan bu yana özelleştirmek için mi tadilata sokmuştunuz? Osmanlı’dan bugüne gelen bir mirası korumak yerine neden özelleştiriyorsunuz? Sizde hiç tarihe saygı yok mu? Siz ne biçim Osmanlıcısınız?

***

SSK Bakırköy Doğumevi’nin hikayesini bilir misiniz?

İlk olarak 1952 yılında SSK Sultanahmet Hastanesi Hariciye Servisi olarak başlamış, 1959’da altmış altı yatakla Bakırköy Doğumevi’ne dönüşmüştü. Yatak kapasitesi 1967’de dört yüze, 1986’da sekiz yüze çıkmış, bu arada kadın doğumun yanı sıra çocuk servisleri de eklenmiş, hastanenin adı da SSK Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi olmuştu. Doksanlı yıllarda bir süre ben de çalışmıştım.

Sonra, 2005’te Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş, 2011’de de Halkalı’ya “taşındı.”

“Taşındı”yı özellikle tırnak içinde kullandım. Çünkü gerçekte ortada bir taşınma durumu yoktu. Halkalı’da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla yeni bir hastane açılmış, Bakırköy Doğumevi de 2011 yılında “taşındı” bahanesiyle kapatılmıştı.

Bahane “Depreme dayanıklı değil”di. Oysa hastane kapatılmadan da güçlendirilebilir ya da kapatıldıktan sonra yeniden yapılabilirdi.

Peki ne oldu? Beş yıl sonra özelleştirildi. Yaklaşık yetmiş yıllık tarihi boyunca yüz binlerce, milyonlarca kadına ve çocuğa sağlık hizmeti veren hastanenin yerinde şimdi yeller esiyor. Arsasında yapılan dükkanlar ve ofisler ise milyon dolarlarla satılıyor.

Aslında Koşuyolu Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi’nin başına gelen de aynı oldu. Gerçekte Kartal’a taşınmadı. Kartal’da yeni bir kalp ve damar hastalıkları hastanesi açıldı. Koşuyolu’ndaki eski hastane ise kapatıldı. Şimdi de özelleştiriliyor.

***

Tekrar Cumhurbaşkanlığı kararlarına dönelim.

Özelleştirmeye çıkarılan yüz yirmi altı taşınmazın büyük kısmını da Bakırköy Doğumevi gibi eski hastaneler oluşturuyor.

Eski hastanelerin yenilenmesine tabii ki kimsenin itirazı olmaz. Bunu AKP de biliyor.

Ama ortada başka bir durum var. Bu hastaneler, zamanında şehirlerin dışında bile yapılmış olsalar şimdilerde şehirlerin en merkezi yerlerinde yer alıyorlar. Üstelik alanları da bir hayli geniş. Böyle olunca da emlakçı gözüyle değerine paha biçilmez birer kupon arazi bunlar.

İşte onun için AKP yıllardır aynı şeyi yapıyor.

Eski hastaneleri önce kapatıp boşaltıyor, şehrin merkezindeki eski yerlerinden uzak bölgelere taşıyor. Sonra yıllarca kendi haline bırakıyor. En sonunda da “atıl bunlar” diyerek satışa çıkarıyor. Velev ki bir şekilde boşalmış alanlara yeni hastane yapmayı ya da başka kamusal amaçlarla kullanmayı ise aklına bile getirmiyor.

Kamu hastanelerini özelleştirmenin bir yöntemi bu.

Kapat-Boşalt-Taşı-Sat!

Peki AKP bunu niçin yapıyor?

Bu özelleştirmenin nedeni ilk bakışta Şimşek Programı nedeniyle iyice sıkışmış olan Hazineye gelir sağlamak, daha özel olarak da bütçeye büyük yük olmaya devam eden şehir hastanelerinin masraflarını karşılamak gibi görünüyor.

Asıl nedeni ise AKP döneminde şaha kalkmış olan kent yağması. Anlaşılan başka arazi kalmadı, sıra hastane arazilerine geldi.

Sağlıkta büyük yağma!

Not: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Sağlık Politikaları Kurulu Başkanı CHP Bursa milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala’yla konuştum. CHP 17 Mart tarihli ilk Cumhurbaşkanlığı kararı için Danıştay’da dava açmış. İkincisi için de dava açmaya hazırlanıyor.