Sağlıkta engelleri aşan hizmet

BirGün EGE

Destek sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdüren Çiğli Belediyesi, hastaneye gidemeyen yurttaşlara Hasta Nakil hizmeti sağlıyor.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın tedavi süreçlerinin sekteye uğramaması için özveriyle çalışıyoruz. Ekiplerimiz, başvuruda bulunan vatandaşlarımızın nakil planlamasını yapıyor. Nakilde uzman sağlık personelimiz de hazır bulunuyor. İhtiyaç duydukları her an yurttaşımızın bir telefon kadar yakınında olacağız, kimseyi yalnız ve çaresiz hissettirmeyeceğiz” diye konuştu.