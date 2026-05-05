Sahadaki CHP doğruyu yapacak.…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin miting eylemlerinin sonrasında 4 Mayıs’ta sahaya inmesi, sadece bir “kampanya başlangıcı” olarak değerlendirilmemeli, seçmenle birebir temas kurma, güven tazeleme ve somut çözüm sunma süreci olarak görülmelidir…

Halkımız, 23 yıldır hüküm süren iktidarın egosundan kurtulmak, aşağılanmaktan uzaklaşmak, usandıran yalan ve yanlışlar yerine, geleceğini düşünmek ve asıl umutlanmak istiyor…

Hayal kurmasına bile izin vermeyen bu günkü iktidarı değiştirerek, rahat nefes almayı bekliyor…

Bu nedenle; ilkelerine, projelerine ve kadrolarına güveneceği bir siyasi yapı arıyor…

Bu yapı CHP’dir…

CHP’nin sahaya inişindeki başarısı, ne söylendiğinden daha çok nasıl söylendiğine ve ne kadar uygulanabilir olduğuna bağlı…

Kanımca; “Milletin iradesine sahip çıkılmasını” sağlamak için CHP’nin sahada üç ana eksende ilerlemesi gerekecek…

Öncelikle “Çöken ekonomide boğulan yurttaşlarla yüz yüze gelerek “krizin nedenlerini somut, basit ve etkili bir şekilde açıklamalı…”

Doğru olanı yapıyorlar. Evde, pazarda, dükkânda, atölye, fabrika ve tarlada, kadın erkek, genç, yaşlı, memur, emekli, emekçi ve köylü ile doğrudan temas kurarak, yaşamlarının içinde olmayı hedefliyorlar…

Halkın güvenerek seçtiği “yerel yönetim” başarılarını tek tek anlatmalı…

Özellikle büyükşehir belediyelerinin yaptığı somut hizmetin yanı sıra, çöken ekonomide yaşamla boğuşan hemşerilerine yaşam koşullarının daha iyi olabilmesi için sundukları katkıları, gerçek sosyal belediyeciliğin kuralları gereği yapılan hizmetleri ve rant için kenti yağmalayanlara karşı nasıl mücadele edildiğini örnekleriyle ısrarla anlatmalı…

Gerçek iktidar alternatifinin CHP olduğu vurgulamalı…

Ancak, seçmenin artık sadece “sorun tespiti” değil, çözüm detayını duymak istediği gerçeği de unutulmamalı…

Sadece eleştiren değil, “yönetmeye hazır” bir profil çizmeli...

Laik demokratik sosyal hukuk devletinin tüm ilke ve kurumlarının yeniden yapılandıracağının, ülkenin asıl sahibinin yurttaş olduğunun, iktidarların ise yönetme hakkını yalnızca demokratik anayasadan aldığının altı çizilmeli…

Siyasal İktidarların dengesi ve freni, adil seçimle oluşan yasama gücünün varlığı, tarafsız ve bağımsız Yargı’nın evrensel hukuk kurallarına şaşmadan uyulmasıyla gerçekleşir…

Halkın beklentisi çok net!

Hayat pahalılığına hemen etki edecek çözümleri duymak…

Adalet sisteminde eşitlik ve güveni sağlamak…

Gençler için umut ve gelecek planı sunmak…

Devlette liyakat ve şeffaflık uygulamasını görmek…

Eğer CHP, bu başlıklarda net, sade ve uygulanabilir bir yol haritası sunamazsa, saha çalışması yeterli olamaz…

Halkımız çok tedirgin, çünkü kimsenin can ve mal güvencesi kalmadı…

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul vahşetleri, güvenli yer olarak kabul edilen okulların dahi büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösterdi...

AKP iktidarı döneminde liyakatsizlik, yeteneksizlik, görev ve kurallara uymamak, umursamazlık ve de yandaşı korumak adına uygulanan yönetim politikası nedeniyle deprem, sel, taşkın, orman, otel yangınları, kadın ve işçi cinayetleri, ergen kavgaları ve çete çatışmalarında yaklaşık 90 bin yurttaşımızı kaybettik…

Bunların tek bir sorumlusunu hakkında işlem yapılmadı…

Çünkü uygulanan “ucube sistem” de Kamu otoritesi kalmadı…

Uluslararası mafya 400 bin dolar vererek yurttaş oldu…

Uyuşturucu Baronları siyasi koruma altında.14-16 yaşındaki çocuklar sokak ortasında adam öldürüyor….

Akbelen’de olduğu gibi ormanlar, tarım yapılan çiftçinin, köylünün tarlası, kentlinin evi, arsası artık güvende değil….

“Kamulaştırma “yasaları ya da kararnamelerle, yurttaşın tarlası yada arsası, yandaşa maden sahası ya da rant getiren bir işletme için pervasızca peşkeş çekilebiliyor… Yargı yolu da kapalı…

Mal canın yongasıdır derler ya!

Şimdi ne canınız ne de malınız artık sizin değil!

Ne acı…

Kısaca CHP halkın desteğini almak için;

1. Gerçekçi olmalı…

“Nasıl, ne zaman, hangi kaynakla yapılacağını anlatmalı.

2. Dilini sadeleştirmeli…

Akademik ya da siyasi üslup değil, halkın anlayacağı dil kullanılmalı.

3. Kutuplaşmadan kaçınmalı…

Kapsayıcı ve birleştirici ton tercih edilmeli.

4. Güven veren kadrolara sahada yer vermeli…

Ekonomi, hukuk ve eğitim alanında güçlü, toplum tarafından güvenilir ve sevilen isimler öne çıkarılmalı.

5. Süreklilik:

Sadece seçim zamanı değil, sürekli sahada olunmalı…

6. Umut verilmeli…

Huzur ve güvenin sağlanacağı, üretimin artacağı, ÖTV, KDV gibi vergiler yerine kazanandan vergi alınacağı, bütçenin emekçiden yana oluşturulacağı ve adil paylaşımla herkesin geleceğinin güvence altına alınacağı umudu verilmeli …

CHP’nin sahada başarılı olması:

Eleştiren değil, yöneten gibi konuşmakla!

Genel vaat değil, takvimli çözüm sunmakla!

Siyaset yapmak değil, güven ve umut vermekle gerçekleşecektir!

Kısaca; “İktidar değişirse hayatım gerçekten düzelecek mi???”

Diye düşünen seçmene;

CHP ikna etmeli ve dedirtmeli ki;

"Evet CHP gelince hayatımız değişecek!”