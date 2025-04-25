Sahiller yaza hazırlanıyor

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda hummalı bakım, onarım ve temizlik çalışması yürütülüyor.

Edremit Altınkum Sahili, Kapıdağ Yarımadası, Marmara ve Avşa Adası başta olmak üzere sahil ve plajlarda sahil çapalama, kum eleme, mıntıka temizlik ve kurulum çalışmaları yapılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Doğal güzellikleri, tarihi, kültürel değerleri ve Türkiye’nin en temiz sahillerine sahip Balıkesir’imizin turizm potansiyelini güçlendirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.