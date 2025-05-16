Sahne dayanışma için

BirGün EGE

Günümüz Türk Tiyatrosu’nun temellerini oluşturan orta oyunu geleneği anlatım biçimini genel olarak baz alan, yine o döneme ait müzikal ve sanat müziği parçalarının aralara serpiştirilmiş şekilde sahneye uyarlandığı müzikli hicivli bir güldürü oyunu olan “Ortadaki Oyun” tiyatro severlerle buluşacak.

Orta oyunu geleneğinin usta isimleri Altan Erkekli ve Veysel Diker’in muhteşem performansıyla sahnelenecek Ortadaki Oyun, izleyenleri güldürürken aynı zamanda düşündürecek.

İzmir Dayanışma Kooperatifi tarafından düzenlenen oyun 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi Güldal Tosun Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Tiyatro biletleri için 0 533 819 64 82 numaralı telefondan bilgi alınabileceği açıklandı.