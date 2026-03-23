Sahneden elinizi çekin!

Her geçen gün müzisyenlik daha da zorlaşıyor. Müzisyenlerin en büyük ve biricik isteği sahneye çıkmaktır. Sahneye çıkabilmek için de konserlerin ve festivallerin yapılabilmesi, etkinliklerin hız kesmeden devam etmesi gerekmektedir.

Ama gelin görün ki AKP iktidarı zaten çok zor durumda olan müzik sektörünü bitirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde -bağımsız festivaller hariç- müzik festivalleri, film festivalleri, tiyatro festivalleri sponsor olmadan gerçekleştirilemez. Zira sanat belki fikir aşamasındayken ucuz ama fikir hayata geçtikten sonra pahalı bir uğraştır. Hayranlıkla izlediğimiz konserler, filmler hiçbir masraftan kaçınılmadan, prodüksiyon maliyetine bakılmaksızın hayata geçmişlerdir.

Bunun için de bu etkinliklere gelecek izleyicilerin yaş grubuna, eğitim durumuna ve sosyal statüsüne göre sponsorlar bulur yapımcılar. Bu kimi zaman bir banka kimi zaman bir otomobil firması kimi zaman ise bir alkollü içecek markası olabilir -di-.

Di diyorum zira AKP'nin TBMM Meclis Başkanlığına sunduğu 29 maddelik yeni kanun teklifi alkollü içki reklamlarını ve tanıtımlarını kısıtlamayı hedefliyor.

Teklif yasalaşırsa alkol firmaları artık konser, festival veya herhangi bir etkinlikte isim, logo, renk ya da farklı işaretlerle sponsor olamayacak. Bu da artık hem yurtiçindeki büyük konserleri ve festivalleri olumsuz etkileyecek hem de yurtdışından gelecek sanatçı ve grupların sahne almasını imkânsız hale getirecek.

Sözde amaç Anayasanın “Gençliğin Korunması” başlıklı 58. Maddesi gereği alkol düşkünlüğünün önüne geçmek. Bakın 2013 yılında akşam saat 22.00-06.00 arası perakende alkol satışının yasaklanması uygulaması başladı. Ne oldu peki?

Sonuç ne? Hemen söyleyeyim.

İPSOS Araştırma Şirketi’nin Haziran 2025'te yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de "içki içtim" diyenlerin oranı %52.6'ya çıkarak "içmedim" diyenleri geçti.

Son 5 yılda "içki içtim" diyenlerin sayısı 8 milyon artarak 27.5 milyon kişiye ulaştı. "Son 3 ayda içki içtim" diyenlerin sayısı 700 bin kişi artarken, düzenli içki tüketenlerin sayısı 3.5 milyon kişi yükseldi.

Düzenli içki içenlerin oranı %28'den %33'e çıkarken, bu yıl 17.3 milyon kişi düzenli olarak alkollü içki tüketiyor. İşte sonuçlar ortada. Demek ki alkolü yasaklayarak bir yere varılamıyormuş. Bu yüzyılda böyle yasaklarla sonuç almayı beklemek şaşırtıcı. AKP'nin bunu niye yaptığını çok iyi biliyoruz. Muhafazakâr tabana şirin görünmek ve de bunu İslami kurallara bağlamak. Benim de bunda ufacık bir katkım olsun ve Kuran-ı Kerim’de yasaklanan temel şeyleri sayayım.

Haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, kumar oynamak, yalan söylemek, iftira atmak, domuz eti, kan ve leş yemek. Ayrıca zulmetmek, hırsızlık, yetim malı yemek ve israf…

Yani hatırlatayım dedim.