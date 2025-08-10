Sahte diplomalı rejim

Yusuf Tuna Koç

Türkiye her gün yeni bir skandala, sıfatı değişse de kaidesi aynı kalan yeni bir “çeteye” uyanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Şikayet Var web sitesi üzerinden yapılan bir şikâyetle ortaya çıkan Sahtecilik Skandalı, internet ortamında gerçekleştirilen her türden resmi işlemin nasıl bir rüşvet ve yolsuzluk ağına dönüştürüldüğünü gösterdi.

Depremde yaşamını kaybeden insanların diplomalarını pazarlayanlardan, emekliliği göremeden ömrü sona eren yurttaşların hak edişlerini üzerine alanlara, narkotik şube müdürü e-imzasıyla işlem yapan torbacılara… Skandalın ortaya çıkan tüm detayları akla hayale gelmeyecek sahtekârlıkları ortaya çıkarsa da ülkemiz açısından ne yeni ne de anomali. Ne de birkaç ‘cevval’ dolandırıcının kendi başına devleti ‘kandırma’ becerisi. Yenidoğan çetesinden sınav hırsızlıklarına birçok örnekte gördüğümüz üzere rejimin işleyiş biçimi halkın toprağından diplomasına kadar tüm birikimlerine çökme eliyle elde edilen varlıkların dar bir çıkar grubunun paylaşımına dayanıyor.

Bu hafta Sahtecilik çetesinin Saray rejimindeki yerini gazeteciler Bahadır Özgür, Hakkı Özdal, Kamuoyu Araştırmacısı Ertan Aksoy ile konuştuk. Gazeteci Çağla Üren, e-imza sahtekârlığının nasıl gerçekleşebildiğini yazdı. Son olarak, Sol Genç Yayın Kurulu, devletin ihmalleri sonucu yaşamını kaybeden sınıf arkadaşlarının diplomalarının ücreti mukabilinde satıldığı bir düzende gelecek mücadelesi üzerine yazdı.

***

BAHADIR ÖZGÜR: BU REJİMDE SUÇ İSTİSNA DEĞİL NORM

İşte diploma skandalı bu çöküş sürecinin tepe noktası. Özetle sahte diploma skandalı eğitimi çökertme politikasının bir sonucu. Kadrolaşma hırsının değil. Onu kolayca yapabiliyorlar zaten. Kendi kadroları için hazır diploma sunan özel okullar kurdular. Geri kalan herkese de parayı verip okula bile gitmeden diploma alabilecekleri bir ortam yarattılar.

***

GAZETECİ HAKKI ÖZDAL YAZDI: ÖZAL’DAN ERDOĞAN’A, HAYALİ İHRACATTAN HAYALİ DİPLOMAYA

Şimdi cennet mekan dilenen Özal’ın açtığı yeni ufuklar, Erdoğan’ın üzerine duble yol döşeyeceği bir tek adam stabilize yolu idi. Ekonomik olarak, çekirdeğinde özelleştirmenin ve her türlü ücretli emeğin bozguna uğratılmasının bulunduğu kapsamlı bir restorasyon; siyasal olarak egemen sınıfların hissesinde merkezileşen, demokratik işleyişi ve temsil mekanizmalarını paramparça eden, kanun hükmünde kararnameci bir despotizm…

***

GAZETECİ ÇAĞLA ÜREN YAZDI: "SAHTE DİPLOMA SKANDALI" ASLINDA NE?

Peki ne olmuştu? Devletin siber sistemlerine veya yetkililerin bilgisayarlarına sızılıp büyük bir bilgisayar korsanlığı mı yapılmıştı? Hayır, aslında süreç "eski moda" sahteciliğin teknolojiyle birleşerek devlet sistemlerine işlendiği, sokaktaki vatandaştan kritik kurumları yöneten isimlere kadar herkesi ilgilendiren hibrit bir suçtan bahsediyorduk.

***

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI ERTAN AKSOY YAZDI | KURUMDAN CEMAATE: TÜRKİYE’NİN KURUMLARININ ÇÜRÜME HİKÂYESİ

Bir zamanlar Türkiye’nin kurumları çok güçlüydü. Yargıya güven, üniversiteye saygı, sınavın adaletine inanç yüksekti. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı tartışılmazdı, TÜİK’in verisi “referans” alınırdı, ÖSYM’ye güvenilir bir emanetçi gibi bakılır, yargı kararının üzerinde “talimat” gölgesi aranmazdı. Bugünse güven dibe vurdu. KPSS sorularının sızdırıldığı dönemleri, tartışmalı enflasyon verilerini, imar aflarının can aldığı felaketleri, kayyum uygulamalarını yaşadık. Toplumun gözünde kurumlar, parti bürosuna dönüştü.

***

SOL GENÇ YAYIN KURULU: BAŞKA YOLU YOK; GENÇLİK GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAK

Her türlü saldırıyla geleceğimizin çalınması ile karşı karşıyayız. LGS sorularından üniversite yerleştirmelerine, ÇEDES’lerden MESEM’lere, okurken çalışmak zorunda kalmaktan diplomalı işsizliğe geleceğimiz dört koldan kuşatılıyor. Şimdi de bin bir çeşit zorlukla kazanabildiğimiz diplomalarımızın bir grup azınlık için parayla alınabilen, “olmuşken iyisinden olsun” usulü 15–20 farklı bölümden toplanabilen, zaten niteliksiz diplomalarımızın ve emeğimizin daha da niteliksizleştiğini öğreniyoruz.