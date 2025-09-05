Şaibeli maça 16 ay sonra ceza geldi

BirGün EGE

2. Lig Beyaz Grup’ta 2023- 2024 sezonunda oynanan birinin Play-Off, birinin kümede kalma hedefine ulaştığı, iki takımın şut atmayıp golsüz berabere kaldığı Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı sonrası Zonguldak Kömürspor küme düşmüştü. Şaibeli maçla ilgili disiplin kararları verildi.

TFF’nin açıklamasına göre futbolcular Abdullah Beytaş, Abdullah Beytaş, Ömer Faruk Sezgin, Recep Taşbakır, Umutcan Keleşcan, Ahmet Gökbayrak, Berat Arda Kara, Ekrem Çalışanlar, Fatih Kızılkaya, Muhammet Emre Erkan, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak, Süleyman Enes Karakaş ve Yunus Emre Metin ile masör Emin Kars’a 8 ay, futbolcular Savaş Yorulmaz ve Serhat Aslan’a 10 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Ayrıca kurul, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve masör Erdem Özyeşil ile futbolcular Canberk Aydemir, Cenk Doğan, Batuhan Kırdaroğlu, Furkan Eliaçık, Kutsal Manici, Özkan Taştemur ve Tibet Öniz’i 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz, 2023-2024 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor - Nazilli Spor maçıyla ilgili açıklama yapmıştı. Maç boyunca iki takımın da rakip kaleye tek bir şut çekmediğini ve doksan dakikanın ardından maçın 0-0 sonuçlandığını ifade eden Yavuzyılmaz, profesyonel bir futbol maçında böyle bir istatistiğin futbolun doğasına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek "Böyle bir maç şaibesiz olamaz" dedi.

Anlaşmalı olarak berabere bitirildiğini ileri sürdüğü maç sonucuyla Nazilli Spor’un ligde kaldığını, Ankaraspor’un play-off’a yükseldiğini, Zonguldak Spor’un ise küme düştüğünü belirten Yavuzyılmaz, şunları söyledi: “16 ay sonra Ankaraspor ve Nazilli Spor kulüpleri ve bu kulüplerdeki 54 kişi maçın sonucuna etki etmek ve bahis oynamak nedeniyle disipline sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kararını bir hafta içinde açıklaması bekleniyor. PFDK, futbol tarihimize geçen bu kara lekeden Türkiye’yi kurtarabilir. İki kulüp için vereceği kararın ardından Zonguldak Spor’un anasının ak sütü gibi helal olan üst lige çıkarılması gerekiyor. Zonguldak şehri hakkını alana kadar, adalet tecelli edene kadar konunun peşini bırakmıyoruz.”