Şair Mertcan Karacan: Şairin şiiri kişisel tarihidir

Kadir İncesu

Mertcan Karacan’ı uzun yıllardır tanırım, İstanbul’daki öğrencilik günlerinden… Sık sık görüşemesek de edebiyatın konuşulduğu her yerde karşılaşırdık.

Karacan ile Mahal Yayınları tarafından yayımlanan ‘Seni Yanımda Götüremezdim’ adlı üçüncü şiir kitabı üzerine konuştuk, doğrusu dertleştik de denilebilir.

Şiirinizin en güçlü imgelerinden ‘ölüm’e bu kadar odaklanmanızı nasıl açıklarsınız?

Nasıl desem, şu saatten sonra hep geri geri de koşsam varacağım yerin ora oluşuna dair ezber ettiğim o derin bilgi beni ölüm karşısında hep şaşkın kılmıştır. Galiba onunla daha şimdiden fazlaca hemhâl oluşumun en büyük nedeni bu! Bir de şu var: Çok küçük yaşlarımdan itibaren, her neden ve nasılsa, bir acı başkasına ait bile olsa onu hep iliklerimde hissettim ve bu süreçte en büyük acıların hep ölümden çıktığını gördüm. Çok yakınlarımdan birini erken yaşta kaybetmişliğim yoktu ama bu acıyı içimde hissetmem için bir yakınını kaybeden herhangi birini görmem bile yetiyordu. Ve bu olurken “Ben daha çocuğum,” gibi bir içgüdüyle kalamıyor, gidip bir köşede gizli gizli ağlıyordum. O gün bugündür hep yarımdır oyunlarım.

B‘ölüm’ başlıklarınız bile… Aynı zamanda değerli şairlerimizden alıntılar…

Evet, üçüncü şiir kitabım ‘Seni Yanımda Götüremezdim’deki şiirlerde bu ölüm bahsi daha bir açığa çıktı ve kitabın bölüm adlarını ‘birinci ölüm’, ‘ikinci ölüm’, ‘üçüncü ölüm’ ve ‘sonuncu ölüm’ şeklinde koydum. Ve evet, her bir bölüm bir şairimizden alıntıyla başlıyor: İlhan Berk’ten, küçük İskender’den, Didem Madak’tan ve Necatigil’den. Beni şiire ve hayata bağlamaktan başka hiçbir ‘günahları’ olmayan bu dört güzel insanı ölüm bahsime niçin bu kadar karıştırdığımı açıkçası bilmiyorum ama bu konuda şu anda şu tahminde bulunabilirim ki ben galiba onlarsız yapamıyorum. Hayattaki pusulalarım hep şairler olduğu için, galiba bu uzun soluklu yolculuğa çıkarken de onları yine yanımda istedim.

Özellikle şiirde derin hesaplaşmalar yaşanır. Şiiri, aynı zamanda şairin kişisel tarihi olarak nitelenmeli mi?

Açıkçası ben bundan uzağa düşmeyi çok denedim. Yazı yolculuğum boyunca bana hiç değmeyen bir konu yahut başka bir şey hakkında şiir yazmayı çok denedim. Ama işin sonunda gördüm ki hokkamın ucunu kalbime batırmadan hiçbir şey yazamıyormuşum. Bu yüzden olacak, bugüne dek farklı yaşlarımda yayınlanan üç şiir kitabımı dönüp dönüp okuduğumda bir yanımla sanki günlüklerimi okuyormuşum hissine kapılıyorum. Ne kadar da büyülü bir şey bu, değil mi? Kimlik bilgilerinden yahut sıfatlarından önce duygularıyla anılmak isteyen biri için, yazdıkları bundan başka ne olabilir ki? Elbette ki kişisel tarihidir onun. Ve bu, özellikle şiir türünde, özellikle şairler nezdinde, hep böyle olagelmiştir.

Hüzünlerden, acılardan, yalnızlıklardan, yenilgilerden kurtulmaya değil de daha çok kişide kalan an ve duygulara odaklandığınızı düşünüyorum.

Ah, kurtulamadım ki! Çok istedim onlardan kurtulmayı ama her biri bir şekilde yine önüme çıktı. Onları daha tek tek ellerimin arasına alıp anlamaya çalışırken önümde bir yenisi bitti. Neden yaptılar bunu, bilmiyorum. Sevdiler beni belki de. Çünkü onlardan yakınmak yerine, onları uzun süre boyunca şiirlerimde âdeta bir misafirimi ağırlar gibi ağırlamayı seçtim. Hâliyle, bir zaman sonra, ne onlar benden gidebildi ne de ben onları kovabildim. İşin sonunda ise işte böyle onlara odaklanmak zorunda kalan bir Mertcan ve bir Mertcan Karacan şiiri ortaya çıktı. Herhangi bir yağmurdan bile, “Islandım” deyip, geçip gidemeyen...

Bilinçaltı hep yarım kalan işlere odaklanır ve o işler tamamlanmadıkça unutulmaz, unutulamaz. Şiir tam da burada nasıl bir arabuluculuk yapıyor?

Bu soruyu olduğu gibi alıp bizzat ben şiire sorabilseydim eminim ki bana şöyle yanıt verirdi: “Sen o yarımlığa alış diye ben buradayım, sen o yarımlığa alış diye yakıyorum canını bu kadar!” Çünkü bu zamana kadar kendisinden gördüğüm hep bu oldu. Beni iyileştirmedi de, beni daha fazla acıta acıta yarama inandırdı şiir. Hâliyle, onun bendeki arabuluculuk görevinin böylesi bir işlevi oldu. Yarımlarımı tamamlamadı, boşluklarımı doldurmadı, yaralarımı iyileştirmedi, evet, ama onlarla tıpkı bir aile evinde yaşar gibi yaşamasını öğretti bana.

“Ödemem lazım gelen vergilerim” dizenizde bir ışık görür gibi oldum. Bir yaşam izi gibi geldi.

İşte bunca şeyden sonra hayatın yine de devam etmekte olduğu bilgisine gelmiş bulunmaktayız! Evet, onca ölüm, onca hüzün, onca ayrılıktan sonra kitabımı birdenbire “ödemem lazım gelen vergilerim”den bahsederek noktalayışım biraz da bu kadim bilgiden kaynaklanıyor: Hayat her şeye rağmen devam ediyor çünkü! Ölü evinde edilen o ilk tebessümü düşünelim. Ne kapılar açıyor aslında oradaki insanlara değil mi? “Gömeceğimizi gömdük ama birazdan ay çıkacak, yarın sabah gün doğacak, işi olan işine, okulu olan okuluna gidecek” diyor sanki bize o tebessüm. Ben de, her şeye rağmen, ‘Seni Yanımda Götüremezdim’in sonuna böyle bir tebessüm bırakmak istedim.

Son sorum olsun, “ey şair, iyi misin, hoş musun?”

Buraya kadarki onca güzel sorunuzdan sonra siz yine bir dizemden ilhamla bana bu soruyu sordunuz ya, ben sırf bunun için bile daha şimdiden “çok iyi, çok hoş” olduğumu söyleyebilirim. Yoksa nedir ki lüksümüz, hâlimizin, hatırımızın sorulmasından başka?