Salatanın mutfaktaki serüveni

Nurhayat TALAY

Salata… Bugün hemen her sofrada yer bulan, kimi zaman iştah açan, kimi zaman da başlı başına bir öğüne dönüşen o renkli karışım. Peki hiç düşündünüz mü, bu ferahlatıcı yemeğin Türk mutfağına ne zaman girdiğini? Birçok kişi salatanın bizim mutfağımızda ‘hep varmış gibi’ olduğunu sanır. Oysa işin aslı biraz daha farklı. Salata, bugünkü anlamıyla yani çiğ sebzelerin doğranıp zeytinyağı, limon veya sirke ile tatlandırılması şeklinde, 19. yüzyılda Osmanlı mutfağına Batı etkisiyle girdi. Özellikle Fransız mutfağının saray sofralarında etkili olmasıyla birlikte, ‘salade’ kelimesi yavaş yavaş mutfak literatürümüzde yerini aldı. Meze kültürünün çok geniş ve yaygın olduğu mutfağımızda böylece salata çeşitleri de yavaş yavaş gelişmeye başladı. Tabii sebze ve meyvenin daha bol olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde salata çeşitleri diğer bölgelere göre çok daha fazla oldu.

Ancak Anadolu’da, çok daha öncesinden otlar, baklagiller, yoğurt ve zeytinyağı ile hazırlanan benzeri karışımlar elbette vardı. Bunlara bugün ‘salata’ demesek de, bu tarz yiyecekler halk mutfağının doğal parçasıydı. Örneğin yoğurtlu semizotu ya da zeytinyağlı enginar, hem salata hem meze kategorisinde düşünülebilir.

KAÇ ÇEŞİT SALATAMIZ VAR?

Bu soruya net bir sayı vermek pek kolay değil. Çünkü Türkiye’nin 7 bölgesi, 81 ili ve sayısız yöresi var; her birinin damak zevki, malzeme imkânı ve mevsimsel alışkanlıkları farklı. Ancak halk mutfağı ve yazılı kaynaklar incelendiğinde, elliye yakın özgün salata türü olduğu söylenebilir. Bu sayıya yöresel varyasyonlar eklendiğinde rakam rahatlıkla yüzü geçer. Bazı salatalar neredeyse milli kimlik kazanmışken, bazıları sadece küçük bir köyde bilinir. Bu da Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Gelin, sofralarımızı renklendiren bazı klasik Türk salatalarına göz atalım:

Çoban Salata: Domates, salatalık, biber, soğan ve zeytinyağıyla hazırlanan bu salata, yaz sofralarının vazgeçilmezi.

Gavurdağı Salatası: Güneydoğu kökenli. Ceviz, nar ekşisi ve sumakla zenginleştirilen özel bir tat.

Piyaz: Antalya usulü tahinli piyaz, adeta bir başyapıt. Fasulye, soğan ve haşlanmış yumurta temel malzemeler.

Kısır: Salata ile meze arasında gidip gelen bu bulgurlu karışım, altın günlerinin yıldızıdır.

Yoğurtlu Semizotu: Hafifliği ve ferahlığıyla yaz aylarının gözdesi. Patates Salatası: Kimi zaman ana yemek kadar doyurucu. Mercimek Salatası: Zeytinyağlı börülce, turp salatası, mevsim salatası gibi sayısız lezzet daha var.

YAN LEZZET Mİ, BAŞROL OYUNCUSU MU?

Eskiden sadece ‘yan yemek’ olarak görülen salatalar, artık pek çok sofrada başlı başına bir öğün yerine geçiyor. Özellikle sağlıklı yaşam arayışının artması, salataların çeşitliliğini ve değerini artırdı. Bugün artık kinoalı, mercimekli, avokadolu salatalar mutfaklara girmiş olsa da yerli ve milli salatalarımız hâlâ sofralarımızın kalbinde.

Salata, basit görünen ama kültürün, mevsimin ve damak zevkinin birleşimidir. Türk mutfağında salata deyip geçmeyin; her bir tabak, yaşanmışlıkla, gelenekle ve coğrafyayla doludur. Ve her kaşık, sadece bir lezzet değil, bir kültür ve yöresel zenginliktir.