Saldırganlığın ardında sistemin krizi var

Politika Kolektifi

Bugün ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik savaşı, NATO içerisinde bir krizi de beraberinde getiriyor. Trump’ın İran’daki kumarı en yakın müttefiklerini bile tereddüde düşürürken, savaş emperyalist merkezin istediği gibi gitmiyor. Bugün ABD’nin saldırganlığı artık uzun vadeli bir plandan çok sistemin açık bir krizi olduğunu liberal çevreler bile itiraf etmek zorunda kalıyor. Bugün emperyalist saldırganlık yalnızca hedefindeki ülkeler için değil, Türkiye gibi iktidarların kaderlerini bağladığı Amerikancı ülkeler için de tehlike giderek daha fazla büyüyor.

Türkiye’nin emperyalizme bağımlılık zincirine eklemlenmesinin kritik duraklarından birisi 1952’de Türkiye’nin NATO’ya dahil edilmesiyle birlikte oldu. Bu Türkiye’nin Amerika’nın soğuk savaş politikası dahilinde, bir ileri karakol olarak konumlandırılmasının ilk adımlarından birisi oldu. Türkiye’nin askeri yapısının, Amerikan sistemi doğrultusunda dönüştürülmesi, devlet yapısının bu çerçevede Özel Harp Dairesi etrafında kontrgerilla yapılanmaları ile faşistleştirilme süreci böyle başladı.

Türkiye’nin Amerikanlaştırılmasına yönelik bu adımlar karşısında başta gençler ve aydınlar olmak üzere adım adım gelişecek bir anti-emperyalist mücadele çizgisi gelişmeye başladı. Bu mücadele 60’lı yıllar boyunca sürecek mücadelenin temel çizgisi haline geldi. ABD’ye bağlı şekillenen ordu başta güvenlik yapısı ile birlikte, bir yandan da siyasal ve toplamsal alanda da kontr-gerilla güçleri örgütlenmeye başladı. Amerikancı cephe siyasal İslamcıların Komünizmle Mücadele Dernekleri’nden Komando Kamplarına uzanacak, örgütlenmelerle geliştirildi. Öğrencilerden işçilere, aydınlardan köylülere ve ordu içine kadar uzanan anti-emperyalist toplumsal uyanış bu güçler eliyle bastırılmaya, bunun yetmediği koşullarda 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri devreye sokularak yok edilmeye çalışıldı.

Türkiye’nin bugün eski Cumhuriyet’in neredeyse ortadan kaldırılarak, bir İslamcı faşizme sürüklenmesinin taşları da bu dönemde döşendi. 12 Eylül en radikal Amerikancı darbe olarak gerçekleşerek, Özal’la piyasacılığın derinleştirildiği ve tarikat-cemaatlerin güçlendirildiği bir dönemden geçilerek, AKP iktidarına kadar uzandı. AKP, Amerika’nın BOP politikalarına bağlı olarak iktidara taşınarak, sermayenin sınırsız egemenliğinin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırarak sınırsız bir piyasacılıkla birlikte, bir gerici dönüşümü adım adım hayata geçirdi. Bugün de Amerika’nın Orta Doğu planları içinde yeni görevler üstlenerek, içerde demokratik koşullarda sürdürmesi imkansızlaşan iktidarı için bir dayanak oluşturmaya çalışılıyor.

Bu teslimiyetin en önemli sonuçlarından birisi, kuşkusuz ki Türkiye’nin Orta Doğu’da kurulan ABD hegemonyasının parçası olarak, yeni bir ileri karakol olarak konumlandırılmasıdır. İran’a yönelik savaş sürecinde, Trump’ın “istemediğimiz yerlere dahil olmadılar” sözleriyle, “harikalar” diyerek selamladığı politikalar da, NATO’nun yeni uluslararası kolordularının kurulma çalışmaları da bunun bir göstergesi. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinin, bu işbirlikçi iktidar eliyle ülkenin Amerikan haydutluğuna teslim olmasına karşı yürütülmesi gerektiğini de açıkça ortaya koyuyor. ABD ipine sarılarak ayakta kalmaya çalışan iktidara son vermek için yürütülecek böyle bir mücadelenin en önemli halklarından birisi yine bir anti-emperyalist bağımsızlıkçı bir çizgi olacak.

Tam da bu noktada uzun yıllardır muhalefet hareketi içinde geliştirilen, emperyalizme karşı mücadeleden kaçış eğilimleri hakkında da bazı değerlendirmeler yapılması gerekir.

Türkiye devrimci hareketi, 60’lı yıllarda anti-emperyalist bir bilinç üzerinden geliştirildi. Bağımsızlıkçılık bu dönemin en temel karakteri olarak öne çıkarken, ABD’nin buna karşı mücadelesi salt kontr-gerilla üzerinden sürdürülen bir savaşla sınırlı olmadı. Geçtiğimiz günlerde, Doğan Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” kitabının etkisinin kırılması üzerine, Amerika tarafından farklı yayınların yapılması yönündeki çalışmaları bir belge ile ortaya çıktı. Bu bile tek başına devrimci hareketin gelişimi, onun yarattı anti-emperyalist devrimci bilincin kırılması noktasında çok farklı müdahalelerin gerçekleştiğinin de bir göstergesi.

Böyle bir müdahalenin, daha baskın olarak özellikle reel sosyalizmin ortadan kalkmasından sonra başlayan dönemde olduğu net olarak biliniyor. Bu dönemde sol muhalif hareketler anti-emperyalist bir mücadele çizgisinden ve sınıfsal temellerinden kopartılarak ağırlıkla kimlikler üzerinden kurulan yeni mikro muhalefet alanlarına yönlendirildi. Bu tür bir düşünce, sosyalizmin yenilgisinin yarattığı ideolojik karmaşa ortamında, belirli etkiler de yarattı. Bununla birlikte, ABD ve Batı’dan bu yöndeki düşünceleri teşvik eden politikalar izlenirken, bunun parçası olarak her alanda büyük fonlar aktarılarak muhalefet hareketinin bu alanlarda parçalanmasına yönelik özel bir çaba da gösterildi.

Anti-emperyalist mücadeleyi, küreselleşme çağında artık geride kalmış arkaik ve milliyetçiliğe sapan bir düşünce olarak kodlayan, bu liberal akımlar bu süreçte etkinleştirildi. ABD’nin bombalarını özgürlük ve demokrasi ambalajına sardığı işgal ve müdahaleleri böyle bir ortam içinde gerçekleştirildi. Benzer şekilde Avrupa Birliği eliyle Türkiye’nin demokratikleşeceği, AKP’nin de bunun taşıyıcısı olduğu yönünde de tezler aynı zemine basarak gündeme getirildi. Solda emperyalizme yönelik kırılma noktalarından birisi de Kürt hareketinin Orta Doğu’da özellikle de Suriye üzerinden, ABD ile kurduğu ilişkiler düzleminde gerçekleşti.

Bu gelişmeler sınıflar mücadelesi temelinde yürütülecek bir anti-emperyalist mücadelenin fikri zeminlerinde önemli tahribatlar da yarattı. Muhalefet cephesindeki güçsüzleşmenin ve parçalanmanın da zeminlerinden birisi de bu alandaki karmaşa oldu.

Gelinen aşamada emperyalizmin sonunu ilan eden liberal fikirlerin de sonuna gelindi. ABD emperyalizmi çökmekte olan hegemonyasını sürdürmek için zorunlu olarak daha saldırgan, sınırsız bir haydutluk içerisine giriyor. Bu aynı zamanda emperyalist-kapitalist kamp içinde askeri ve ekonomik parçalanmaları da tetikliyor. ABD’nin kuralsız ve sınırsız bir güç kullanımı üzerinden, bu parçalı güçleri kendi seferberliğinin parçası kılmaya çalışıyor.

Bunun karşısında dünya halklarının Trump şahsında emperyalizme karşı büyüyen öfkesi, yeni bir anti-emperyalist mücadelenin şafağında olduğumuzun da habercisi. Ülkemizde de Trump’ın kanlı savaş planlarına hizalamak üzere hazırlandığı NATO toplantısına ev sahipliği yapacağı, yeni NATO üslerinin kurulmak istendiği bir dönemdeyiz. AKP ve MHP kendi kurtuluşlarını Amerika ve Trump’ın ellerinde ararken, önümüzdeki görev halkların özgürlüğü, demokrasi ve bağımsızlık için işbirlikçi iktidara karşı mücadeleyi yükseltmek olacak. ABD ve NATO’nun ülkemizdeki işgalini derinleştiren her adımı bunun için bir birleşme ve mücadele çağrısı olarak yükselecek.