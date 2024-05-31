Salihli’de JES’e inşasına geçit yok

Manisa Salihli’de 6 adet jeotermal kaynak kuyusu projesinin iptali için bölge halkının mücadelesi sürüyor. Salihli Çevre Derneği Başkanı Erdem Durmaz, “Projeyi iptal ettireceğiz. Bölgemizi koruyacağız” dedi.

Mahir KANAAT

Türkiye’de birçok tarım ürününün üretiminde ilk sıralarda yer alan Manisa’nın verimli toprakları jeotermal enerji santralı (JES) işgali altında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Aralık 2020 tarihli Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu’na göre; Manisa’da 17 adet JES bulunuyor. Bölgedeki JES projelerine ise her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Salihli’de Ak Jeo Enerji Üretim isimli şirketin 6 adet jeotermal kaynak kuyusu projesine karşı bölge halkının mücadelesi ise sürüyor. Salihli Çevre Derneği öncülüğünde proje için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı açılan davanın duruşması Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Yurttaşlar, Gediz Havzası’na ve yer altı ve yer üstü sularına etkilerine dikkat çekerek ÇED raporunda eksiklerin olduğu ifade edildi.

Kamu yararı taşımadığı belirtilen proje için iptal kararı verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti tarafları dinlemesi sonrası kararını ilerleyen günlerde açıklayacağını duyurdu.

Salihli Çevre Derneği Başkanı Erdem Durmaz, “Projeyi iptal ettireceğiz. Bölgemizi koruyacağız. Bölgemiz tarım bölgesi. Jeotermallerden bıktık. Bölgemizin talan edilmesini istemiyoruz. Mahkemede Salihli’nin tarım arazilerinin dünyanın sayılı tarım alanlarından olduğunu, yeraltı ve yerüstü sularının Manisa’yı beslediğini, bilirkişilerin de bu projenin suları kurutma ve toprağa zarar verme riski olduğunu belirttiğini dile getirdik. Onlar saldırdıkça biz savunmaya devam edeceğiz. Umarız mahkeme de rapora uygun olarak projeyi iptal edecektir” diye konuştu.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Şirket, Salihli’nin Yeşilovalı, Durasıllı ve Belikli mahallerini kapsayan alanda 6 adet jeotermal kaynak kuyusu projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçen yıl başvuru yaptı. Bakanlık proje için 22 Ağustos 2023 tarihinde ÇED gerekli değildir kararı verdi. Karara karşı Salihli Çevre Derneği öncülüğünde bölgede yaşayan yurttaşlar dava açtı. Nisan ayında Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mahkeme kararında, “Proje dosyasında çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı anlaşıldı. Sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri, sistemden salınacak gazların etkileri ve önlenmesi gibi konular yeterli düzeyde açıklanmamış. Yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğundan, mevcut işletme şekli doğaya, toprağa ve tarıma yönelik olumsuz etkilere neden olacak. İşlemin uygulanması halinde, belirtilen alanda, telafisi güç ya da imkânsız zararlar meydana getirebileceği bu nedenle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır” denildi.