Salihli’de Kent Lokantası ve Halk Mandırası açıldı

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Manisa’da ilk defa hayata geçirdiği Kent Lokantası’nın ikinci şubesiyle Halk Mandıra’nın üçüncü şubesi Salihli’de hizmete açıldı. Kent Lokantası’nda her gün özenle hazırlanan sağlıklı ve ekonomik öğünler yer alırken Halk Mandıra’da ise yerel üreticilerden temin edilen süt, peynir ve yoğurt gibi ürünler hijyenik koşullarda işlenerek uygun fiyatlarla Salihlililere sunuluyor.

Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın yalnızca birer mekân değil, adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin sembolü olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Kimsenin yatağa aç girmediği, kendini yalnız hissetmediği ve umudun yeşertildiği bir Manisa’yı 31 Mart’ta inşa etmeye başladık” dedi.

Halkın ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren, adil ve eşitlikçi bir yönetim anlayışının, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirdiklerini belirten Başkan Zeyrek, “Salihli’mize hem Kent Lokantası hem de Halk Mandıra açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kent Lokantası ve Halk Mandıra’yı sadece bir mekândan ibaret değil, aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin sembolü olarak görüyorum. Şunu görüyorum ki çocuklarımız okula gidiyor, çantaları boş. Emeklilerimiz yaşam mücadelesi vermekten yorulmuş haldeler. İşte bu Kent Lokantası ve Halk Mandıra, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın en azından günde bir öğün, 50 lira gibi bir sembolik ücrete sıcak yemeğe kavuşacakları nokta ve merkezler olacaktır” dedi.

Başkan Zeyrek, “İlk olarak Manisa merkezde başlattığımız Kent Lokantası’nda geçen 7 ay içerisinde 40 bin vatandaşımıza 50 liradan yemek imkânı sunduk. Bugün Salihli’mizde açıyoruz. Bir ay içerisinde Turgutlu’muzda, Soma’mızda, Akhisar’ımızda, Kuşlubahçe’de, Muradiye’de, daha sonrasında da Alaşehir’imizde, Köprübaşı’mızda ve Kula’mızda bu hizmeti verecek olan bir anlayışa sahibiz” şeklinde konuştu.

Halk Mandıra’nın Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin örnek bir projesi olduğunu dile getiren Başkan Zeyrek, “Emeklilerimiz gibi asgari ücretlilerimiz gibi süt üreticileri de çok mağdur durumda. Şu anda süt üreticimizden 5 kooperatif aracılığıyla 7 ayda 500 bin litre süt satın aldık. Piyasa değerinin yüzde 30 yukarısında sütü alıyoruz. Halk Mandıralarda, piyasanın yaklaşık yüzde 25 altına vatandaşımıza sağlıklı ve uygun fiyatla ürün sunuyoruz. Şu anda şarküterilerde 400 liraya alınan peynir Halk Mandıra’da 290 lira. Şarküteride 120-125 lira olan 3 litre süt Halk Mandıra’da 70 lira. Manisa’da 1,5 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Nasıl kendi ailemiz için en refah seviyeyi hedefliyorsak, Manisa’daki her evladı, her evi de aynı refah seviyesine ulaştırmak istiyoruz” dedi. BirGün EGE