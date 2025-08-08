Salihli’de taşıma su çilesi bitti

BirGün EGE

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi’nde mevcut sondajın veriminin düşmesi nedeniyle yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yeni sondajdan saniyede 5 litre verime sahip su elde edildi. Yapılan sondaj çalışmasıyla ilgili sadece mevcut su kaynaklarının korunmasının yanında geleceği güvence altına alacak alternatif su kaynakları oluşturmak için de yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Susuzluğa karşı çözüm üretmek, ihtiyaçlara hızlıca cevap vermek için il genelinde çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Salihli ilçemiz Bahçecik Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz sondaj çalışmasıyla saniyede 5 litre verimliliğe sahip su kaynağına ulaştık. Bu sayede, mahallemizde yaşanan su sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturduk. İlçelerimiz ile işbirliği içinde vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Bahçecik Mahallesi’ne hayırlı olması dileklerinde bulunan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Bahçecik Mahallemizin su ihtiyacını rahat rahat karşılayacak bir kaynak elde ettik. MASKİ yetkililerine, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok çok teşekkür ediyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun. Besim Başkanımıza da başarılar diliyorum. Hep beraber daha birçok şeyi birlikte başaracağız” diye konuştu. Suyun mahalleye kazandırılmasından çok mutlu olduğunu belirten Bahçecik Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen, “Çok büyük su sorunumuz vardı. Herkes çok emek verdi. Ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Mahallemiz geniş, susuzluk çoktu. Millet 10 gün, 20 gün su kullanamadı” dedi.

Muhtar Azası Refik Kar, eskiden bidonlarla su ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldıklarını belirterek, “Daha önce suyumuz yoktu. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Taşıma suyuyla idare ediyorduk. Şimdi rahata kavuştuk. İçme ve kullanma suyumuzu pınarlardan bidonlarla getiriyorduk. Artık bidonları kenara koyduk” ifadelerini kullandı.