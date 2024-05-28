Şampiyon Galatasaray’ın 2023-2024 sezonu özeti: Transfer değil, istikrar galip

2023-2024 sezonunu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray’da sezon boyu yapılan transferler değil kadroda daha önce yer alan oyuncular konuşuldu. Sarı-kırmızılılar her ne kadar ‘flaş’ transferlerden beklediğini alamasa da kadrosunun yakaladığı istikrar sayesinde rekorlar kırarak 24. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu Türkiye standartlarını düşündüğümüzde bile oldukça garip bir sezondu. Hakemlerin dövüldüğü, takımların sahadan çekildiği herkesin itiraz ettiği ama yönetenlerin ısrarla görevinde kaldığı bir sezon... Tüm bu kaos içinde sabit kalan şey ise iki takımın sürekli kazanmasıydı. Belli bir aşamada Fenerbahçe takıldı, Galatasaray ise o dönemde kusursuzdu. En ihtiyaç duyulan yerde hiç hata yapmayan sarı-kırmızılılar, 102 puan dile kolay 102 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı.

102 puan toplamanın ne kadar zor olduğunu şöyle küçük bir bilgiyle destekleyelim. Tarihte Avrupa liglerinde 102 puanı geçen iki takım var onlardan biri Celtic. 2016-2017 sezonunda 38 maçta, 34 galibiyet, 4 beraberlik alan Yeşil Yoncalar o sezonu 106 puanla şampiyon tamamlamıştı. Diğeri ise Galler Ligi’nde mücadele eden Barry Town. 1996-1997 sezonunda 105 puan alan Galli ekip bu başarıya 40 maçta ulaşmış.

İşte Galatasaray böylesine zor bir başarıyı maksimum verimlilikle yerine getirdi. Rakibi 99 puan toplayacak güçlüydü ancak sarı-kırmızılılar bunun bir adım önüne geçmeyi başardı. Aslan’ın 24’üncü defa mutlu sona ulaştığı sezona biraz daha yakından göz atalım.

YAPILAN YANLIŞLAR

Sezon başında Galatasaray’ın kadro planlaması aşağı yukarı belliydi. Geçen sezon çok iyi iş çıkaran isimlerle yola devam etmek ve birkaç küçük eklemeyle Avrupa’da yarışabilecek bir kadro ortaya çıkarmak. Ancak işler böyle gelişmedi.

Fenerbahçe’nin Dusan Tadic, Edin Dzeko gibi çok hızlı girdiği transfer sezonunda Galatasaray yöneticileri anlamsız bir rekabetin içine girdi. Zaten hami hazırda mliyetli olan kadroya çok yüksek maliyetli oyuncular dahil edilmeye devam edildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler transfer rekabetinde öne geçmek için Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Wilfred Zaha’ya KAP’a yapılan açıklamaya göre imza parası da dahil yıllık 6,6 milyon avro gibi bir maaşla kadroya katıldı.

YERLİ KATKISI

Bu pozisyonda oynayan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın performansı göz ardı edilip böylesine büyük bir yükün altına girildi ama sonuçta sezonu getiren performansların ardında yine Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu vardı. Zaha’nın saman alevi gibi parlayan sönen birkaç maçlık iyi performansı dışında sarı-kırmızılılara pek bir şey vermedi.

Zaha’nın yanı sıra sezonun son bölümünde ciddi katkı sağlamış olsa da büyük bölümünde yokları oynayan Hakim Ziyech’e yine KAP’a yapılan açıklamaya göre 3,5 milyon avro yıllık maaş ödendi. Yine sezon başı Fenerbahçe ile yarışın sonunda transfer edilen Tete’ye 2,8 milyon avro maaş artı imza parası ve sezon boyunca esprilere konu olan Tanguy Ndombele’ye 3,1 milyon avro maaş...

Barış şampiyonluğun kilit isimlerinden.

DOĞRU YAPI

Yukarıdaki transferlerin hiçbiri takıma düzenli bir şekilde katkı veremedi. Peki bu kadar başarısız transferlere rağmen bu takım nasıl 102 puan toplayabildi. Bunun cevabı geçen sezondan kalan istikrar. Sarı-kırmızılıların çok iyi bir kalecisi, uyum sağlamış ve çok az hata yapan bir stoper tandemi, sezon boyunca uçan bir Barış Alper’i, birinci sınıf bir santrforu, bu sezon biraz düşüş yaşamasına rağmen yine de skor yapabilen Kerem Aktürkoğlusu, 37’sine gelmesine rağmen kalite, özveri katan Mertens’i ve iyi bir teknik direktörü var.

Bu materyaller şampiyonluk için fazlasıyla yeterli. Yönetimin hedefi ise daha pahalı ve ‘isim yapmış’ oyuncularla Avrupa’da başarıydı ancak bu elbise kalıba uymadı. Sarı-kırmızılıların transferdeki başarısızlığı ise bize bir başka gerçeği tekrar hatırlattı. Transfer ihtiyaç için yapılır, şov için değil. Zaten maliyetli olan bir takıma bu ekonomik yükle baş başa bırakmak yönetimin başarısızlığı oldu.

Saha içindeki başarı ve sağlam oyun ise Okan Buruk ekibinin ve futbolcuların başarısı. Özellikle sezonun son bölümünde başka bir verimlilikte olmaları, güçlü kalmaları çok etkileyici.

OKAN BURUK FARKI

Son olarak bu sezon Galatasaray’da ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk’un yarattığı farka değinmekte fayda var. 50 yaşındaki antrenör, Fatih Terim ve Ahmet Suat Özyacı’dan sonra Mustafa Denizli’yle beraber en fazla şampiyonluk yaşayan yerli teknik direktör.

Onu diğer yerli antrenörlerden ayıran ise taktiksel esnekliği ve her duruma adapte olabilmesi. Bu esnekliğini devam ettirdiği takdirde önü fazlasıyla açık.