Şampiyon Kocaelispor ve mutlu yüzler!

İçinde bulunduğumuz “Yüzümle Mutluyum Haftası” sonunda Kocaeli çok farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Konu özel olduğu için bunu en iyi anlatacak olan kişiye (Yüzümle Mutluyum Derneği Başkanı) Emre Erdal’a bırakıyorum sütunumu:

Kocaelispor ve Yüzümle Mutluyum Derneği, sporun toplumsal dönüştürücü gücünü kullanarak anlamlı bir iş birliğine imza attık. 11 Mayıs 2025 Pazar günü ülkemizde bir ilki gerçekleşecek:

-Futbolcular ve görünür farklılıkları olan bireyler sahaya birlikte çıkacak!

Dünyada ve ülkemizde sporun lokomotifi olan futbol, başat rolünü devam ettiriyor.

Geçmişinde önemli başarıları bulunan Kocaelispor bu sezon Süper Lig hasretini 16 yıl sonra dindirmeyi lig bitmeden başardı!

∗∗∗

16 yıl önce süper lige veda etmesinin ardından kulüp ağır ekonomik buhranlar yaşadı ve amatör kümeye düştü! Ancak düştüğü yerden kalkmasını bildi ve tarihi bir zafere imza attı.

Kulüp sevdalıları logosu dahi değişmesi gündeme gelen takımlarını yalnız bırakmadılar, kolektif bilinçle kenetlenmeyi başardılar.

Bu bağlamda çocukların takım formasıyla okula gittiği kentin adıdır:

-Bu şehirde çocuklar Kocaelispor’u tutar!

Bu bağlamda yakın zamanda Kocaelispor ile yüz bölgesinde görünür farklılıkları olan bireyler için faaliyet gösteren Yüzümle Mutluyum Derneği anlamlı bir iş birliğine başladılar.

2018 yılında kurulan dernek görünür farklılıkları olan bireylere destek olmanın yanı sıra toplumda idealize edilen dış görünüş kalıpları ve önyargıları değiştirmek için de mücadele veriyor!

∗∗∗

Bu bakış açısıyla iki kurumunun felsefelerinde benzerlik olduğu görülebilir. Kocaelispor, yerel kültürü, şehir ruhunu önemseyip çocuklara ve gençlere yönelirken Yüzümle Mutluyum Derneği de normatif görünüm kalıpları, dışlayıcı ve ötekileştirici anlayışa karşı farklılıkların kabulü için mücadele ediyor.

Kocaelispor amatörden süper lige yükseldi. Yüzümle Mutluyum Derneği de görünür farklılıkları olan bireylerin “biz varız” söylemini öne çıkarıyor.

Yüz eşitliği kavramını yaygınlaştırmak amacı ile yine dünyada ilk kez futbolcular ve görünür farklılıkları olan bireyler önümüzdeki Pazar günü (11 Mayıs) sahaya beraber çıkacaklar.

Bu açıdan bakıldığında iki kurum ‘yüz eşitliği ve spor’ bağlamında dünya tarihine geçmiş olacak:

-Kocaelispor şampiyonluğunu yüzleriyle mutlu olan çocuklarla birlikte kutlayacak!