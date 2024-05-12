Ali Murat Hamarat

Şampiyonluğa bir kala

Karagümrük biraz daha şanslı olsa bugün puan alabilirdi. Ön tarafında bu kadar etkili isimlerin olduğu bir takımın defans hattı çok yumuşak kalıyor. Kafkas’ın planı iyiydi. Fakat rakip daha becerikliydi… Galatasaray’a gelince… Son haftaların en kötü performansını sergilediler.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda keskin dönemeç… Bir tarafta düşme korkusu yaşayan Fatih Karagümrük, diğer yanda şampiyonluğu kovalayan Galatasaray… Nefesler tutulmuş, Volkan Bayarslan’ın ilk düdüğü bekleniyor.

Tolunay Kafkas, birçoklarının beklediği kadroyu sahaya sürmüş. Kupada rakibini eleyen ev sahibinde gözler Eysseric’te olacak. Takımın dinamosunun yanında kanatlardaki Mendes ve Can’la ilerideki Marcao ligde zor günler geçiren ekibin önemli silahları. Kafkas’ın daha önceki maçlarda olduğu gibi ileride adam adama baskı uygulayıp uygulamayacağı merak ediliyor. İlerisiyle gerisi arasında ciddi fark olan İstanbul ekibi, kâbus görmemek adına puan kovalıyor.

Aslan cephesinde değişen bir şey yok! Alanya deplasmanının ikinci yarısından beri oynayan ilk 11, yine çimlerde yerini almış. Okan Buruk pişmiş aşa su katmıyor, bulduğu formülü daha da mükemmelleştirmeye çalıyor. Son haftalarda görkemli bir performans sergileyen sarı-kırmızılılarda gözler yine olağan şüphelilerde olacak. Ziyech’in çilingirliği, Barış Alper’in yıpratıcılığı, Mertens’in ustalığı ve Icardi’nin azmi tribünlerde yerlerini alan binlerce taraftara güven veriyor. Camiada milyonların gözü stadyumda, kulakları Kadıköy’de olacak!

Dengeli başlayan maçın ilk bölümünde rakip sahada daha çok lider görünürken, ev sahibi de kanatlardan gelmeye çalışıyordu. Marcao’yla Nelsson’un kapışmaları tüm maç sürecek gibiydi. 32’de Ziyech’in sağ ayağıyla şutu kaleyi yalıyordu.

33’te Karagümrük öndeydi. Mendes kendi sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar sürükleyip nefis vurmuştu. 3.5 ay sonra geriye düşen Aslan’ın göstereceği merak konusuydu. 44’te Ziyech müsait durumda çerçeveyi bulamamıştı. Uzatmalarda Mertens’in ortasına kafayı yapıştıran Barış Alper beraberliği getirdikten sonra annesinin fotoğrafını gösteriyordu.

Devre arasına Galatasaray beraberlikle giderken, Fenerbahçe iki farkla öndeydi! Sanki bu maçın ikinci 45 dakikası her şeye gebeydi…

Dengeli başlayan ikinci yarıda iki taraf da uzaktan vuruşlarla kaleyi yokluyordu. Aslan’ın son haftalardaki coşkulu oyunundan eser yoktu. 60’ta yine kanattan etkili gelen ev sahibinde Mendes yakın mesafeden bitiremiyordu. Kötü günündeki Abdülkerim’in pozisyondaki müdahalesi kritikti.

Son yarım saatte baskısını artıran sarı-kırmızılılar üretmekte zorlanıyordu. Özellikle Ziyech’i yer yer üç oyuncuyla kapatan Kafkas, rakibin etkili bir silahını durdurmayı başarmıştı.

70’te lider öndeydi. Barış Alper’in inatçılığıyla Mertens buluşmuştu. Gollerde roller değişmişti. İlkinde asisti yapan ikincisinde bitirmiş, ilkini atan ikincisini attırmıştı!

73’te yine kendi sağından gelen Karagümrük etkili oluyordu. Önce Icardi, ardından Kerem Demirbay’a hayır diyen Sirigu skoru tutuyordu. 83’te skor eşitlenmişti. Rakip savunmanın gerisine sarkan Levent’in pasını Marcao bitirmişti. Pozisyonda rakibi döndüren Abdülkerim hatalıydı. Son bölümde onun yerine Davinson’un girmesi kimseyi şaşırtmamıştı.

90’da Cimbom yine öndeydi. Barış Alper’in sürüklediği akını rakip savunma uzaklaştıramıyor, Berkan soluyla fileleri buluyordu. Kimi taraftarın ıslıkladığı, beğenmediği solak orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı formayla ilk lig golünü atmıştı. Kim bilir bu gol, şampiyonluğun habercisiydi. Hakemin son düdüğü liderin altı puanlık avantajını koruduğunu söylüyordu.

Karagümrük biraz daha şanslı olsa bugün puan alabilirdi. Ön tarafında bu kadar etkili isimlerin olduğu bir takımın defans hattı çok yumuşak kalıyor. Kafkas’ın planı iyiydi. Fakat rakip daha becerikliydi… Galatasaray’a gelince… Son haftaların en kötü performansını sergilediler. Sezonun en çok gelişme kaydeden oyuncusu Barış Alper’in azmi, Mertens’in çilingirliğiyle virajı almasını bildiler. Bir sonraki sınavları malum Fenerbahçe derbisi. Haftaya buluşalım haftaya!