Sanat eserini nasıl ödünç aldım?

Ömür Şahin KEYİF - Linlithgow / İskoçya

Bu sevimli İskoç kasabasından eve, elimde ödünç bir sanat eseriyle dönüyorum. Şaşkınım. Önümüzdeki iki ay boyunca, Glasgowlu sanatçı Nicola Atkinson’a ait eseri duvarımda misafir edeceğim.

Multidisipliner sanatçı Nicola Atkinson, Güzel Materyaller: Kaplar (Beautiful Materials Vessels) projesi kapsamında, geçen hafta buluştuğu izleyicisine birer eser emanet etti. İskoçya’nın başkenti Edinburgh yakınlarında Linlithgow kasabasında bulunan Burgh Halls Galeri’de bir araya geldiğimiz Atkinson, bu sıra dışı fikrin, eserlerinin sadece mekânla değil, kişiler ve onların yaşamlarıyla da ilişki kurması isteğinden kaynaklandığını söylüyor. Kişilerin eserin bir mekanizması haline gelme fikrini seviyor Atkinson. Ona göre eserin var olmasının koşulu izleyicinin orada olması.

Fotoğraf: Jim Payne

Günümüzde ortalama bir ziyaretçi sanat eserinin karşısında 28 saniye geçiriyor. Atkinson ise bir eserini aylar süren bir çalışma sonunda tamamladığını belirtiyor. ‘Peki ziyaretçiler burada ne kadar zaman geçirecekler’ diye soruyor Atkinson. Ve yanıtlıyor: “Bugün buradaydım, insanlar sergiyi iki dakikada gezdiler. Bu insanların sanata nasıl baktığına dair bir eleştiri değil. Fakat eseri, evinizde, gündelik hayatınızın içinde gördüğünüzde sizde daha kalıcı bir etki bırakma ihtimali yüksek.”

FATURALAR SANATA KARŞI

Onun için izleyicinin eser ve sanatçıyla kurduğu bağ önemli. Eseri ödünç almakla satın almak arasındaki farkı da bu bağlamda anlatıyor: “Bir eseri ödünç aldığınızda, onu gündelik yaşamınızın karşısına koyuyorsunuz. Doğalgaz faturanızın, su faturanızın, yiyeceğiniz yemeğin; ona ev hayatınız bağlamında bakıyorsunuz, ama ödünç aldığınızda ona her baktığınızda, sanatçıyla olan ilişkinize geri dönüyorsunuz… İnsanlar eseri ödünç aldığında sanatçıyla ve diğer ödünç alanlarla bir bağ kuruyor… ”

ESER GERİ GELMEZSE

Atkinson’a ‘peki ya eseri geri getirmezlerse’ diye soranlar da olmuş. Verdiği yanıt gülümsetiyor: “Eseri geri getireceklerinden nasıl emin olabiliyorsun, dedi biri. Dedim ki o zaman bu onların arkadaşlarına anlatmaları gereken bir hikâye olur; bu eseri ödünç aldım ama geri götürmedim demek zorunda kalırlar…”

Nicola Atkinson

OTOBÜS DURAĞI ESERE DÖNÜŞTÜ

13 bin 500 nüfuslu Linlithgow, adını bile duymamış olmanız muhtemel küçük bir kasaba. Ancak bizim Türkiye’de alışık olduğumuz kırsal alandan çok farklı. Tarihi kalesi, sanat galerileri, kitapçısı, sergi salonlarıyla, kasaba sanatla yaşıyor. Bugüne kadar 145 kamusal sanat eseri yaratan Atkinson’un yeni projesi de bu karakterin parçası olmuş. Kasaba meydanındaki işlek otobüs durağını da bir sanat eserine çevrilmiş. Sergi salonunun penceresinden de görülen bu durak, 24 transparan resme ev sahipliği yapıyor. Galeri penceresinden net şekilde görülen durak, iç ve dış mekânı birbirine bağlıyor ve serginin sınırlarını genişletiyor.

Fotoğraf: Gary Baker

GİYİLEBİLİR SANAT

Proje kapsamında izleyici, sadece sergiyi gezip eser ödünç alarak, dışarıdaki durakta bekleyerek değil eseri giyerek de sanatın parçası haline gelecek. Atkinson, Ağustos ayı içinde de izleyicisiyle buluşup onlara proje kapsamında yaptığı giyilebilir eserleri emanet edecek.

OYUNCALAR SERGİDE

Sergi, Atkinson’un üst üste jörjet ve kadife malzeme üzerine yaptığı ‘kap’ resimlerinden oluşuyor. Kaplar sanatçının kariyerindeki seramik geçmişine de gönderme yapıyor. Projenin bir kısmını da Atkinson’un kadife malzeme üzerine yaptığı ölçekli resimler oluşturuyor. Bu resimler yine Atkinson’un yaptığı minyatür galerinin içinde sergileniyor. “Artık tüm dünyayı telefonlarımızda minyatür halinde görebiliyor olmamız bana ilginç geliyor” diyor Atkinson ve ekliyor: “Bu yüzden galeride, insan boyutundan büyük kapların yanında, galerinin bir ölçekli maketini sunmanın ilginç olacağını düşündüm. Bu maketin içinde kendinizi dev gibi hayâl edebiliyorsunuz — minik kadife kap resimleriyle çevrili duvarların arasında dolaşan bir dev…” Tabii İstanbullu koleksiyoner ve fotoğraf sanatçısı Ulaş Şentürk’ün oyuncakları için durum farklı… Atkinson, etkinlik sırasında bir araya geldiği Şentürk’le birlikte figürleri fotoğraflıyor ve ona da bir eserini emanet ediyor…

Bugüne kadar İsveç, ABD ve Birleşik Krallık’ta yarım asırdır eser veren Atkinson’a göre “Sanatla ilgili en muhteşem şey, onunla ne şekilde zaman geçireceğinize dair ihtimallerin sonsuz olması…” Eserin bir başı ve sonu yok, her an ona geri dönmek mümkün. Atkinson’un eseri şimdi salonumun duvarında, gündelik yaşamımın bir parçası. Beni her gün bu ihtimallere ve sanatçıya döndürüyor. Yolu düşenler için sergi 21 Eylül’e kadar devam ediyor. Atkinson ödünç eserleri ise 20 Eylül’de Burgh Hall’da teslim alacak.