Sanat lüks değil ihtiyaçtır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de Avrupa Sosyalist Partisi’nin çağrısıyla toplanan Avrupa Birliği Konseyi’ne hazırlık liderler toplantısında, ardından Berlin’de Avrupa Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kongresinde demokrasiyi savunan etkili konuşmalar yaptı, ayakta alkışlandı. Avrupa Birliği’ne katılım hedefini açıklayan CHP’nin iktidar yolculuğunda kültür ve sanatı öncelikli bir alan olarak değerlendirmesi gerekiyor. İnsan hakları ve demokrasi ideallerinin savunucusu AB’nin kültür-sanat alanında oluşturduğu kurumlar ve gerçekleştirdiği projeler saymakla bitmez.

Avrupa Komisyonu’nun 2021-2027 yıllarında kültürel ve yaratıcı sektörleri desteklemek amacıyla oluşturduğu ‘Yaratıcı Avrupa’ (Creative Europe) programında AB ülkesi olmayan ülkeler de var (Avrupa Ekonomik Bölgesi, AB üyeliği için bekleyen aday ülkeler ve Avrupa Komşuluk Programına dahil ülkeler belirli koşullar çerçevesinde bu programdan yararlanabiliyor) ama Türkiye katılmıyor. Nedeni programın adı mı (malum ‘yaratıcı’ sözcüğüne tahammülü yok iktidarın; Allahtan başka yaratıcı olamayacağı için). Sinemamız için ciddi bir darbe oldu bu. Daha önce Avrupa Ortak Yapım Fonu’ndan yararlanabilen yapımcılarımız, bu fon ‘Yaratıcı Avrupa’ kapsamına alındığı için artık yararlanamıyor bu destekten. ‘Yaratıcı Avrupa’ çalışmalarını üç başlık altında gerçekleştiriyor: Sinemayı da içeren odiovizüel sektörlere verilen destekler MEDYA, diğer yaratıcı sektörlere verilen destekler KÜLTÜR, farklı sektörler arasında işbirliği ve gazeteciliğe ilişkin destekler SEKTÖRLERARASI adlı birimler tarafından yönlendiriliyor. Üç birimin 2021-2027 bütçesi 2.44 milyar Euro’dan oluşuyor.

ANNA LİNDH FORUMU

Avrupa Birliği, üyesi olmayan Akdeniz ülkeleri ile işbirliğine özel bir önem veriyor. Bu amaçla 2005 yılında kurulan Anna Lindh Vakfı (ALF), çeşitli projeler ve forumlarla Avrupa-Akdeniz ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Vakıf, demokrat kimliği ile tanınan ve ırkçı bir katil tarafından öldürülen İsveç’in Dışişleri Bakanı Anna Lindh’in adını ölümsüzleştiriyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ALF’in başkanlığını Ürdünlü Prenses Rym Ali yapıyor, Genel Merkez ise İskenderiye’de. Üye ülkelerde Vakıf üyesi sivil toplum üyelerinin oluşturduğu ‘Ulusal Ağ’ların koordinatörleri genelde üyeler arasında yapılan seçimle belirleniyor, otoriter kimlikleri ile tanınan ülkelerde ise koordinatörler Dışişleri Bakanlıkları tarafından belirleniyor. Türkiye hangi grupta tahmin edebilirsiniz her halde!

Anna Lindh Vakfı bu yıl Avrupa-Akdeniz bölgesinde diyaloğun geliştirilmesini hedefleyen bir Forum düzenledi. 18-20 Haziran 2025 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleşen Forum’a Kültürlerarası Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı kimliğimle konuşmacı olarak davet edildim. 43 ülkeden 800’ün üzerinde davetli Forum’un açılış ve kapanış programlarının yanı sıra, 100’e yakın oturuma konuşmacı ya da izleyici olarak katıldı. Ülkemizden de yirmiye yakın sivil toplum temsilcisi geldi Tiran’a. İstanbul, İzmir, Gaziantep, Sinop, Uşak, Çorlu, Eskişehir, Ankara’dan gelen arkadaşlarla görüş alışverişinde bulunduk oturum aralarında (karşılaşamadığım arkadaşlar da olmuştur mutlaka, kusura bakmasınlar). Türkiye koordinatörlüğünü kültür-sanat yerine gençlik ve gönüllülük projeleri gerçekleştiren iki derneğin yapması ortak bir eleştiri konusuydu. Kapanış günü, farklı ülkelerden 15 sanat etkinliği sergilendi, Tiran Operası’nda ve kentin en büyük alanı İskender Bey Meydanında. Keşke Türkiye de bir sanat etkinliği ile temsil edilebilseydi… ALF Forumu’nun katıldığım en başarılı uluslararası etkinliklerden biri olduğunu söylemeliyim. Farklı ülkelerin sivil toplum kuruluşları ile verimli diyalogların kurulduğu Forum içerik açısından doyurucu, organizasyon açısından başarılıydı.

Konuşmacı olarak davet edildiğim ‘Kültür aracılığı ile Akdeniz Gençliğinin Birlikteliğinin Sağlanması’ başlıklı oturumda, İspanya’dan ‘Kültür Çözümlemeleri’ örgütü eş genel sekreteri Celia Rayas, Fas Felsefe Evi’nin direktörü Housni Zbaghdi, Brüksel Üniversitesi’nde Kültür Politikaları hocası Naima Chikhi, Kıbrıs Sosyal Inovasyon Merkezi Kültür ve Sanat birimi yöneticisi Vaggelis Gettos ile birlikteydik. Oturumda konuştuklarımızı bir başka yazıya bırakarak, Forum’u gerçekleştiren kurumlara teşekkür etmek itiyorum. Tirana Belediyesi ile Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Forumun, Arnavutluk’un Avrupa Birliği üyeliği sürecine ciddi bir katkı sağladığını söyleyebilirim. Zaten, bu yılın Akdeniz Kültür ve Diyalog Kentlerinden biri olarak seçilmişti Tirana. Kent, müthiş bir gelişme içinde. Geleneksel kültürü ile çağdaş kültürü buluşturan bir gelişme bu. Bir yanda, Bakanlıkların barındığı geleneksel yapılar, öte yanda kapitalizmin mabetleri gökdelenler… Avrupa-Akdeniz Forumu, Ortadoğu’daki çatışmanın en yoğun günlerine rastladı. Doğal olarak tüm konuşmacılar İsrail saldırganlığına karşı suskun kalan Avrupa liderlerini eleştirdiler. Anna Lindh Başkanı Prenses Rym Ali’nin ırkçılığı ve ayrımcılığı lanetleyen konuşması etkileyiciydi. Arnavutluk’un Ekonomi, Kültür ve Inovasyon Bakanı Blendi Gonxhja da konuşmasında demokrasiyi ve insani değerleri savunmanın öneminden söz ederek, “Bizler farklı kültürlerin oluşturduğu hibrit toplumların çocuklarıyız, bir arada yaşamanın değerini biliyoruz” dedikten sonra kültürün önemini şu sözlerle vurguladı: “Kültür lüks değil, bir gerekliliktir”. CHP’li yöneticilerin de bunun farkına varacağı günler uzak değildir umarım.