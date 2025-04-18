Sanat tutkusunun karanlık sokakları

Irmak ADA

Yavuz Ekinci, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden biri. Daha önce birçoğuyla ödüle layık görüldüğü “Meyaser’in Uçuşu”, “Sırtımdaki Ölüler”, “Bana İsmail Deyin”, gibi öykü kitapları ve “Tene yazılan Ayetler”, “Cennetin Kayıp Toprakları” gibi romanlarıyla adından söz ettirmiş, çağdaş edebiyatımızda önemli bir yer edinmiş bir yazar. Ekinci’nin son romanı “Aziz” de 2025 yılının ilk çeyreğinde Everest Yayınları tarafından okurla buluşturuldu.

Roman, hırslı bir koleksiyoner olan Aziz Mirzade’nin, ünlü ressam Timur’un intiharının onuncu yıl dönümünde, onun ölümünden kısa süre önce Dante’nin İlahi Komedya’sını yeniden yorumlayarak ortaya koyduğu üç eseri –tuvale resmedilmek yerine sanatçı dışında kimsenin kimliğini bilmediği üç farklı insanın sırtına dövme olarak işlenmiş eserler– bulma çabasını konu alıyor. Timur’un kayıp eserleri üzerinden Cennet, Cehennem ve Araf temaları derinlemesine işlenirken, Aziz’in bu kayıp sanat eserini bulma çabası, insan hayatı ile sanat arasındaki karmaşık ilişkinin altını çiziyor.

“İnsanın bir konunun haklılığına gönülden inanmasından daha güçlü bir duygu yoktur. İnanıyorsanız sizi ne ahlak değerleri ne dinin yasakları ne de yasalar durdurabilir. İnanan birini ancak ölüm, yolundan alıkoyabilir,” diyen Aziz, roman boyunca yaptığı tüm eylemlerin temeline bu inancı yerleştiriyor. İnancın ve tutkunun ahlak, din ya da yasaların ötesinde nasıl bir güç oluşturduğunu vurguluyan roman bu yönüyle de yalnızca resim sanatı üzerine bir kitap olmaktan çıkarak evrensel bir temaya değiniyor.

Ekinci’nin yalın ama derin anlatım dili, okuru içine çeken ve düşündüren bir atmosfer yaratmakta oldukça başarılı. Yazarın üslubu, grotesk öğelerle bezenmiş ve absürdlüğün gerçeklikle iç içe geçtiği bir dünya sunuyor; böylece roman, hem sanatsal hem de felsefi alt metinleriyle okurun ilgisini talep ediyor. Aziz Mirzade, yalnızca bir koleksiyoner olarak değil, aynı zamanda kendi iç dünyasında çatışmalar yaşayan, inanç ve tutku arasında gidip gelen bir figür olarak öne çıkıyor. Onun, ressam Timur’un kayıp eserlerinin peşine düşmesi, bireysel trajediyi evrensel bir sorgulamaya dönüştürürken, insan yaşamı ile sanat eseri arasındaki ince çizgiyi ustalıkla ortaya koyuyor.

“Aziz” ile postmodern anlatım teknikleri ve derin psikolojik çözümlemeleri bir araya getiriyor Yavuz Ekinci. Öte yandan iki yüz sayfalık bir metne tüm bunların yanı sıra heyecanlı, karakterin sık sık tehlikelerle karşı karşıya geldiği bir gerilim de iliştirmeyi başaran yazar, romanın temposunu sürekli canlı tutuyor.

“Aziz” sıradan bir roman olmanın ötesinde, sanatın, tutkunun ve insanın kendi iç dünyasıyla yüzleşmesinin ele alındığı ve anlatım biçimiyle okurunu da düşünsel bir aktiviteye zorlayan bir eser. Yavuz Ekinci, okurlarına sanatı, inancı ve varoluşu yeniden yorumlatan cesur bir anlatı sunarken, modern hayatın çelişkileri arasında kaybolan insan ruhunun da bir resmini çiziyor.