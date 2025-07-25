Sanat ve dayanışma ‘Yıldızların Altında’ buluştu

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Müzik, Kültür, Sanat ve Halk Oyunları Derneği iş birliğiyle Kaleiçi Konserleri kapsamında düzenlenen Yıldızların Altında Türk Sanat Müziği Konseri Sığacık Kaleiçi’nde müzikseverlerle buluştu.

Gecede konuşan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen günlerde belki de Seferihisar tarihinin en büyük yangınını yaşadık. Çok kötü günler geçirdik ama sivil toplumuyla, özellikle TEMA ile, Kent Konseyi ile, belediyemizle çok güzel kampanyalarla bu yanan yerlerin hepsini eskisinden çok daha güzel bir hale getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada kuşa, aşa hep birlikte sahip çıkacağız. Her şey çok güzel olacak.”