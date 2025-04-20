Sanatçının ömrü saraylardan uzundur

Etki Can Bolatcan

İktidarın 19 Mart’taki yargı darbesine karşı gelişen halk hareketinde, sanatçıların tutumları da önemli bir tartışma konusu oldu. Kimi sanatçılar sessiz kaldığı için tepki görürken, ses çıkaran, sokağa çıkan, hatta gözaltına alınan da birçok isim oldu.

Oyuncular Şebnem Sönmez, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Canberk Gültekin ile sanatçıların toplumsal olaylardaki duruşunu, yaşanan siyasi gelişmelere dair fikirlerini ve sektörde yaşadıkları sorunları konuştuk.

Şebnem Sönmez " İnat umuttan üstündür. İyi, güzel ve doğruya inatla yürümek gerek. Böyle bir yürüyüş kendi gücünü yolun sonunda bulur kanımca. Sanatçı hakikatle ilişkisini sağlam tuttukça zaten halkın içinde. Başka nerede olacak? Hakikatle bağı sağlam olmayan ise sarayların ömrü kadar ziyafette olabilir" derken Cem Yiğit Üzümoğlu "Bu memleket bizim. Bu memleket hepimizin. Yarın birlikte aynı masaya oturabilmeli, eleştirip gülebilmeli, birlikte inşa sürecini yönetmeliyiz. Her zaman hoşgörüden ve anlayıştan yana bir tavır takınmayı doğru buluyorum, bize fiilî zarar vermeyenler için" dedi.

Canberk Gültekin ise " "Bu hayatta bir sanatçının tek önemsediği şey sanatı olsa bile, o sanatı daha iyi ve özgürce icra edebilmesi için yanlışlara karşı ses çıkarması gerekiyor. Bugün sanatçı bireyin korktuğu şeyler ancak bugün birlikte ses çıkarılarak aşılabilir. Bugün yanlış olana itiraz edilmedikçe yarın itiraz edecek fırsatımız da olmayabilir" dedi.

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OYUNCU ŞEBNEM SÖNMEZ: İNAT KURTARIR BİZİ!

Benim nezdimde dev bir yengecin kıskacında duruyor sanatçılar anlayacağınız. Net olarak saf seçene de bakıyorum, ses çıkaramayana da. Sessiz kalanların tümünün yandaş olduğunu düşünmüyorum. Bu böyle bilinsin isterim. Safını belli edenlerin ise peşinen ödediği bir bedel olduğunu ta kalbimden biliyorum. Hangi tarafı seçerse seçsin mutlaka bir bedeli vardır. Sarayı seçen de sokağa âşık olan da bir bedel ödüyor. "Sanatçı ne yapmalı?" diyorsunuz ya! İnsan ne yapmalı? Soru bu. Neyi seçersek oyuzdur. Sanatçılardan öne çıkıp ses çıkarmalarını isteyenler de mobbing yapıyor, "sesini çıkarma, işin devam etsin" diyen patron da.

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OYUNCU CANBERK GÜLTEKİN: YAN YANA GELDİKÇE KORKULARIMIZI YENEBİLİRİZ

"Bu hayatta bir sanatçının tek önemsediği şey sanatı olsa bile, o sanatı daha iyi ve özgürce icra edebilmesi için yanlışlara karşı ses çıkarması gerekiyor. Bugün sanatçı bireyin korktuğu şeyler ancak bugün birlikte ses çıkarılarak aşılabilir. Bugün yanlış olana itiraz edilmedikçe yarın itiraz edecek fırsatımız da olmayabilir."

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OYUNCU CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU: SOKAK BİZİM EVİMİZ

Bu yolu yürüyoruz. Ülkemizin daha iyi, adil, eşit, huzurlu, yeşil, renkli ve sevgi dolu bir yer olabilmesi için. Bütün bunlara karşı olan insanlara karşı sesini çıkarmayan insanlara dair zaten söyleyebileceğim bir şey yok. Ama unutmamak gerekiyor. Bu memleket bizim. Bu memleket hepimizin. Yarın birlikte aynı masaya oturabilmeli, eleştirip gülebilmeli, birlikte inşa sürecini yönetmeliyiz. Her zaman hoşgörüden ve anlayıştan yana bir tavır takınmayı doğru buluyorum, bize fiilî zarar vermeyenler için.