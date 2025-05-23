Sanatın kalbi 400 eserle Bornova’da attı

BirGün EGE

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen Seramik ve Çini Sergisi, Peterson Köşkü yanı Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi’nde açıldı. Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği sergide, deneyimli eğitmenler Şafak Akçura ve Hülya Gül’ün yürüttüğü atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin 400’e yakın özgün eseri yer aldı.

Şafak Akçura’nın atölyesinde eğitim gören 99 öğrenci, serbest konulu çalışmalarını sergilerken; Hülya Gül’ün atölyesinden 98 kursiyer ise yaş gruplarına göre iki ayrı kategoride üretim yaptı. Çocuk kursiyerler serbest çalışmalarıyla, yetişkinler ise “oyun” temalı eserleriyle dikkat çekti.

Sergiyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Burada yalnızca seramik ve çini değil, aynı zamanda sabır, emek ve yaratıcılık görüyoruz. Bornova’da sanatla iç içe bir yaşam kültürünü hep birlikte inşa ediyoruz. Her yaştan yurttaşımıza hitap eden bu kurslarla, sanatı herkesin hayatının bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.