Sanatının serveti yoksulları doyuracak: Sesim isyankâr ve ateşli

Işıl ÇALIŞKAN

Bazı müzisyenler vardır; şarkıları dilden dile dolaşır, bir kez duyuldu mu yıllarca peşinizi bırakmaz. Müziğinin yanı sıra duruşuyla da hafızalara kazınır. İşte Selda Bağcan o isimlerden. Yetmişlerin asi ruhunu, 80 Darbesi’nin karanlığını, hapisliklerin paslı kapılarını göğüsleyen yine de sazını bırakmayan inadın adı o…

Şimdi o inadı, o isyanı başka bir yola döküyor Bağcan. Kendi adını taşıyan bir vakıfla sürdürüyor yolculuğunu: Selda Bağcan Vakfı. Sahneden hayata uzanan bir el bu: İhtiyaç sahibi öğrencilere burs, SMA’lı çocuklara umut, sokaklarda başıboş dolaşan canlara yuva olmak için. “Bir yerinden tutmam lazım” diyor ve ekliyor: “Çünkü bir yanda milyonlarla sahneye çıkanlar, bir yanda aç yatan insanlar var.” Mesele para değil onun için, hiç olmadı. “Benim kazancım manevi olsun. İnsanlar açken, ben istiflemenin peşine düşemem” diyor.

Selda Bağcan’ınki, yarım asırdır süren bir yolculuk. Müziğin, vicdanın, adaletin izini süren bir hikâye. Sazıyla, sözüyle, hâlâ meydanlarda. 50 yıldır, “Adaletin Bu mu Dünya?” diye haykıran usta müzisyenin sesi, bu kez bir vakfın çatısında da çınlıyor.

Bağcan ile çocukluk yıllarından günümüze uzanan müzik yolculuğunu ve Selda Bağcan Vakfı’nın çalışmalarını konuştuk.

Van’da başlayan bir çocukluk… Fen Fakültesi’nden sahnelere uzanan bir yolculuk… Sizi müzikle buluşturan ilk kıvılcım neydi?

Benim ailem zaten müziğin hep içindeydi. Babam veteriner hekim olmasına rağmen birçok enstrüman çalardı. Babam, 1913’te Manastır’da doğmuş; 1914’te, 1. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye göç etmişler. O sırada Balkanlar’dan 2 buçuk milyon Türk gelmişti. Bizimkileri Manisa Turgutlu’ya yerleştirmişler. Babamın o sıradaki yan komşusu flüt çalarmış. Oradan duymuş, bütün enstrümanları çalmaya başlamış. Saksafondu, akordiyondu, aklına ne gelirse… O da Ankara Veteriner Fakültesi’nden mezun. Anadolu’nun pek çok kentini dolaşmışlar. Annem de öğretmen. Her yerde bir çocuk yapmışlar. Ben de Muğla’da doğmuşum ama bir yaşında Van’a gittim. Beş yaşında da babam beni notalarla, mandoline başlattı. Düşünebiliyor musun?

Bütün kardeşlerim müzisyendir. Çünkü müzikal bir aileye sahibim, babadan geliyor.

Sonra babam ölünce Ankara’ya geldik. Biz Van’da ancak on gün kalabildik. Babamın öldüğü evden çıktık. Annem herhalde çok aşıktı, o eve bir daha girmedi. Sonra Kurtalan Ekspresi’ne binerek Ankara’ya geldik. Çoluk çocuk teyzemin yanına yerleştik. Teyzem de o sırada biyoloji öğretmeni. Kocası da o dönemde Sağlık Bakanıydı. Bizi, Çankaya’da oturdukları evin alt katına yerleştirdiler. Teyzem bize kol kanat gerdi, sağ olsun. Teyzem sonra bize bir ev aldırdı. Turgutlu’daki araziler satıldı. Sonra hayat Ankara’da devam etti ama benim bütün kardeşlerim orkestra kurdular. Hepimiz gitar çalıyoruz. Kardeşlerim orkestra kurdular, gece kulüpleri açtılar. Önemli orkestralarda çalıştılar. Yıllar sonra kardeşim bana aranjmanlar da yaptı, Özgürlük ve Demokrasi’yi Çizmek albümünde. Besteler benimdi ama aranjmanları o yaptı. Böyle bir müzikal ailenin içinde doğduğum için her şey çorap söküğü gibi gitti.

Müziği meslek olarak seçme kararınızın ardında nasıl bir motivasyon yatıyordu?

Ben Fen Fakültesi’nin Fizik Bölümü’nde okurken de müzikle iç içeydim. Gazinolarda da çalıştım. Halkın geldiği bahçeler vardı; Zeki Müren gibi o zamanın en ünlü şarkıcılarının sahne aldığı… Luna Park gibi yerlerdi bunlar. 15 yaşındaydım. Kardeşlerimin kurduğu orkestralarda solistlik yapardım. Dönemin popüler, ünlü parçalarını söylerdim. Çok ilgi çektik biz Ankara’da. O sırada İtalya’da Rita Pavone vardı, “küçük şarkıcı” diye anılıyordu. Ben de Türkiye’de Rita Pavone’nin muadili gibi, Ankara’da “Küçük Selda” diye ünlü oldum.

Orta sondaydım o zaman. Lise bitti, fakülteyi kazandım. Fakültenin son sınıfında ilk plağı yaptım: Sivas Ellerinde Sazım Çalınır ve Tatlı Dillim. Arka yüzlerinde ise Mapushanelere Güneş Doğmuyor vardı. O dönemde 45’lik plaklar vardı. Bu iki plak aynı gün çıktı: 15 Temmuz 1971. Çok sattığı için artık geri dönüşü olmayan bir yoldaydım ben. Hemen İstanbul’a yerleştim. Bir de film teklifi aldım, film çevirdim. Artık şöhretin getirdiği ne kadar avantaj varsa onlar kullanıldı, yapıldı. Gazinolarda sahneye çıktım. Zeki Müren’in, Müzeyyen Senar’ın alt kadrosunda sahne aldım.

Peki o şöhretin getirdiği zorluklar yaşadınız mı?

Solcu olduğum için 1975-76’da yollar ayrıştı. Orada da devrimci-protest şarkıcı oldum. 80 Darbesi’nde hapislere düştüm, yargılandım. 1977’den başlayan yargılamalar oldu. Konserlerde söylediğim şarkılarla ilgili. Olumsuzluğu bu, yoksa ben şöhretimden çok memnundum.

Peki, o şöhretin getirdiği zorlukları yaşadınız mı?

Şöhretin kendisiyle bir derdim olmadı, hatta açık söyleyeyim, şöhretimden memnundum. Ama solcu olduğum için 1975-76 yıllarında yollar ayrıştı. O noktada devrimci, protest bir şarkıcı kimliğine büründüm.

80 Darbesi’yle birlikte hapisler, yargılamalar başladı. Aslında bu süreç 1977’de konserlerde söylediğim şarkılar yüzünden açılan davalarla başlamıştı. Olumsuzluk buydu ama bunun dışında şöhret bana yük olmadı.

Bu süreçte yaşadığınız baskılar size ne öğretti?

Hayatın gerçek yüzünü gösterdi bana. Üç kez hapse girdim, madalyonun öteki yüzünü de görmüş oldum. Herkesin bir kez hapse girmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle hâkimlerin, savcıların… Bir günlüğüne de olsa mahpusların yaşadığını görmeliler. İnsanlar orada neler çekiyor, ancak o zaman anlayabilirler.

Hapisteyken hep bunu düşünürdüm. Amerika’da böyle bir dizi yapılmış mesela; hâkimler ve savcılar suçlu gibi kılık değiştirip cezaevine giriyor, sistemi içeriden gözlemliyorlar. Ben yıllar önce bunu söylerken kimse konuşmuyordu. Şimdi orada yapılıyor.

MÜZİK, TOPLUMSAL HAFIZAYA ADETA MIH GİBİ ÇAKILIR

“Canımı Yakanlar Baktı Dumana” türküsünü Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenlere adadınız. Müziğin toplumsal hafızadaki yerini nasıl tanımlarsınız?

Müzik, toplumsal hafızaya mıh gibi çakılır. Sivas’taki katliam olacak deseler, inanmazdım. "Orada insanları yakacaklar" diye biri söylese, aklım almazdı. Ama oldu… Bakın, Nesimi 1200’lü yıllarda yaşamış bir ozan. Çok sevdiğim bir anonim türkü vardır: “Har içinde biten gonca güle minnet eylemem.” Bu, 800 yıl sonra hâlâ söylenen bir türkü. Müziğin nasıl bir hafıza taşıyıcısı olduğunu bundan daha iyi ne gösterebilir? Pir Sultan Abdal desen, 400 yıllık deyişleri bugün bile dillerde. Toplumsal olaylar, acılar, isyanlar… Eğer müzik onları hafızaya mıh gibi çakmasa, biz nasıl hatırlayacağız? Müziğin yeri tam da burada işte. Burada.

Bağlamayı gitarla, curayı basla buluşturarak Anadolu Rock’ın öncüleri arasında yer aldınız. Bu sentezle neyi anlatmak, neyi aşmak istediniz?

Aslında benden önce Cem Karaca ve Barış Manço bu yolda adım atmıştı. Ben de onların izinden gittim. O dönemde Kardaşlar, Dadaşlar gibi gruplar vardı — ki aynı müzisyenler bir oraya bir buraya gidip geliyordu zaten. Bazen bana kızıp onlara gidiyorlardı, bazen onlara kızıp bana geliyorlardı! (Gülüyor)

Farkında olmadan ne kadar güzel şarkılar yapmışız... Mesela dünyada ses getiren albümüm İnce İnce Bir Kar Yağar, 1976’da Kardaşlar’la birlikte yapıldı. Hâlâ dünyayı dolaşır o şarkı. Ama inanın, bu sentez çok da bilinçli bir tercih değildi. O dönemin ruhu, müzisyenlerin üretkenliğiyle ortaya çıktı.

Ben sadece şarkıları, repertuvarı getirdim; ama ortaya müthiş bir birliktelik çıktı, özellikle Kardaşlar’la kurduğumuz. Moğollar, Kardaşlar, Dadaşlar... Hepsi ayrı bir dünya.

Dünyanın dört bir yanında dinleyici kitlesine sahipsiniz. Bir dilde söylediğiniz bir şarkının farklı dillerde yankı bulmasının ardında sizce nasıl bir anlam yatıyor?

Bunun temelinde evrensel duygular yatıyor. Dış basında da sık sık şöyle yorumlar yapılıyor: “Sözlerini anlamasak da tüylerimiz diken diken oluyor. Ne söylediyse katılıyoruz.” Çünkü müzikte asıl önemli olan, duyguyu karşı tarafa geçirebilmek. Bir İspanyol eleştirmenin söylediği bir cümle beni çok etkilemişti: “Selda Bağcan, Osmanlı’da çölde az bulunan vaha gibidir.” Şarkılarımın farklı coğrafyalarda yankı bulmasının en büyük nedeni, içtenlik ve samimiyetle söylenmiş olması.

Times Dergisi’nin “Dünya Müziği’nde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alıyorsunuz. Bu sizin için ne ifade ediyor?

2008 yılında Times dergisinde yayınlanan bu listede adımı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadım. Açıkçası hiç beklemiyordum. Haberi bana bir arkadaşım gösterdi ve listeyi görünce gözyaşlarına boğuldu. O kişi, yakın arkadaşım Seyyal Taner’di. Ben ağlamadım ama o gözyaşlarını tutamadı.

1976 yılında çıkardığım Anadolu rock albümüm, 2006’da İngiltere’de yeniden yayınlandı. Aslında müziğimin yurtdışında popülerleşmesi de bu albümle başladı. Albümde İnce İnce Bir Kar Yağar, Yaz Gazeteci, Mehmet Emmi ve Yaylalar gibi şarkılar yer alıyordu. Zamanla bu şarkılar farklı dillere çevrilerek dünyaya yayıldı. Yaylalar İspanyolca, Yaz Gazeteci ise İbranice söylendi.

Özellikle İnce İnce Bir Kar Yağar büyük ses getirdi. Amerika’da birçok sanatçı bu şarkıyı mixledi. Brooklynli hip-hop sanatçısı Mos Def de The Ecstatic adlı albümünde yer alan “Supermagic” parçasında bu türküyü kullandı. Şimdi bir o söylüyor, bir ben... Üstelik izin almadan yapmışlar ama benim için sorun değil, helal olsun. Bu şarkıların ünlenmesiyle dünya bana kapılarını açtı. Şarkılarım farklı coğrafyalarda remixlenerek yeniden hayat buldu. Hâlâ görünce şaşırıyorum ve bu ilginin giderek büyümesi beni çok mutlu ediyor.

Siz kendi hikâyenize nasıl bir isim koyardınız peki?

Ne diyeyim? “Ben bir şahaneyim” dermişim… (gülüyor) E, vallahi çok memnunum tabii ki geldiğim durumdan. Hapislikler falan geride kaldı. İyi ki de yaşanmışlık olmuş. İyi ki de o dünyanın yüzünü de gördüm diyorum. Şimdi cezaevine girenler için de son derece üzgünüm tabii ki. Yok yere giriyorlar. Beni de yanlışlıklarla dolu bir komedya olarak içeri attılar. Hep bir yanlış anlaşılmadan oldu. Tüm bunlar bir belgeselde anlatılacak.

SESİM İSYANKÂR, ATEŞLİ VE DRAMATİK

Gençler sizi neden seviyor sizce?

Şarkılardan… Bir de ben çok mütevazıyım. Ayrıca yarı çıplak sahneye çıkmıyorum (gülüyor). Onlar da kendi yolunda gidiyor, bu tarz Amerika’dan yayıldı ama bana göre değil. Bir de duruşumdan dolayı seviyorlar. Sesim zaten bambaşka bir ses. Kimsede olmayan, duyulduğu anda “Aa, bu Selda Bağcan’dır” denilen bir ses. Çok farklı, çok duygulu… Son derece isyankâr, ateşli… Dünyadaki haksızlıklara isyan eden, haykırarak söyleyen bir ses. Ama aynı zamanda dramatik… İçimden böyle geliyor.

Müzisyenler pandemiden bu yana çok kan kaybetti. Müzisyenlerin örgütsüzlük sorunu tam anlamıyla neden aşılamıyor?

Örgütlülük çok önemli. Acilen tüm müzisyenlerin haklarının korunduğu bir sendika kurulmalı. Egolardan dolayı bu sorun aşılamıyor.

Günümüzü en iyi anlatan Selda Bağcan şarkısı hangisi sizce?

Şarkılarımın hepsi benim için çok değerli elbette. Ama bazıları hem duygusu hem de performansım açısından daha özel bir yerde duruyor. Mesela Ağlama Anne... Onu gece yarısı saat 2’de söylemiştim. Aynı gün beş şarkı kaydetmiştik, ama o şarkı içime öyle işlemişti ki hâlâ o kaydı dinleyince o anı hissederim. Ayrılık da var; performans açısından ikinci sırada gelir benim için. Ama bu iki şarkı protest değil.

Günümüzü en iyi anlatan şarkılar derseniz, Adaletin Bu mu Dünya derim. 50 yıldır en çok dinlenen şarkılarımdan biri. Yuh Yuh da öyle. Zaten bu şarkılar mitinglerde de hâlâ çalınıyor. Demek ki bugüne hâlâ ses veriyorlar.

Nasıl bir Türkiye hayal ederdiniz?

İnsanların yatağa aç girmediği bir Türkiye. Ve çocukların okullarda beslenme çantasının dolu olduğu yanındaki arkadaşından utanmadığı bir Türkiye. Her şeyden önce yemek.

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10 ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ

Kendi adınızla bir vakıf kurdunuz. Selda Bağcan Vakfı. Ne amaçla kurdunuz bu vakfı?

Vakfı; ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak, Valilik izni olan SMA’lı çocuklara tedavileri için maddi destekte bulunmak, sokak hayvanlarını koruma derneklerine mama desteği sağlamak, barınak ve aşevi kurmak ve vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmak amacıyla kurduk.

Bir defa bir aşevi açmak istiyorum. İnsanlar orada para ödemeyecek. Sonra hayvanlar için barınaklar açmak istiyoruz. Türkiye’de sokaklardaki hayvanların durumu içler acısı. Bugüne kadar çok sayıda kedi kurtardım ama bu çabaların daha fazla genişletilmesi gerekiyor. Biz sanatçılar olarak çok para kazanıyoruz. Konser ücreti 1 milyondan başlıyor. Asgari ücretin uzun süre 17 bin TL olduğu bir ülkede, bu kadar para kazanıp onları istiflemeyi anlayamıyorum. Milyon dolarları olan sanatçılar varmış, kimlerdir bilmiyorum ama insanlarda biraz vicdan azabı olması lazım. Senin paran var ama millet yatağa aç giriyor. Ekonomi giderek kötüleşti. Bu yüzden ipin bir ucundan tutabilirsem, benim için en büyük kazanç manevi kazanç olacak.

Vakıfta çalışmalar nasıl gidiyor?

Henüz çok yavaş, tabii başlangıç aşamasındayız. Şu anda sadece benim yatırımlarımla dönüyor. Şu an 10 öğrenciye burs veriyoruz. İki görme engelli bireye ise aylık bağladık; bu destek ömür boyu devam edecek. Şimdi vakfı daha iyi tanıtacağız ve çalışmalarımızı büyüteceğiz.

Not: Yorumcu Dergi’den alıntıdır.