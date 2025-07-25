Sanatla sonsuzluğa

Merve EGE

“Sanat nedir?” Bu soruya belki sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen bir sürü insan maruz kalmıştır. Sanatın şu düşünüre göre tanımı şöyledir veya bana göre sanat gibi üstten bir tavırla girizgâhta bulunmayacağım, telaşlanmayın. Ben, hayatın bazı yönlerinin tanımlarla sınırlandırılmasından, belli bir kalıba konup sıkıştırılmasından hiç hoşlanmam. Bence sanat da bunlardan biri. Herkese göre farklı tanımı olan ama bir o kadar da herkesi benzer duygular ve hisler içinde birbirine yakınlaştıran… İşte tam bu noktada size İzmir’de Arkas Sanat Merkezindeki güncel bir sergiden bahsetmek istiyorum.

“Gelenek ve Modernite” adını taşıyan serginin küratörü Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu. 1920’den 1970’e kadar olan süreci toplumsal ve aynı zamanda sanatsal olarak ele alan sergide Ali Avni Çelebi, André Lehote, Ali Rıza Beyazıt, Ayetullah Sümer, Arif Kaptan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Celal Uzel, Cevat Erkul, Diyarbakırlı Tahsin, Edip Hakkı Köseoğlu, Ercüment Kalmik, Eren Eyüboğlu, Eşref Üren, Fernard Cormon, Feyhaman Duran, Fikret Mualla, (burada derin bir nefes alıyoruz daha kimler var kimler!) Hakkı Anlı, Hale Asaf, Halil Paşa, Hamit Görele, Hasan Vecih Bereketoğlu, Hayri Çizel, Hikmet Onat, Hoca Ali Rıza, Hulusi Mercan, Hüseyin Avni Lifij, İbrahim Çallı, İbrahim Safi, İsmail Hakkı, Léopold Lévy, Leyla Gamsız, Mahmut Cuda, Mehmet Ali Laga, Melek Celal Sofu, Mihrî Hanım (Müşfik veya Rasim), Müfide Kadri, Nuri İyem, Nurullah Berk, Orhan Peker, Pierre Bonard, Sabiha Rüştü Bozcalı, Saim Özeren, Sami Yetik, Selahattin Teoman, Şefik Bursalı, Şemsi Arel, Şeref Akdik, Şerif Muhittin Targan ve Zeki Kocamemi.

Okurken bile dakikalarımızı alan bu sanatçıları bir de Arkas’ta tek tek tablolarını izlerken düşünün… Her tablonun önünde tek tek durup dakikalarca toplumun ve o ressamın ait olduğu ruh halini yansıtan renklerle donatılmış bir an hayal edin.

1889’da doğmuş Müfide Kadri, meşhur “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosuyla tanıdığınız Osman Hamdi Bey, ressam Halil Paşa, Zonaro ve Salvatore Valeri’den dersler almış. Onun en büyük ve en tanınmış yönü yurt dışında sergiye katılarak ödül kazanmış ilk kadın sanatçımız olması. Bilinen ilk kadın resim öğretmenimiz olan Müfide Kadri, aydın kadın simgesi olarak Osman Hamdi Bey tarafından saraya takdim edilmiş, Abdülhamit’in torunu Adile Sultan’a resim dersleri vermiş. Eserlerinde oryantalist izlerin hâkim olduğunu söyleyebiliyorken Arkas Sanat Merkezinde sergilenen “Otoportre” adlı eseri de aynı zamanda bunu destekler nitelikte. Arkas’ta sergilenen tablosu: elinde pembe, hafif solmaya yüz tutmuş bir gül tutan, beyaz tül bir elbiseye sarınmış bir kadını gösteriyor bizlere. Kahverengi saçlı bu kadın büyükannelerimizin evinde olan o eski takvimlerin üzerinde basılı resimlerdeki kadınlara benziyor. Müfide Kadri’nin bu eseri dış görünüş olarak genel hatlarıyla Batı’ya bir dönüş olduğunu anlatıyor. Köşe yazıma bir kadın sanatçıyla başlamak istedim fakat şimdi Türk sanatının gözbebeği bir başka sanatçısıyla devam ediyorum. Fikret Mualla! Hepiniz tanıyorsunuz değil mi onu? Ressam olarak tanınmış ve bizim de öyle bildiğimiz Fikret Mualla, ailesi tarafından mühendislik eğitimi alması için Paris’e gönderilmiş. Bir dönem futbol kariyeri oluşturmaya çalışan Mualla, bacağını sakatlayarak topal kalmış ve onun bu talihsizliği fiziksel olarak etkilenmesinin yanında psikolojik olarak da etkilenmesine neden olmuş. Arkas’ta sergilenen renk renk tablolarını gördüğünüzde onun hayal dünyasını anlayabileceksiniz.

Atatürk’ün, Roosevelt’in, İsmet İnönü’nün hatta Roma’da Vatikan’a kabul edilip Papa’nın tablosunu yapan bir kadın ressamdan bahsetsem size? Türk resim sanatının önemli sanatçılarından biri Mihrî Hanım, yurt dışında aldığı eğitimlerden sonra kadınların da var olduğunu göstererek İnas Sanayi-i Nefise mektebinin açılmasında ön ayak olup sonra okulun müdürü olmuş. Bunun yanında gerçek modellerle nü resmi çizilmesi konusunda adımlar atmış. Mihrî Hanım ile ilgili sizlere önerebileceğim şahane bir belgesel var aynı zamanda. Berna Gençalp’in uzun metrajlı “Kim Mihri” belgeselini eğer sanata ilginiz varsa veya bu yazıyla oluştuysa mutlaka izlemelisiniz.

Kıymetli pek çok sanatçının Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadar olan yolculuğunu anlatan sergide daha göreceğiniz sayısız eser mevcut. Şeref Akdik’in “Nazlı Ecevit Portresi”, Naci Kalmukoğlu’nun devasa büyüklükteki “Aile Portresi”, Sabiha Rüştü Bozcalı’nın “Emirgan Çınaraltı”, Hasan Vecih Bereketoğlu’nun “Göksu’dan” Nejat Devrim’in “Maria Devrim Portresi”, Hale Asaf’ın Fransa’yı resmettiği “İsimsiz” adlı eserlerini görmenizi çok isterim. Sergiyi 28 Aralık 2025’e kadar ziyaret edebilirsiniz. Bu dünya koşuşturmacasında bir saatinizi ayırarak kendinize yeni bir dünya yaratmanızı istiyorum. Çünkü sanat Tolstoy’un “Sanat Nedir?” kitabında bahsettiğine benzer biraz da: “Güzel, sonlu olanda sonsuzluk tasavvurudur.” Sonu mutlaka bir yere varan sonsuzlukta yerinizi bulmanız dileğiyle. Sanatla kalın.