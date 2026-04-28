Sanchez örnek olmalı

Prof. Dr. Ali Arayıcı - PARİS

Avrupa'da sosyal demokrasi geriliyor ve kan kaybediyor. Bu eğilimin, nasıl tersine çevrileceği bilinmiyor. Portekiz'den Danimarka'ya kadar, ilericiler, işçiler ekonomik krizle başa çıkamayan ve halkın çıkarları için politikalar üretmeyen merkez sol partilere, sırtını dönmüş durumda. 20. yüzyılın büyük bir bölümünde, sendikal ve örgütsel işçi hareketlerine dayanan merkez sol partiler Avrupa'da baskın siyasi güçlerdi.

Avrupa'daki tüm sosyal demokrat partileri kapsayan Avrupa Sosyalist Partisi'nin Genel Sekreteri Giacomo Filibeck, Brüksel merkezli, İngilizce yayın yapan haftalık Politico Europe'ya yaptığı açıklamada bu gerilemeyi iktidardaki merkez sol partilerin ekonomik politikalarına duyulan “öfke”ye bağlıyor. Filibeck hayat pahalılığı ve yaşam maliyeti sorununun İran'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarının yükselmesi yüzünden daha da acil bir hale geldiğini kaydediyor.

DAN ÜLKESİNDE YÜZYILLIK DÜŞÜŞ!

Avrupa'da sosyal demokratların birçoğu siyasi olarak son derece kötü bir durumda. Bir süre önce yapılan genel seçimlerde, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Sosyal Demokrat Partisi dramatik bir düşüş yaşadı. Seçimde en çok oyu almasına rağmen, 1903'ten beri en kötü sonucu aldı. Partinin yaşam maliyeti sorunlarına yönelik eylemsizliğinden hayal kırıklığına uğrayan işçi sınıfı seçmenlerinin önemli bir kesimi, aşırı sağcı, ırkçı ve faşist Danimarka Halk Partisi'ni seçti.

Parti içinde Frederiksen'in merkez sağ ile işbirliği yapma ve göç konusunda sert bir tutum sergileme isteğinden dolayı; hayal kırıklığına uğrayan sol seçmenler ise, Yeşil Sol'a yöneldi. Yerel düzeyde, Sosyal Demokrat bir partinin başkanı olan Vagn Juhl-Larsen, bu yenilgiyi söyle ifade etti: “Seçmenler, kendi politikasını izlemeyen bir partiye asla saygı duymaz.” Sosyal demokratların liderliğini “kırmızı” siyasi değerlerden vazgeçmekle eleştirdi.

ALMAN SPD’DE 35 YILLIK HEZİMET

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 35 yıllık kesintisiz iktidarın ardından bir süre önce yapılan seçimlerde sanayi eyaleti Ren-Palatinate'deki hakimiyetini kaybetti. Burada, durgun ekonomi ile ilgili tartışmalar kampanyaya damgasını vurdu. Bu yenilgi, SPD'nin oyların sadece %5,5'ini aldığı, 8 Mart'taki Baden-Württemberg eyaletindeki ağır yenilgiden sonra geldi.

Fransa'da merkez sol geçen belediye seçimlerinde Paris ve Marsilya gibi önemli şehirleri kazanmasına karşın, ulusal düzeyde büyük bir kazanım sağlamadı. Geçmiş yılların güçlü Sosyalist Partisi (PS), son on yılda ilk kez büyük düşüş yaşadı. Borçlarını ödemek için, tarihi genel merkezini bile satmak zorunda kaldı. Bugün, Ulusal Meclis'teki 577 sandalyeden sadece 65'ine sahip.

ORTA AVRUPA’DA YOK HÜKMÜNDE

Özellikle, Orta Avrupa'da Sosyal Demokrat Partiler yok olma eşiğinden bir türlü kurtulamadı. Artık, Macaristan, Bulgaristan veya Çek Cumhuriyeti'nde iktidarda değiller. Slovenya'da muhalefete düştü. Polonya'da merkez sola olan destek %10'un altına kadar düştü.

Portekiz'in AB Daimi Temsilciliği’nde, eski bir ataşe yardımcısı olan siyasi analist Rodrigo Vaz, “Merkez sol şu anda Avrupa'da nereye ait olduğunu bilmiyor gibi görünüyor” dedi. “Ve bu kimlik krizi, merkez sağın politikalarından ayırt edilemeyen politikaları savunmasına yol açtı. Bu strateji, seçmenler için ilgi çekici değil ve gereksinimlerine yanıt vermiyor” diye ekledi.

BRANDT VE MİTTERRAND VİZYONU

Avrupa'nın merkez solu bir zamanlar Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Willy Brandt ve Fransız Sosyalist Partisi (PS) Genel Sekreteri François Mitterrand gibi liderleri destekleyen sanayi işçileri, sendika üyeleri ve işçi sınıfı üzerine kurulmuştu. Ancak, bu siyasi atmosfer artık yok. 1980'lerin ortalarından bu yana, sanayisizleşme olgusu geleneksel işgücünü küçültürken, sendika üyeliği de kıta genelinde azaldı.

Sosyal demokrat partiler, geleneksel oylarındaki değişikliğe henüz tutarlı bir yanıt bulamadı. Rodrigo Vaz, “merkez sol henüz modern toplumun endişelerini ele alan yeni bir sosyal sözleşme ortaya koyamadı. Sosyal demokratların otomasyon, yapay zeka veya işin geleceği konusunda nerede durduklarına dair net bir anlatı yok” diyor.

Sosyal demokrat partilerin çoğunun “herkesi memnun etme yönünde yanlış ve nihayetinde başarısız bir girişimle” merkeze doğru kaydığını vurguladı.

Almanya'da, SPD’li eski Başbakan Olaf Scholz'un, 2021-2025 yıllarında Yeşiller ve Liberal Demokrat Hür Parti ile koalisyon hükümeti kurarken “merkezci tuzağa düştüğünü”, iklim krizi veya Alman sanayisinin rekabet gücü gibi önemli konularda uzlaşmaya varamadığını belirtti.

SAĞ SAVRULMANIN ETKİLERİ

Vaz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ında benzer bir hata yaptığını, yaşam maliyeti krizi ve refah devletiyle boğuşan seçmenleri hayal kırıklığına uğratan, “etkisiz bir merkezcilik” politikası izlediğini söyledi. “Seçmenler, konut maliyeti gibi somut sorunlara net bir yanıt istiyor” diye ekledi.

Portekiz’de, Sosyalist Parti’nin düşüşü de üzerinde durulması gereken bir konu. 2024'te, parti ülkenin parlamentosunda mutlak çoğunluğu elinde tutuyordu. Geçen yıl, muhalefet partisi aşırı sağcı, ırkçı ve faşist Chega grubu tarafından çoğunluk elinden alındı. Ülkede, 8 yıl boyunca başbakanlık yapmış mevcut Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, parti yapısal reformlara girişme ve hızla yükselen konut fiyatlarıyla mücadele etmede yeteri kadar başarılı olmadı.

Bunun sonucunda, özellikle “partinin tarihi seçmenleri – işçi sınıfı – ortadan kaybolmadı ve sadece onları desteklemeyi bıraktı. Bu durum karşısında, bazı seçmenler konut krizinin yarattığı öfkeyi fırsata çeviren aşırı sağa oy vermeye başladılar” dedi.

TRUMP’IN PROVOKASYONLARI

Sosyal demokratlar kan kaybetse de bazı yerlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın sömürgeci, yayılmacı ve emperyalist politikaları imdada da yetişti. Provokasyonları, aşırı sağı, ırkçı ve faşist partileri desteklemesi, kimi ülkelerde seçmenleri sosyal demokratlara yöneltti. Avrupa Parlamentosu’nda Alman SDP üyesi Tobias Cremer’in belirttiği gibi, Danimarka’da 2019'dan beri iktidardaki merkez sol Mette Frederiksen'in Trump'ın Grönland'ı ilhak etme tehditlerine boyun eğmeyi reddetmesi seçmenlerin dikkatini çekti.

Bu politikayı izlemeseydi, seçimde muhtemelen daha da kötü bir yenilgi alması mümkündü. "Danimarka'daki yoldaşlarımız olağanüstü bir iş çıkardı. Aslında zor bir durumdayken, birçok ankette üstlere yükseldik" dedi. "Yıllarca hükümette yer alıyorsanız, yıpranmış bir durumdasınız. Trump'a karşı durdukları ve iç politika alanında da ilerleme kaydettikleri için seçmenler bize yöneldi" dedi.

Almanya'da Başbakan Yardımcısı ve SPD eş lideri Lars Klingbeil, geçen günlerde yaptığı reform konuşmasında, vergi mükelleflerinin %95'ine vergi indirimi yapılacağını ve zenginlere daha yüksek vergiler uygulanacağını duyurdu. Bu politika dikkat çekti. Klingbeil’in yaptığı gibi, merkez sol partileri seçmenleri dinlemeli ve gereksinmelerine yanıt verecek yeni politikalar üretmelidir.

PEDRO SANCHEZ ÖRNEK ALINMALI

Avrupa Parlamentosu'nda Alman SDP’li milletvekili Tobias Cremer, bu açıklamanın bölgesel seçimlerdeki kötü sonuçlardan kaynaklandığını ve partinin "temel geçim kaynakları" konusunda ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi. "Bu ekonomik büyüme, sosyal adaletle ilgili olup aynı zamanda ekonomimizi, nasıl çalışacağımızı Beyaz Saray'ın, Kremlin'in ve Çin'in değil, bizim belirleyeceğimiz şekilde reforme etmekle de ilgilidir" diye ekledi.

Sosyal Demokrat Partiler, tüm programını “MAGA” karşıtı bir duruş üzerine kuramayacağının artık farkında. Bazıları, ilerlemenin yolunun İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in örneğini takip etmekte yattığına inanıyor. Sánchez, seçmenler arasında popülerliğini koruyan az sayıdaki sosyal demokrat partiden birinin lideri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni, kısmen ilerici konularda ve siyasi yelpazenin en solundaki ortaklarla birlikte yönetimde kararlı bir duruş sergilemesidir.