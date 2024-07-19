Saniyede 45 litre daha fazla su

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle azalan içme suyu kaynaklarını artırmak için çalışmaları sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni projelerle daha fazla suya ulaşacaklarını söyledi.

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi’nde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde sona yaklaşılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Zeyrek’e, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ile Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan ve teknik ekipler eşlik etti.

Başkan Zeyrek, Gürle programı kapsamında ilk olarak yeni açılan ve saniyede 45 litre verime sahip olan sondaj bölgesini ziyaret etti.

Zeyrek, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Gürle Terfi Hattı Projesi’nde sona geldik. Son aşamaya gelen işimizle ilgili olarak yerinde incelemeler yapmak üzere bugün Gürle’mizdeyiz. Çok değerli muhtarım ve Gürleli hemşehrilerimizle yaptığımız çalışmaları birlikte değerlendirdik. Gürle’mizde 3 tane sondaj kuyusu açtık. Yaklaşık 250 metreden suyumuzu çıkartıyoruz. Manisa’mızın ilerleyen dönemde su sorunu yaşamaması için çok önemli bir projeydi. Yaklaşık olarak 2 bin metre yeni bir hat çekerek, Manisa’ya ulaşacak olan suyumuzu güçlendiriyoruz” dedi.

İklim değişikliğinden dolayı su kaynaklarının her geçen gün azaldığını belirten Zeyrek, “Yeraltından daha derinlerden su çekiyoruz. Yeni oluşturduğumuz sondajlarla buna da çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gürle’mizin suyu, Manisa merkeze yıllardan beri hizmet veren bir yerdi. Bunu burada daha da güçlendirmenin, ileride yaşanabilecek su sorunlarının önüne geçmek için bu çalışmayı çok önemsiyorduk. Başladığımızda 90 gün gibi bir süre öngörülüyordu. Ama arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarıyla 30 gün gibi bir sürede hemen hemen sona geldik. Su depomuzun kaba inşaatı bitti, ince işçiliklerine başladık. Onu da en kısa sürede tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

SÖZ VERDİK, YAPTIK

Zeyrek, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Su, yaşam kaynağının vazgeçilmezi. Biz, seçim boyunca söz verdiğimiz üzere suyun ilk 2 tonunu 1 lira, sonraki kademelerde yüzde 30 indirim yaptık. Çünkü, Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan bir ildik. Suya indirim yapamazsın diyorlardı. Yapılabileceğini gösterdik. Çünkü, 2 ton su şunu ifade ediyordu. İnsani yaşam hakkıydı. Bu yüzden sembolik 1 lira gibi bir rakamdan vatandaşımıza sunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesine zarar açıyor mu? Tabi ki açıyor ama dışarı giden özellikle hesaplanamayan, düzensizce yapılan harcamaların önüne geçtiğimizde biz bu zararı bütçede telafi ediyoruz. Bu şu demek değil tabi ki. Ucuz diye suyu hunharca kullanma anlamına gelmiyor. Çünkü, suyun ne kadar değerli olduğunu ve yaşamımızda ne kadar önem arz ettiğini biliyoruz. Gün geçtikçe yeraltı suları çekiliyor. Gürle’de bugün 250 metrede suyu buluyoruz ama bazı yerlerde 400 metreye kadar inmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşımızın bu konuda çok bilinçli davranmasını rica ediyorum. Suda indirim yaptık, su ucuzladı ama insani tüketim amaçlı olması için ucuzladı. Bu suyla bağımızı bahçemizi sulamamamız gerekiyor. Yarınlara bu suları bırakmamız gerekiyor. Buna yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bu hep birlikte yapacağımız bir mücadeledir” dedi.

GÜRLE’DE NELER YAPILDI?

14 milyon lira yatırımla Gürle’de 2 kilometre terfi hattı döşendi. Saniyede 45 litre verime sahip 3 sondaj kuyusundan kaptaja su verilmeye başlandı. 100 tonluk aktarma deposunda ise son aşamaya gelindi. Ayrıca çalışmalar SCADA sistemine de dahil edildi.