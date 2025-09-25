Saray olmadan soytarı olmaz

Mustafa Bey ile hiç tanışmadık. Umarım bundan sonra da tanışmayız. Mustafa Destici'den söz ediyorum bir hata olmasın. BBP'nin başkanı. Bildiğimiz Büyük Birlik Partisi’nin genel başkanı. Yanlış bir kimseye hitap etmek istemem. Etrafta yeteri kadar dert sıkıntı var zira.

Mustafa Bey, ülkenin bu kadar derdi, sıkıntısı bitti de genç bir arkadaşımızın yazdığı şarkı sözleri mi sizi rahatsız etti? Ensar Vakfı’ndaki olaylara sessiz kalırken, kadın cinayetlerine göz yumarken, pırıl pırıl gençler ters kelepçeyle gözaltına alınırken, bir siyasi partinin neredeyse tüm belediye başkanları tutuklanırken ortada yoktunuz da bir şarkı mı sizi bir anda duyarlı bir siyasetçi yaptı? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Hâlâ bu ucuz ve popülist, sözde milliyetçi söylemlerle oy mu alacaksınız?

Mabel Matiz bir parti kursa sizden fazla oy alır, bunu biliyor musunuz? Sonra nasıl böyle fütursuzca konuşabiliyorsunuz? Mabel Matiz’in yaptığı şarkıya “Sanat manat değildir, ahlaksızlıktır demek için nasıl bir sanatsal yetiye ya da eleştirel bakışa sahipsiniz? En son bir tiyatroya ya da sinemaya ne zaman gittiniz? Sonrasında böbürlenerek yaptığınız basın toplantısında sarfettiğiniz “şarkıcı, sanatçı, bilmem ne" ne demek? Hiç mi utanmanız yok. En büyük devlet adamı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk “Bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsanız derken, ülkenin oyuncularına, yazarlarına, müzisyenlerine, heykeltraşlarına, ressamlarına, yönetmenlerine nasıl böyle yaklaşırsınız?

Size göre Mabel Matiz’in yazdığı sözler -diyelim ki- eşcinselliği çağrıştırıyor. Gençler bu şarkıyı dinledikten sonra “aaaaa şarkının sözleri çok güzel hadi eşcinsel olalım" mı diyecekler. O zaman erotik bazı türkülerimizi ne yapacağız? Gençliğinizde dinlediğiniz "Konyalıdan başkasına bastırmam“, “Dam Üstünde Un Eler Tombul Tombul Memeler”, "Entarisi Ala Benziyor, Şeftalisi Bala Benziyor” türküleri için de suç duyurusunda bulundunuz mu?

Mustafa Bey insanların cinsel yönelimini, eğilimini, tercihini sapıklık diye nitelendiremezsiniz. Resmi tarihi bir tarafa bırakın, internete girip “Osmanlı’da Harem” diye bir yazın bakalım karşınıza neler çıkacak?

Ayrıca Mabel’e soytarı demişsiniz. Düşünün bakalım bir yerde bir soytarı olabilmesi için bir de saray olması gerekmiyor mu? Bunu en iyi siz bilirsiniz.

Mabel Matiz Beştepe’nin yakınından bile geçmedi. Ama siz saraya girip beyefendiyle fotoğraf çektirebilmek için bin türlü takla atmaya, salvoya, parendeye hazırsınız kafanızdaki sözde milliyetçilik kukuletasıyla.

Biz müzisyenler, sanatçılar bunu yapmayız ve yapmayacağız da. Bunun için de ihbarcılık yaparak devletin savcısını, hâkimini boşuna meşgul etmeyin; yurtdışında da ülkemizi zor duruma düşürmeyin.

Aramızda, pardon aranızda tabii ki biat eden sanatçılar var. Zaten “Sarayın Soytarısı” olarak hatırlanacaklar da onlar….

Kalın sağlıcakla…