Saray rejimi komedisi - II: Heil… Aleykümselam Samiye Teyze - 2

Toplantı masasının karşısındaki dev ekranda Samiye Öğretmen’in Facebook paylaşımı belirdi. Facebook Büro Amiri konuşurken Twitter Büro Amiri, Instagram Büro Amiri, Youtube Büro Amiri fesatlıktan çatlayacaktı. Piyango vurmuş hevesle devam eden Facebook Büro Amiri, başkan yardımcılığına göz kırparak devam etti:

“Bu hain, Hanımefendi’nin çantalı fotoğrafını paylaşıp ‘50 bin dolarlık bu çanta için çocuklarımız aç uyuyor’ yazmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği açıktır.”

Bu muhteşem sunumdan pay kapmaya çalışan Dış Güçler Daire Başkanı, Facebook Büro Amiri’nin lafını boğazına dizip öne fırladı: “Hanımefendi’nin Paris’te sokağı kapatıp alışveriş yaptığı görüntüler, Paris’te o sokaktan geçenlerin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme getirilmişti. Bu çanta o zaman alınmıştı. Etki ajanı Samiye’nin dış güçlerle bağlantısı bu olayda ortaya çıkıyor.”

Kariyer basamaklarını kestirmeden çıkmak isteyen daire başkanları, büro amirleri Samiye Teyze’yi betona gömecek yaratıcı hamlelerini yaptı.

Yönlendirici Ajanlar Daire Başkanı: “Hanımefendi’nin çantası, 49 bin 999 dolar. Halkı yanıltıcıyı bilgiyi yaymaktan tutuklanmalı.”

Etki Ajanları Daire Başkanı: “Hanımefendi’nin Fransız marka çantası öne çıkartılarak yerli ve milli markalara darbe yapılmak istendi.”

Nüfuz Ajanları Daire Başkanı: “Emekli öğretmen kimliğini kullandı.”

Niyet Okuma Daire Başkanı: “Samiye, terörist. Torunlarını da takibe aldık.”

Komplo Teorisi Daire Başkanı: “Samiye teyzenin Arap Baharı ve Otpor örgütü ile bağlantısını ortaya çıkardık.”

Fikirler havada uçuştu, İletişim Başkanı ekibiyle gurur duydu. Trollerin linç coşkusu alt katlardan sloganlarla yükseliyordu. Algı Canavarı zincirlerinden boşanmak için çırpınıyordu.

İletişim Başkanı’nın el işaretiyle dev ekranda Samiye Teyze kenara çekildi.

Medya Daire Başkanı, üç silahını dev ekrana sürdü.

Birinci sırada; Fetullahçılarla Reis’in iktidar ortaklığında kendini kanıtlamış, linç konusunda en deneyimli güçlü silah vardı. Fetullah Gülen için döktüğü gözyaşlarıyla çorba pişirip 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden kahraman gibi çıkmıştı. Bunu başarmış adamın Samiye Teyze’yi çiğ çiğ yiyeceğinden kim şüphe ederdi?

İkinci sırada; gazeteci kılığındaki kadın tırnaklarını Samiye Teyze’ye geçirmek için talimat bekliyordu. Deprem felaketlerinde bile kelle avına çıkmış, isyan eden depremzedeleri hedef tahtasına koymuştu.

Üçüncü sırada; seçim öncesi Karadeniz’de doğalgaz bulunduğunu müjdeleyen meczup vardı. ‘Açın pencereleri, kombileri kökleyin’ diyen herif battaniyelere sarılmış, kış uykusundan uyanmak için talimat bekliyordu.

İletişim Başkanı, dev ekranda Samiye Teyze’nin fotoğrafı yanında dizilmiş tetikçilerine gururla baktı. İletişim Başkanlığı Özel Kalemi yanına gelip ‘#SamiyeTanyerTutuklansın’ etiketli metni onayına sundu.

Borularda dolanan kapsül, siren sesleri eşliğinde zemin kata indi. Trol Bürosu’ndan yükselen linç coşkusu binada yankılandı. Maaşlarını hak etmek için sosyal medyada Samiye Teyze’ye aç kurtlar gibi saldırdılar.

TV ekranlarındaki kuklalar Samiye Teyze’nin hainliğini anlatıp Hanımefendi’ye övgüler düzerek ceplerini doldurdu. Üç saatte #SamiyeTanyerTutuklansın etiketi TT oldu.

Torunlarına yemek hazırlayan Samiye Teyze, Özel Timler’in ani baskınıyla sağ ele geçirildi. Pembe, beyaz ortanca bahçesinden sürüklenerek zırhlı polis aracına götürülürken torunları ağlıyordu. Adalet Bakanı, Başsavcı’yı aradı. Başsavcı, “Bana Kafka Celal’i getirin” diye haykırdı. Yargı personelinin kaçıştığı adliye koridorunda Kafka Celal ağır adımlarla yürürken “Bittin sen Samiye” diye mırıldanıyordu.

Samiye Teyze tutuklandı, mesai bitti.

Ankara ayazında, akşam karanlığında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gökdeleninden lüks makam aracı çıktı. İletişim Başkanı cep telefonuna gelen mesaja baktı. Bugün sergilediği başarıdan sonra dokuzuncu maaşı bağlanmıştı. Telefonunu tuşlayıp yardımcısına talimatı verdi:

“Hanımefendi bu akşam yayına katılacak, TT yapalım.”

İletişim Başkan Yardımcısı, hangi hanımefendi olduğunu anlamak için kurumu ayağa kaldırdı. Sonunda İletişim Başkanı’nın sosyolog eşinin TV Zort’ta yayına katılacağını tespit ettiler.

İletişim Başkanı’nın 5 kurumdan maaş bağlanmış sosyolog eşi, TV Zort’ta toplumsal ahlakın önemini süslü cümlelerle anlatıyordu.

Troller Bürosu, yalama şapırtıları ve alkışlar eşliğinde İletişim Başkanı’nın eşini TT’de birinci sıraya çıkardı. Kamu malı trollerin İletişim Başkanı’nın kişisel menfaati için kullanılmasını kimse kafaya takmadı. Samiye Teyze, cezaevine götürülürken TT’de son sıralara düşmüştü.

İletişim Başkanı’nın 5 maaşlı eşi TV Zort’ta şöyle diyordu:

“Ahlaki çöküşten kurtulmak için dini değerlerimize sarılmalıyız.”

BİTTİ.