Saray’a süper yetki

Mehmet TORUN - Maden Mühendisi

İngiltere merkezli enerji araştırma şirketi Wood Mackenzie, 2024 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Afrika-Orta Asya-Güney Asya’yı kapsayan bir “süper maden bölgesi” ilan etti. Özellikle yeni teknolojilerde kullanılan madenlerin bulundukları bölgeler bu kapsamda değerlendirilmiş.

18. yüzyılın sonlarında başlayan sanayi devrimi, demir ve kömürün asıl enerji kaynağı ve hammaddeyi oluşturduğu bir makineleşme çağıydı. Bu sürece, buhar gücüyle işleyen makineler ve araçlarla, makineleşmiş fabrika sistemi damga vurdu. Günümüzde değişen teknolojiler ve sermayenin ihtiyaçlarına bağlı olarak yeni gelişmeler, başta nadir toprak elementleri (NTE) olmak üzere kobalt, lityum, nikel, grafit, bakır vb. madenlere ilgiyi artırdı. Bu elementler; akıllı telefonlardan bilgisayarlara, elektrikli arabalardan yüksek teknolojili savaş uçaklarına, enerji sektöründen uydulara kadar çok geniş bir alanda imalat süreçlerinin önemli bir parçası hâline gelmiş durumda.

NTE tekelinin Çin devletinde olması ve bu alanda Batılı ülkelerle sık sık kriz yaşanması, Batılı ülkeleri yeni arayışlara yöneltti. Söz konusu rezervlerin bulunduğu bölgeler daha dikkatli izlenmeye başlandı. Belirlenen bölgelere yönelik stratejilerini gözden geçiren Batılı kapitalist ülkeler, uzun vadeli hesaplarını bu çerçevede ele aldılar. Küresel ölçekte madencilik yapan Rio Tinto, BHP Billiton, Glencore; büyük teknoloji firmaları General Electric, Lockheed Martin, Nippon, LG, Samsung gibi devler, NTE kaynaklarına güvenli ulaşmanın yollarını aramaya, sektöre yatırım yapmaya başladı. Bu madenlere sahip olmak için ülkelerin yönetimlerine müdahale etme, iç karışıklıklar ve savaş çıkarmak dâhil her yolu denemeyi kendilerine hak saydılar. Bugünlerde coğrafyamızda yaşananlar bunun en somut örnekleri.

YENİ MADENLER...

Önceki yüzyılı demir-kömür ve bu yüzyılı petrole dayalı teknolojiler belirlemişse, önümüzdeki yüzyılı bor, lityum, toryum, NTE vb. dayalı teknolojiler belirleyecek gibi görünmekte. Ülkemizde, MTA raporlarına göre bor madeni başta olmak üzere NTE ve toryum rezervleri mevcut. Madenleri insanlığın ve halkın yararına kullanmak birinci öncelik olması gerekirken, çok uluslu şirketler daha çok kazanmak, sermayelerini güçlendirmek için el koymakta ve talan etmekteler. Kapitalist sistemde üretimin birinci amacı insan ihtiyaçlarını karşılamak değil, kâr etmek ve sermayesini büyütmektir. Bunlar yapılırken doğanın katledilmesi, kuraklıklar, kuvvetli kasırgalar, deniz seviyelerinin yükselmesi, seller, iklim krizleri, kirlenme, pandemiler, canlı türlerinin hızlı bir tempoyla yok olması, radyoaktif kirlenme gibi olumsuz sonuçlar tüm insanlığı tehdit etmekte.

Tüm bunlar yaşanırken bugünlerde TBMM’de görüşülecek olan torba yasa içinde, ‘süper izin yasası’ adıyla enerji ve madencilik sektöründe Saray’a sınırsız yetkiler verecek kanun teklifi verildi. Yasa taslağında, stratejik veya kritik olarak tanımlanan madenlere ilişkin izinlerin verilmediği durumlarda, nihai kararı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kurul verecek. Şimdi de bir şekilde Saray’a ait olan maden arama ve çıkarma izni yetkisi, başta stratejik madenler olmak üzere tamamen Saray’ın tekeline geçecek. ÇED izin süresi dört ay ile sınırlandırılıyor, ÇED sürecinde ilgili kurumlar bu süre içinde cevap vermezse ‘izin verilmiş’ sayılacak. Teklifte maden sahaları genişletiliyor; buna göre zeytinlik alanlar ile daha geniş orman alanları maden sahası olabilecek. Maden ruhsat bedellerinde yüzde 30 oranında indirim öngörülmekte.

Sonuç olarak bu değişiklikler, çok uluslu şirketlerin ve yerli ortaklarının madenlerimize daha kolay ulaşmasını ve hızla tüketilmesini sağlayacak maddeler içermekte. Kanun taslağının gerekçesi ne olursa olsun, dünyadaki gelişmeleri dikkatle izleyenler bu konularda çok duyarlı olunması gerçeğinin bilincinde. Çünkü daha çok talan, daha çok yıkım ve daha çok kaynak kaybı olacağı kesin.

Olması gereken ve çözüm; tüketimin gerçek ihtiyaçlar temelinde düzenlenmesi, doğaya ve insana saygılı bir madencilik planlaması ile uygulamasının hayata geçirilmesinde.