Sarıyer Şükrü Genç davası

Nazım Alpman

Hafta başında iki gün (5-6 Ocak 2026) Sarıyer’in üç dönem belediye başkanı olan Şükrü Genç, Başkan Yardımcısı İsmail Erdem ve arkadaşlarının yargılandığı davayı izledim.

Kazova Tekstil Fabrikası işçilerinden indirimli olarak kazak alıp bunları ihtiyacı olanlara dağıttıkları için “terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak” suçu(!) nedeniyle 10 aydır Silivri zindanında yatıyorlar.

Bu çileye en büyük dayanak ise gizli tanıklar ve etkin pişmaniyeciler. Şükrü Genç diyor ki:

-Bu iftiracılar benim için belediye görevlisi diyorlar. Ben görevli değil, başkanım. Bunu bile bilmiyorlar. 15 yıl yönettim Sarıyer’i. Sayıştay, Danıştay ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri 400 kere denetlediler. Tek soruşturma talebinde bulunmadılar. Devletin en üst makamları dururken niye görevimi bile bilmeyen iftiracılara itibar ediyorsunuz?

Genç Avukat Güliz Baykal savunma yerine adeta isyan etti:

-Hukuksuzluğunuza alışmayacağız! Hapiste bir dakika bile yatmak fazladır. Ortada suç yok, iftira var. Bu insanları öldürmek mi istiyorsunuz?

Gerçekten de Şükrü Genç çok zayıflamıştı. İsmail Erdem de öyle. Bütün sanıkların ciddi sağlık sorunları var. Zaten Kaya Emir Dönmez ikinci gün duruşmanın başında fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Umutlarla birlikte dava da 19 Ocak 2026’ya ertelendi!