“Şark Görevi”

Sadece idari sisteme ait bir terim olarak bakılırsa Şark Görevi, kamu çalışanlarından polis, öğretmen, asker, savcı, hâkim gibi bazı meslek gruplarının, resmi yönetmelikle belirlenmiş sürelerde ve illerde görev yapmak zorunluluğu anlamına gelir. Bu nedenle ilgili meslek gruplarının aşina-muhatap oldukları bir kamu görevidir. Bununla birlikte sosyolojinin diliyle okunduğunda, bambaşka boyutları da olan bir ifade ve olgudur.

‘Şark’ sözcük olarak Doğu anlamına gelir. Modern dünyanın kuruluşunda Nüfusbilimi gibi Coğrafya da, ‘harita’ ve ‘bölgeleme’yi, ötekilerin tespit ve kontrolünü amaçlayan sosyolojik anlamlara göre yeniden kurmaya yönelmişti. Türkiye’nin 1941 yılında Birinci Türk Coğrafya Kongresinde, ülkeyi yedi bölgeye ayırması, bu modern ilgi ve eğilimin bir yansımasıydı. O haritada yer alan ‘Doğu’ ve ‘Güneydoğu’ bölgeleri, geleneksel ifadeyle ‘Şark’ kategorisindeydi.

Dolayısıyla ‘Şark’, coğrafik olduğu kadar, politik bir terimdi ve Cumhuriyetin temel ilgi alanlarından birisiydi. Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda Abdülhalik Renda bütün Şark şehirlerini dolaşarak sosyolojik-politik hedefler içeren ayrıntılı bir rapor yazmıştı. Her bir vilayete ve hatta ilçelere dair çok detaylı veriler-bilgiler bu raporda özenle sıralanmıştı. Benzer bir çalışmayı başbakan olarak İsmet İnönü de 1936 yılında yapmıştı. İnönü, ‘Şarktaki’ bütün vilayetleri gezmiş ve tek tek her birine dair rejimin politik hedeflerini bir bakıma güncellemişti.

Şükrü Kaya, Fevzi Çakmak, Celal Bayar, Abidin Özmen gibi devlet yöneticilerinin raporları da büyük ölçüde Şark’a odaklanmıştı ve tamamında öne çıkan hususlardan birisi Şark vilayetlerinde görevlendirilecek kamu çalışanlarıydı. Yeni yönetimin ilk kararlarına göre bu bölgede, yerli memurlar ‘kati surette’ çalıştırılmamalıydı. Zira kamu çalışanı olmaya hak kazanmış olsa bile, bu kişilere dair ‘güven’ meselesi vardı. Hatta bazı raporlarda böyle ‘vak’a tespitleri’ yapılmış ve bu kişilerin derhal görevden alınması istenmişti. Başka ifadeyle Şarkta görev yapacak olanlar, Garplı olmalıydı.

Bununla birlikte ‘şarkta görev yapacak’ bazı kamu görevlilerinin, ‘yerliler’ arasından seçilmesi gibi özel bir politika da geliştirilmişti. Özellikle öğretmen yetiştirme amaçlı okullarda ‘yerli’ köy çocuklarını, Türk milliyetçisi bir kültürle yetiştirip, yine kendi bölgelerinde görevlendirmek gerektiği bazı raporlarda yer almıştı. Nitekim Sıdıka Avar’ın anılarında bu ‘dahili asimilasyon’ fikirlerinin inşa süreci detaylıca yer almıştı. 1940’lı yıllarda bu şekilde yetiştirilen ilk öğretmenler yine kendi bölgelerinde, yani Şark’ta görevlendirilmişlerdi.

‘Şark görevi’ olarak kamu çalışanlarının bir kısmı için öngörülen görev, zaman içinde ‘Zorunlu Hizmet’ olarak yeniden tanımlandı. Herhalde bu şekilde ifade daha uygun görülmüştü, çünkü öteki türlüsü ‘Şark’ı bir tür cezalandırma ve/veya yola getirme gibi çağrışımlara açıktı. Hatta bu ‘zorunlu hizmet’ yerlerinin içine Şark dışından bazı vilayetler de eklendi. Ama temel politik tercih-amaç hep aynı kaldı. Nitekim en son 6 Şubat 2023 depreminden sonra Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Gaziantep illeri eklenmiş olsa da “Şark Görevi”ne konu olan iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Diyarbakır, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Siirt, Sivas, Urfa, Şırnak, Tunceli olarak kaldı. Yani “Şark”, büyük ölçüde Kürtçe, Zazaca, Arapça konuşulan vilayetlerdi.

Şark görevi ya da Zorunlu Hizmet, genellikle bölgenin ‘geri kalmış olması nedeniyle, daha fazla kamusal hizmet alması gerektiği, gerekçesine dayandırıldığı için sosyalist çevrelerde bile kabul edilir bir işlev görmüştü. Dolayısıyla eleştirel herhangi bir yaklaşıma genellikle konu olmamıştı. Oysa bu politika-uygulama en başından itibaren kimliksel gerekçelerle inşa edilmişti. Bu durum, sözkonusu göreve tayin edilen kamu görevlilerinin bir kısmının keyfi ve despotik yönetim kurmalarına imkân sağlamış, ağır toplumsal maliyetler üretmişti. Şimdi bu politika ve uygulamalarla köklü bir yüzleşme, temel bir sosyolojik-siyasal talep olarak ortada duruyor.