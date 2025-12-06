Sarkaç savaşlar ve devrimler arasında

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak "kapitalizm, ilkel sermaye birikimi ve mülksüzleştirme" üzerine Özay Göztepe ile konuştu.

Marksist teoride “ilkel sermaye birikimi” kavramı, prekapitalist toplumlarda sermayenin ve dolayısıyla burjuvanın oluşum kesitindeki değişim ve üretim aracı biriktirme sürecini ve ayrıca başlangıcından günümüze ekonomi dışı müdahalelerle sermaye birikimi yaratma koşulunu imler. Kavram bu iki boyutuyla beraber nasıl ayrıntılandırılabilir?

Söylediğiniz gibi kavramın iki boyutu var. Birincisi, kapitalist üretimin olgunlaşmasından “zaman olarak önceki”, yani prekapitalist dönemi işaret eder. Bunu Marx’ın “kapitalist üretimin tarih öncesi aşaması” ifadesinden açıkça anlıyoruz. İkincisi, kapitalist üretimin “artığa el koyma biçimi”ndeki çelişkiyi vurgular. Normalde kapitalizmde artığa el koyma biçimi “ekonominin sessiz yasaları”nca halledilirken, “ilkel birikim”de sömürgecilik, devlet borçları sistemi, vergilendirme, himayecilik, ekonomi-dışı zor belirleyicidir.

Ancak Marx’ta bu iki boyutu enlemesine kesen bir ifade, daha doğrusu tanım daha vardır. Bence eksene alınması gereken budur. Şöyle der: “İlkel birikim denilen şey, üreticiyi üretim araçlarından ayıran tarihsel süreçten başka bir şey değildir.”

Kavrama bu şekilde yaklaşınca, karışık ya da çelişkili gibi görünen birçok şey aslında rayına oturmaktadır. Servet biriktirme açısından tarihe vurgu yapmakta, üreticiyi üretim araçlarından koparma anlamında da sürekliliğe dikkat çekmektedir. Çünkü -yine Marx’ın ifadeleriyle söylersek- “İşçinin sürekli yeniden üretilmesi ya da ebedileştirilmesi, kapitalist üretimin sine quanon’udur (vazgeçilmez koşuludur).” Yani ayrım, giderek genişleyen bir ölçekte sürdürecek ve yeniden üretecek şekilde evrilmektedir. Bu açıdan sermayenin bir tarihte biriktirilmiş ve tamamlanmış kendinde “şey” olmayıp şeylerin aracılığıyla kişiler arasında kurulan bir “toplumsal ilişki” olduğunu ve genişleyen ölçekte yeniden üretildiğini akılda tutmak önemlidir.

Özay Göztepe

Burjuva devrimleri sonrasında da kapitalizm, kavramın bu söz konusu ikinci boyutu bağlamında, siyasal/hukuksal mülksüzleştirme fiillerine tarihi boyunca başvurmuştur. Hangi önemli örneklerden bahsedilebilir bu açıdan?

Bununla ilgili birçok örnek verilebilir, ama bence en önemli örnek, dünya savaşlarıdır. Marx’ın çerçevesini çizdiği, Rosa Luxemburg’un da -emperyalizm teorisi çerçevesinde- geliştirdiği kavramın en açık uygulama örnekleri, bu iki savaştır. Çünkü Luxemburg’dan beri biliyoruz ki -bir ihtiyat payı da bırakarak söylüyorum- “kuvvet kullanma yöntemi, en kârlı, en hızlı sonuç getiren, dolayısıyla sermaye için en uygun yöntemdir”. Bu iki dünya savaşı da kuvvet kullanmanın o zamana kadar yaşanmış maksimum örnekleridir.

Kapitalizm tarihsel olarak neden ilkel sermaye birikimine ihtiyaç duyar? İşlerliği içerisinde ilkel sermaye birikiminin nasıl bir rolü var?

Bunu da ilk iki soruya verilen yanıtlar çerçevesinde düşünmek daha anlaşılır olur. İlk soruda belirttiğimiz gibi kapitalizmde artığa el koyma, ekonominin sessiz yasaları çerçevesinde halledilir. Yani sermaye birikimi, “barışçıl” yöntemlerle sağlanır. Ancak birikim, kesintisiz ve düz bir şekilde ilerlemez; sürekli tıkanıklıklar ve krizler yaşar. Bu krizlerin “ekonominin sessiz yasalarınca” halledilmesi mümkün değildir. Krizi aşmak ve tıkanıklıkları gidermek için devletin müdahale etmesi gerekir. Bu da bizi ikinci sorunun yanıtını hatırlamaya götürmektedir. Çünkü söz konusu müdahaleler, büyük oranda “ekonomi dışı zor” araçlarıyla; yani kuvvet kullanarak yapılır. Devlet, bu süreçte sadece teşvikler vermez; ücretleri baskılar, yeni alanları metalaştırır, eylemler cezalandırılır, talan ve yağma genelleşir. Bu da sermayenin krizden çıkmasını sağlar. Elbette bu her zaman işlemez. Bazen savaşlara bazen de devrimlere yol açar. İçinden geçtiğimiz dönem, sarkacın bu ikisi arasında salınacağı bir evre gibi görünüyor.

Bugünün konjonktüründe ilkel sermaye birikimine ilişkin hangi mülksüzleştirme biçimlerinden bahsedilebilir? Bu örneklerin günümüz siyasal iklimiyle nasıl bir bağlantısı var?

Özellikle 2008 finansal krizinden sonra dünya, yeni bir evreye girdi. İhtiyatı elden bırakmayan akademi dünyası tarafından “otoriter” terimiyle ifade edilen, politik örgütlenmelerin ise haklı olarak “faşist/neofaşist” kavramsallaştırmasıyla ele aldığı yönetimler, birçok ülkede iktidara geldi. Bizde ve bizim gibi ülkelerde bu, 2008 öncesinden beri yaşanıyor.

Bu yönetimler, ilkel birikimin birçok aracını başat sermaye birikimi şeklinde yeniden yapılandırdı. Bunun en göze batan örneklerinden biri, bizim gibi ülkeler açısından doğanın talanıdır. Halkın ortak kullanım alanı olan kamusal servetler, uluslararası tekellerin de ortak olduğu bir yağmayla sermayeye peşkeş çekilmektedir. Öyle ki bunun için hiçbir hukuk kuralına bile riayet edilmemektedir. Kan kokusu almış köpekbalığı misali her şey talan edilmektedir. İlk yazdığı kitap olan ve Türkçeye İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu ismiyle çevrilen eserinde Engels, şu anda yaşadığımız duyguyu bundan 180 yıl önce şu şekilde ifade etmekteydi:

“Her yerde barbarca bir kayıtsızlık; bir tarafta katı bir bencillik, diğer tarafta ise isimsiz bir sefalet ve her yerde sosyal bir savaş. Herkesin evi kuşatma altında. Her yerde yasalara bürünerek yapılan karşılıklı bir yağma var ve bunların tümü öylesine yüzsüzce, öylesine açıkça yapılıyor ki, insan burada açıkça kendini gösteren bu sosyal durumun sonuçları altında eziliyor; bu çılgın bünyenin hâlâ bir arada durabilmesine sadece şaşıp kalabiliyor.”

Tam olarak böyle bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci tersine çevirmezsek, yakında yaşayabilecek bir gezegen bile kalmayacak.