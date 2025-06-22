Şarkiyatçılığın nükleer versiyonu: İran, İsrail ve Batı’nın çifte standardı

Barış Karaağaç - Trent Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi

Geçtiğimiz günlerde İsrail’’in İran’’a yönelik doğrudan hava saldırılarıyla başlayan yeni çatışma dalgası, Tahran’dan İsfahan’a kadar birçok şehirde patlamalarla kendini gösterdi. İran’ın çeşitli bölgelerini hedef alan bu geniş çaplı saldırılar, ülkenin doğrudan misillemesiyle yanıt buldu. Böylece bölgedeki gerilim, son yılların en tehlikeli aşamasına ulaştı. Ancak bu sıcak gelişmeleri takip eden Batı medyası, ezberlerini bozmamakta kararlıydı: İran “radikal” ve “tehditkâr”, İsrail “kendini savunuyor”, Batı ise her zamanki gibi “tarafsız hakem” pozisyonunda. Nükleer silahlar tekrar manşetlere taşındı, Şah’ın oğlu bir kez daha “rejim değişikliği” umudu olarak servis edildi. Senaryo tanıdık, roller sabit, Şarkiyatçılık hâlâ başrolde.

İlk durağımız nükleer silah tartışması.

İran’ın nükleer programı 2000’lerin başından beri Batı’nın gözüne batıyor. 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) ile İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlandırmayı kabul etti. Karşılığında yaptırımların kaldırılması gerekiyordu. Ancak 2018’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump “ben bu anlaşmayı sevmedim” diyerek masayı devirdi. Gerekçe tanıdık: İran’a güven olmaz. Ne de olsa “o bölge hep karışık”.

Oysa burada tuhaf bir tutarsızlık var. Bugün dünyada bilinen 9 nükleer silah sahibi ülke var. Bunlardan biri de İsrail. Tel Aviv’in yaklaşık 80 ila 200 nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na hesap veriyor ne de Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na taraf. Buna rağmen, “İsrail nükleer tehdit” manşeti gören var mı?

Bu sadece stratejik bir çifte standart değil; aynı zamanda kültürel kodlarla jeopolitik çıkarların kesiştiği bir söylem hattı. Büyük Filistinli-Amerikalı düşünür ve aktivist Edward Said’in Şarkiyatçılık adlı eserinde de belirttiği gibi, Batı Doğu’yu hem egzotik hem irrasyonel olarak kodlar. İran nükleer silah üretirse “kıyamet”, Fransa üretirse “egemenlik” sayılır. İsrail’in başlıkları “denge unsuru”, İran’ınki ise “küresel felaket”.

Burada mesele yalnız Doğu-Batı ayrımı değil; emperyal çıkarların kültürel söylemlerle meşrulaştırılmasıdır. Said’in dikkat çektiği gibi, Şarkiyatçılık sadece önyargı değil, aynı zamanda jeopolitik müdahalenin ideolojik altyapısıdır. Batı, “biz rasyoneliz, onlar değil” şemasıyla hem dış müdahaleleri haklı çıkarır hem de karmaşık uluslararası meseleleri ahlaki ikiliklere indirger. Sorun nükleer silahın varlığı değil, o silahı kimin taşıdığıdır.

Elbette İran’daki rejimin sorunlu olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Kadın hakları, ifade özgürlüğü, muhaliflerin baskılanması... hepsi gerçek. Ancak İran’daki sorun yalnızca ideolojik değil; aynı zamanda sınıfsal.

İran İstatistik Merkezi verilerine göre 2023’te kent nüfusunun %30’u yoksulluk sınırının altındaydı (bu oran resmî kuruma ait olup, gayriresmî tahminlere göre daha da yüksek olabilir). Genç işsizlik oranı %27’yi aşarken, üniversite mezunları iş bulamıyor. Öte yanda, sistemin nimetlerinden yararlanan devletle içlidışlı zümreler –ki bunlara “âgazâdeler” (iktidar seçkinlerinin çocukları), Astân-ı Kuds Razavi gibi devasa dinsel vakıflar ve Devrim Muhafızları (IRGC) de dahil– lüks tüketimde sınır tanımıyor. IRGC’nin İran ekonomisinin %40’ını kontrol ettiği, petrolden inşaata, telekomünikasyondan uyuşturucu kaçakçılığına kadar birçok sektörde etkili olduğu tahmin ediliyor. Rejim sadece ideolojik değil, aynı zamanda sınıfsal bir tahakküm düzeni olarak işliyor.

İran’daki rejim, her ne kadar kuruluşunda toplumsal adaleti ve eşitliği savunsa da zamanla bu ilkelerin yerini ayrıcalıklı sınıfların çıkarlarına dayalı bir yapı aldı. Bugün sistem, baskı kadar, derinleşen eşitsizlikler üzerine de inşa edilmiş durumda.

İran’da sistemin toplumsal karşılığı da sınıf ekseninde şekilleniyor. Kırsal ve alt sınıflarda, devletin sunduğu ekonomik güvencelerle ve kültürel muhafazakârlıkla paralel konumlanan kesimler rejime sahip çıkıyor. Bu yalnızca "beyin yıkamayla” açıklanamaz; rejim hem zor hem güvence sağlıyor (en azından, nüfusun bir kısmı için).

PEHLEVİ: ORTADOĞU’NUN LINKEDIN PRENSİ

Gelelim asıl trajediye: Rejim değişikliği fantezisine.

İran’da ne zaman kriz çıksa, Batı medyası hemen Rıza Pehlevi’yi hatırlıyor. Eski Şah’ın oğlu, monarşinin veliahdı, Washington ve Londra salonlarının tanıdık yüzü. 2023’te Amerikan Kongresi’nde konuşmalar yaptı, medya turlarına çıktı, sosyal medya algoritmalarının gözbebeği oldu. The Economist ona “laik, modern lider” payesini layık gördü. Adeta Ortadoğu’nun LinkedIn prensi.

Ancak bu manzara yeni değil. Batı’nın Ortadoğu’ya müdahalesi Rıza Pehlevi ile başlamadı, muhtemelen onun torunuyla da bitmeyecek. 1916 tarihli Sykes-Picot Anlaşması’yla Birleşik Krallık ve Fransa, henüz Osmanlı İmparatorluğu yıkılmamışken bölgenin haritasını gizlice çizip paylaşmıştı. Bu anlaşma, bugünkü Suriye-Irak sınırından Lübnan’daki Fransız etkisine kadar hâlâ hissedilen birçok siyasi fay hattının temelini attı. Ortadoğu haritası cetvelle çizildi ama halk iradesiyle değil, petrol ve çıkar hesaplarıyla.

1953’te İran Başbakanı Muhammed Musaddık’ın demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, sadece petrolü millileştirdiği için CIA ve MI6 desteğiyle devrildi. Yerine Şah Pehlevi getirildi. Fransa’nın Cezayir’de 1 milyondan fazla insanı öldürdüğü sömürge savaşını, ABD’nin Irak ve Afganistan’daki “özgürleştirme” operasyonlarını, Suriye’de muhalefeti silahla teşvik edip sonra ortada bırakmasını da unutmayalım. Bu müdahaleler özgürlük değil, yıkım ve parçalanma getirdi. Dolayısıyla bugün Pehlevi’nin “demokrasi elçisi” gibi parlatılması, sadece güncel siyasetin değil, bu tarihsel hafızanın da hiçe sayılmasıdır.

Muhalefet deyince neden sadece Pehlevi?

İran’da öğrenci hareketlerinden feminist gruplara, laik reformistlerden sosyalist örgütlenmelere kadar zengin bir muhalefet yelpazesi var. Ancak bu iç dinamikler Batı medyasına fazla “karışık” geliyor olmalı. O yüzden hazır paketli, Batı’ya hitap eden, “seküler ve İngilizce bilen” bir isim tercih ediliyor. Fransa’da aşırı sağ yükseldiğinde kimse Napolyon’un torununu çağırmıyor. Ama İran olunca, eski monarşinin oğlu “umut” diye pazarlanıyor. Çünkü mesele halk iradesi değil; Batı’yla daha uyumlu çalışacak “yönetici adayını” bulmak.

Bu çarpık algı yalnızca medya ile sınırlı değil; Batılı siyasetçilerin dili de benzer biçimde çifte standartlı. ABD, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkelerin siyasi liderleri, İran söz konusu olduğunda “küresel güvenlik tehdidi”, “teröre destek veren rejim” gibi ifadeleri sıkça kullanıyor. Ancak bu söylemler, aynı aktörlerin Suudi Arabistan’la milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları yaptığı, İsrail'in Gazze’deki yıkıcı saldırılarını koşulsuz desteklediği gerçeğini perdelemeye yarıyor. Bu ikiyüzlü yaklaşım, kültürel söylem ile jeopolitik çıkarların nasıl iç içe geçtiğini açıkça gösteriyor. Bir yanda “demokrasi ve insan hakları” nutukları, diğer yanda otoriter rejimlerle stratejik ortaklıklar. İran’ın rejimi haklı çıkarılabilir değil elbette, ancak Batı’nın dili ne evrensel ne de tarafsız. Tam aksine, bu dil, kimin “rasyonel devlet” kimin “sapkın rejim” sayılacağına Batı merkezli bir hiyerarşiyle karar veriyor.

Sonuç olarak, bu mesele yalnızca İran’ın ya da İsrail’in meselesi değil. Asıl mesele, kimin neyi yapmaya hakkı olduğuna dair küresel bir karar mekanizmasının varlığı. Bu kararlar, medyada, düşünce kuruluşlarında, diplomatik masa başlarında alınıyor. Ve sonra dünya halklarına “analiz” diye sunuluyor.

Bu yüzden dikkatli olmalıyız. İran’a nükleer bomba çok, ama asıl tehlike, düşünme yetimizi yok eden medya bombalarında. Çünkü bu savaşlarda bazen gerçekler değil, anlatılar galip geliyor.