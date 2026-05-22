Saruhanlı’da altyapı tamamlandı

BirGün/EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Saruhanlı’da yürüttüğü kapsamlı altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, üstyapı aşamasına geçildi.

İlçe girişini istasyon bölgesine bağlayan 7 Eylül Caddesi’nde, yenilenen içme suyu ve yağmur suyu hatlarının ardından 9 bin tonluk sıcak asfalt serimi başladı. Büyükşehir ekiplerinin yağmura rağmen gece boyunca sürdürdüğü mesaiyle bölgedeki ulaşım konforu en üst seviyeye çıkarılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, içme suyu ve yağmur suyu hatları tamamen yenilenen güzergahta, yağışlı havaya rağmen gece mesaisi yaparak çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Saruhanlı girişinden istasyon bölgesine kadar uzanan bu hat, çalışmalar bittiğinde uzun yıllardır süren ulaşım çilesine son vererek modern ve konforlu bir görünüme kavuşacak.

“HIZLA ÜSTYAPIYA GEÇTİK”

Saruhanlı merkezinde 22 milyon TL’lik altyapı hamlesi başlattıklarını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “7 Eylül, Hükümet, Gaziosmanpaşa ve Atatürk caddelerimizde büyük bir altyapı seferberliği başlatmıştık. 7 Eylül Caddesi’nin istasyona kadar olan bölümünde çalışmalarımızı tamamladık ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızla üstyapıya geçtik. Söz verdiğimiz gibi caddelerimizi sıcak asfaltla ve modern dokunuşlarla yenilemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“ASFALT SERİMİNE GEÇTİK”

Çalışmaların detayları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörü Mehmet Ateş, bölgeye yaklaşık 9 bin ton sıcak asfalt serileceğini belirterek şunları söyledi: “İlçemiz girişinden istasyona kadar olan bölgenin altyapısını tamamen yeniledik. İçme suyu ve yağmur suyu hatlarındaki kronik sorunları çözdükten sonra vakit kaybetmeden asfalt serimine geçtik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla daha güzel ve yaşanabilir bir Saruhanlı için sahadayız.”



Bölgede yaşanan değişimden duyduğu memnuniyeti dile getiren İstasyon Mahallesi Muhtarı Ayşegül Yapıcı ise, “Daha önce sürekli su kesintileri yaşıyorduk. Talebimizi ilettik ve altyapımız kökten değişti. Vatandaşlarımız süreç boyunca biraz zahmet çekti ama sonunda yeni ve modern bir asfalta kavuşuyoruz. Besim Başkanımıza destekleri ve bu kalıcı çözümleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.